Военное обозрение
Войти Регистрация

«Самая высокогорная дорога в мире»: Индия укрепляет спорные территории в Ладакхе

3
«Самая высокогорная дорога в мире»: Индия укрепляет спорные территории в Ладакхе

Спорная территория Восточный Ладакх вызывает не только геополитические сложности из-за противостояния Индии и Китая, но и логистические из-за своей уникальной географии. В этом высокогорном регионе переплетаются условия пустыни и Арктики. Как утверждается, здесь можно получить обморожение и тепловой удар одновременно.


На фоне регулярных пограничных столкновений индийских и китайских подразделений Нью-Дели озаботился укреплением размещенной здесь группировки войск и развитием сети снабжения в регионе, который на данный момент связан с внешним миром только через сезонные перевалы и воздушным сообщением с опорой на небольшие аэродромы.

Индия строит самую высокогорную в мире дорогу, туннель и базу истребителей в восточном Ладакхе

- говорится в издании The Economic Times.

Как сообщили в Минобороны, 15 августа военные инженеры приступили к работам на дороге, соединяющей Ликру, Миг-Ла и Фукче на высоте 6 км.

Это поможет в скорейшем развертывании войск в случае любой чрезвычайной ситуации

- отметили в военном ведомстве.

Одновременно ведется реконструкция аэродрома Ниома, находящегося в 23 км от линии соприкосновения с китайскими войсками. Как утверждается, он будет способен принимать истребители к концу следующего года, став одним из самых высокогорных военных аэродромов в мире.

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
3 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:50
    +1
    аэродрома Ниома

    Ого. 4000метров над морем. Туда АНы садились. Давно было. Там должна быть очень длинная ВПП.
  2. Tarasios
    Tarasios Сегодня, 11:55
    -1
    Сколько же ресурсов и сил уходит в никуда...
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 12:04
    0
    Так и китайцы тоже явно со своей стороны не сидят сложа руки...