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«Начнём в ближайшее время»: Глава концерна Rheinmetall анонсировал начало ремонта переданных ВСУ танков Leopard на Украине

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«Начнём в ближайшее время»: Глава концерна Rheinmetall анонсировал начало ремонта переданных ВСУ танков Leopard на Украине

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall развернет ремонт танков Leopard прямо на территории Украины, обслуживание немецкой техники начнется уже в ближайшее время. Об этом заявил глава концерна Армин Паппергер.


Концерн Rheinmetall уже в этом месяце запустит ремонт поставленных ВСУ танков Leopard прямо на украинской территории. Но немцы на Украину не поедут, в специальные бригады войдут украинские специалисты, прошедшие обучение в Германии. Первые 12 человек уже обучаются, в скором времени к ним присоединятся еще 12. Сколько в общем планируют набрать немцы украинцев для проведения работ данных нет.

Мы начнем обслуживание уже в этом месяце

- заявил Паппенгер.

Кроме того, глава концерна подтвердил планы запустить на Украине производство танков. По его словам, на территории страны имеется несколько оставшихся еще с советских времен танковых заводов, вот на их базе и планируется организовать выпуск тяжелой бронетехники "по стандартам НАТО". Ранее сообщалось, что работы по возведению предприятия ведутся в Закарпатье, в районе села Чернотисов, но это предположительная информация, точных данных нет.

Это может произойти быстро, там осталось достаточно хорошо оснащенных танковых заводов с советских времен

- добавил он.

У Паппергера на Украину большие планы, поскольку концерн получает тут баснословную прибыль, втюхивая Зеленскому и его компании старую западную технику под видом новой и вытягивает средства под различные проекты. В то же время в Кремле предупредили, что любой военное производство, запущенное на Украине, будет считаться законной целью для российских ракет. А если Паппнегер этого не понимает, то это его личные проблемы.
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11 комментариев
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  1. К-50
    К-50 Сегодня, 11:33
    0
    Немецкий оборонный концерн Rheinmetall развернет ремонт танков Leopard прямо на территории Украины, обслуживание немецкой техники начнется уже в ближайшее время.

    Я бы сказал - ждите прилёта в ближайшее время! fellow laughing
    1. Mister X
      Mister X Сегодня, 11:57
      0
      Пусть немцы и турбину от газопровода им отправят.
      Герр Шольц сам проверял: рабочая
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:36
    -1
    На сколько знаю,по трупам хозяев в автомобилях в гаражах, через пару недель - одной химчисткой не обойдётся.А там жара какую неделю.
  3. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 11:40
    0
    Мы начнем обслуживание уже в этом месяце

    странный анонс они думают что туда не прилетит ? у них зонтик есть что ли ??????(тогда вопросы к РФ) или это из степени главное анонс сделать а что будет не важно ? (типа пилят бабло)
    1. Fangaro
      Fangaro Сегодня, 12:15
      0
      Это публичное информирование. Что туда прилёты делать не нужно.
      Там будет просто производство, бизнес.
      И скорей всего прилётов и не будет. (((
      Политика она такая.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:44
    0
    Rheinmetall развернет ремонт танков Leopard прямо на территории Украины. Мы начнем обслуживание уже в этом месяце
    Значит в этом месяце и получите "подарочек" к открытию. Что бы не тратить лишнее время на доставку сразу укажите ваш точный адрес. Все же в Rheinmetall точно в руководстве неонацисты, отсюда и такая "любовь" к Украине конечно вместе с получением прибыли.
  5. AlexTss
    AlexTss Сегодня, 11:52
    0
    У Паппергера на Украину большие планы, поскольку концерн получает тут баснословную прибыль, втюхивая Зеленскому и его компании старую западную технику под видом новой и вытягивает средства под различные проекты.

    Вот вам и всё объяснение lol
    Попросят не стрелять, пока строят, а как оплатят - координаты сами пришлют... yes
  6. svp67
    svp67 Сегодня, 11:53
    0
    В то же время в Кремле предупредили, что любой военное производство, запущенное на Украине, будет считаться законной целью для российских ракет. А если Паппнегер этого не понимает, то это его личные проблемы.
    К сожалению, но слишком много слов уже было произнесено с нашей стороны, которые не были подкреплены делом, потому их уже и не слышат
  7. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:11
    -1
    У СВР Глонасс "Рембазы" есть, али дать?
    Киевский бронетанковый завод (укр. Київський бронетанковий завод) — государственное предприятие бронетанковой промышленности Украины, которое осуществляет диагностику, ремонт, техническое обслуживание, переоборудование и модернизацию бронетехники советского производства
  8. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 12:18
    0
    Тогда ждите наших летающих "сервисменов:в гости wassat
  9. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 12:22
    0
    Как говорили моя бывшая жена - обещать не значит женится))) любой технически грамотный человек, понимает, что организация производства, пусть даже ремонта подбитой техники - это сложный процесс. Есть интересная книга Виля Липатова "Завод на фронте", о работе советского ПТАРЗа на фронте. И это сильно упрощенный вариант.