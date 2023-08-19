Украинские СМИ: ВС РФ ночью нанесли мощный ракетный удар по Новокраматорскому машиностроительному заводу

Вооруженными силами Российской Федерации был нанесен ракетный удар по Новокраматорскому машиностроительному заводу. Об этом сообщает украинская пресса, ссылаясь на ставленников киевского режима на оккупированной ВСУ части российской Донецкой Народной Республики (ДНР).В так называемой «Донецкой областной военной администрации», подчиняющейся киевскому режиму, утверждают, что ракетный удар наносился в ночное время суток. Ставленник Киева в городе Александр Гончаренко подчеркнул, что в результате удара был уничтожен один из цехов машиностроительного завода.Сейчас практически все промышленные предприятия в прилегающих к фронту районах используются ВСУ в военных целях. На них либо осуществляется ремонт военной техники, либо просто размещаются вооружение, техника и личный состав украинских формирований. Мы можем предположить, что помещения Новокраматорского машиностроительного завода тоже использовались в военных целях.На опубликованных украинскими СМИ кадрах мы видим воронку у одного из зданий корпусов завода. Само здание выгорело. О том, к каким последствиям привел удар по предприятию, не сообщается.Новокраматорский машиностроительный завод – крупнейшее предприятие Краматорска, на котором в свое время выпускались подъемные краны, экскаваторы, оборудование для металлургической промышленности, буровые установки, угольные комбайны и так далее. Производились здесь и артиллерийские орудия, инженерные машины для разминирования и так далее. Вероятно, сейчас здесь осуществлялся ремонт военной техники украинских формирований.