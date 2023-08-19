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Украинские СМИ: ВС РФ ночью нанесли мощный ракетный удар по Новокраматорскому машиностроительному заводу

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Украинские СМИ: ВС РФ ночью нанесли мощный ракетный удар по Новокраматорскому машиностроительному заводу

Вооруженными силами Российской Федерации был нанесен ракетный удар по Новокраматорскому машиностроительному заводу. Об этом сообщает украинская пресса, ссылаясь на ставленников киевского режима на оккупированной ВСУ части российской Донецкой Народной Республики (ДНР).


В так называемой «Донецкой областной военной администрации», подчиняющейся киевскому режиму, утверждают, что ракетный удар наносился в ночное время суток. Ставленник Киева в городе Александр Гончаренко подчеркнул, что в результате удара был уничтожен один из цехов машиностроительного завода.

Сейчас практически все промышленные предприятия в прилегающих к фронту районах используются ВСУ в военных целях. На них либо осуществляется ремонт военной техники, либо просто размещаются вооружение, техника и личный состав украинских формирований. Мы можем предположить, что помещения Новокраматорского машиностроительного завода тоже использовались в военных целях.




На опубликованных украинскими СМИ кадрах мы видим воронку у одного из зданий корпусов завода. Само здание выгорело. О том, к каким последствиям привел удар по предприятию, не сообщается.

Новокраматорский машиностроительный завод – крупнейшее предприятие Краматорска, на котором в свое время выпускались подъемные краны, экскаваторы, оборудование для металлургической промышленности, буровые установки, угольные комбайны и так далее. Производились здесь и артиллерийские орудия, инженерные машины для разминирования и так далее. Вероятно, сейчас здесь осуществлялся ремонт военной техники украинских формирований.
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7 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:44
    +1
    Хуманисты . Бьют по ночам, чтобы не дай Бог не убить персонал. Нужно наоборот, предупредить, что будут бить в любое время суток, чтобы персонал боялся выходить на работу. Сорвать работу к чёртовой бабушке.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:06
      +1


      Фронтовая сводка на утро 18 августа от Телеграм-канала WarGonzo.

      – На ЗАПОРОЖСКОМ направлении ВСУ после мощных артобстрелов заняли северную часть села РАБОТИНО. Восточнее они вели наступление по трассе Н-08 южнее НОВОПОКРОВКИ. Есть продвижение. Таким образом, украинские войска стремятся расширить фронт наступления на ТОКМАК и одновременно обезопасить фланг в зоне возможного прорыва. Также ВСУ продолжили разведку боем у Дорожнянки. А это уже направление на стратегические Пологи.Очевидно, что украинское командование решило сковать российские войска на более широком участке фронта. Цель – не дать возможности перебрасывать подразделения на проблемные участки.
      На УГЛЕДАРСКОМ участке ВСУ при поддержке артиллерии атаковали у ПРИЮТНОГО. Без успеха. А вот аналогичные действия со стороны УРОЖАЙНОГО привели к продвижению в направлении КЕРМЕНЧИКА. В этом населённом пункте – ключевые высоты на всём УГЛЕДАРСКОМ направлении.



      К северу от Горловки и Дзержинска (Торецка) уже вторые сутки идёт ожесточенный и интенсивный бой с применением всего спектра вооружения. Бои идут в районе н.п. Дылеевки, Майорска, Курдюмовки, Озаряновки. Появилась информация, что противник на данном участке фронта собрал значительные силы и не исключена попытка прорыва в направлении Горловки.

      На северном фланге Авдеевского направления наша армия ведёт наступательные действия в районе н.п. Керамик. Взято несколько опорников противника, пишет канал «Сводки и Аналитика СВО (Резерв)».
      1. Слон
        Слон Сегодня, 12:17
        0
        Реально опасная ситуация на юге, до Токмака остается совсем ничего. И как-то слишком много артиллерии у противника, которая серьезно выкашивает наших бойцов на линии обороны и с которой давно надо что-то делать...
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:54
    0
    в результате удара был уничтожен один из цехов машиностроительного завода.
    Деваться некуда, приходится признать очевидное. Остальные цеха пока стоят?
  3. t-12
    t-12 Сегодня, 11:57
    0
    1974г. Краматорск. Новокраматорский машиностроительный завод.
  4. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 11:59
    0
    По верхнему фото можно сказать, что по назначению, завод давно не использовался.
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 12:06
    +1
    Пора бы по киеву ударить так чтобы там ничего никогда больше об этом режиме не напоминало.