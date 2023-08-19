«Начнём в ближайшее время»: Глава концерна Rheinmetall анонсировал начало ремонта переданных ВСУ танков Leopard на Украине

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall развернет ремонт танков Leopard прямо на территории Украины, обслуживание немецкой техники начнется уже в ближайшее время. Об этом заявил глава концерна Армин Паппергер.
Концерн Rheinmetall уже в этом месяце запустит ремонт поставленных ВСУ танков Leopard прямо на украинской территории. Но немцы на Украину не поедут, в специальные бригады войдут украинские специалисты, прошедшие обучение в Германии. Первые 12 человек уже обучаются, в скором времени к ним присоединятся еще 12. Сколько в общем планируют набрать немцы украинцев для проведения работ данных нет.
Мы начнем обслуживание уже в этом месяце
- заявил Паппенгер.
Кроме того, глава концерна подтвердил планы запустить на Украине производство танков. По его словам, на территории страны имеется несколько оставшихся еще с советских времен танковых заводов, вот на их базе и планируется организовать выпуск тяжелой бронетехники "по стандартам НАТО". Ранее сообщалось, что работы по возведению предприятия ведутся в Закарпатье, в районе села Чернотисов, но это предположительная информация, точных данных нет.
Это может произойти быстро, там осталось достаточно хорошо оснащенных танковых заводов с советских времен
- добавил он.
У Паппергера на Украину большие планы, поскольку концерн получает тут баснословную прибыль, втюхивая Зеленскому и его компании старую западную технику под видом новой и вытягивает средства под различные проекты. В то же время в Кремле предупредили, что любой военное производство, запущенное на Украине, будет считаться законной целью для российских ракет. А если Паппнегер этого не понимает, то это его личные проблемы.