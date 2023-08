Премьер-министр Нигера прокомментировал сообщение о военном сотрудничестве с Россией и ЧВК «Вагнер»

Я не видел никакого намерения со стороны военного правительства Нигера сотрудничать с Россией или группой Вагнера

Не подталкивайте нигерцев идти навстречу партнерам, которых вы не хотите здесь видеть

Журналисты агентства Associated Press, ссылаясь на компетентные источники, в начале августа объявили, что захватившие в Нигере власть генералы попросили руководство российской ЧВК «Вагнер» оказать им помощь. Назначенный новой властью премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн прокомментировал сообщение о военном сотрудничестве с Россией и ЧВК «Вагнер».Его комментарий содержался в интервью, которое он дал сотрудникам газеты the New York Times.В нем чиновник опроверг слова журналистов и заявил, что о планах сотрудничества мятежников с ЧВК «Вагнер», которая была названа в материале «поддерживаемой Кремлем», или с российскими властями ему ничего не известно.- утверждает Зейн.Он также призвал руководителей стран Запада не подталкивать Нигер к сотрудничеству с теми, кого они не желают видеть в этом африканском государстве.- заявил премьер-министр.Говоря от имени нигерского правительства, его глава подчеркнул, что оно не стремится к полному разрыву отношений с Парижем. Он напомнил, что большинство чиновников и высокопоставленных офицеров этой африканской страны обучались во французских учебных заведениях.Американские журналисты утверждают, что глава правительства Нигера говорил с ними «примирительным тоном».