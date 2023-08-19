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Премьер-министр Нигера прокомментировал сообщение о военном сотрудничестве с Россией и ЧВК «Вагнер»

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Премьер-министр Нигера прокомментировал сообщение о военном сотрудничестве с Россией и ЧВК «Вагнер»

Журналисты агентства Associated Press, ссылаясь на компетентные источники, в начале августа объявили, что захватившие в Нигере власть генералы попросили руководство российской ЧВК «Вагнер» оказать им помощь. Назначенный новой властью премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн прокомментировал сообщение о военном сотрудничестве с Россией и ЧВК «Вагнер».

Его комментарий содержался в интервью, которое он дал сотрудникам газеты the New York Times.

В нем чиновник опроверг слова журналистов и заявил, что о планах сотрудничества мятежников с ЧВК «Вагнер», которая была названа в материале «поддерживаемой Кремлем», или с российскими властями ему ничего не известно.

Я не видел никакого намерения со стороны военного правительства Нигера сотрудничать с Россией или группой Вагнера

- утверждает Зейн.

Он также призвал руководителей стран Запада не подталкивать Нигер к сотрудничеству с теми, кого они не желают видеть в этом африканском государстве.

Не подталкивайте нигерцев идти навстречу партнерам, которых вы не хотите здесь видеть

- заявил премьер-министр.

Говоря от имени нигерского правительства, его глава подчеркнул, что оно не стремится к полному разрыву отношений с Парижем. Он напомнил, что большинство чиновников и высокопоставленных офицеров этой африканской страны обучались во французских учебных заведениях.

Американские журналисты утверждают, что глава правительства Нигера говорил с ними «примирительным тоном».
Использованы фотографии:
https://www.iiss.org/
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4 комментария
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 12:01
    +3
    Так он правду и скажет fool fool fool (пофиг что текст слишком короткий,краткость сестра таланта)!!!!!!!!!!
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 12:21
      +1
      чиновник опроверг слова журналистов и заявил, что о планах сотрудничества мятежников с ЧВК «Вагнер»

      Что, прям так и сказал "мятежников" ?
      Да ещё и "не стремится к разрыву отношений с Парижем" ?
      Одно из двух. Либо новые власти выбрали себе премьер-министра крайне неудачно, из "пятой колонны", либо журналисты очень сильно переврали его слова
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:22
    +1
    Не подталкивайте нигерцев идти навстречу партнерам, которых вы не хотите здесь видеть
    Действительно как-то уж очень примирительно. То, что Запад и в первую очередь Франция не хотят видеть Россию и ее представителей понятно, но кого хотят видеть сами нигерцы если французы им сегодня не по душе? А российские флаги в руках простых людей, чтобы подразнить французов или по другой причине?
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 12:55
      0
      Цитата: rotmistr60
      А российские флаги в руках простых людей, чтобы подразнить французов или по другой причине?

      Может просто вертикаль с горизонталью попутали. hi