«Самая высокогорная дорога в мире»: Индия укрепляет спорные территории в Ладакхе

Индия строит самую высокогорную в мире дорогу, туннель и базу истребителей в восточном Ладакхе

Это поможет в скорейшем развертывании войск в случае любой чрезвычайной ситуации

Спорная территория Восточный Ладакх вызывает не только геополитические сложности из-за противостояния Индии и Китая, но и логистические из-за своей уникальной географии. В этом высокогорном регионе переплетаются условия пустыни и Арктики. Как утверждается, здесь можно получить обморожение и тепловой удар одновременно.На фоне регулярных пограничных столкновений индийских и китайских подразделений Нью-Дели озаботился укреплением размещенной здесь группировки войск и развитием сети снабжения в регионе, который на данный момент связан с внешним миром только через сезонные перевалы и воздушным сообщением с опорой на небольшие аэродромы.- говорится в издании The Economic Times.Как сообщили в Минобороны, 15 августа военные инженеры приступили к работам на дороге, соединяющей Ликру, Миг-Ла и Фукче на высоте 6 км.- отметили в военном ведомстве.Одновременно ведется реконструкция аэродрома Ниома, находящегося в 23 км от линии соприкосновения с китайскими войсками. Как утверждается, он будет способен принимать истребители к концу следующего года, став одним из самых высокогорных военных аэродромов в мире.