Уже к концу подходит лето, а об особых успехах украинского контрнаступления, начавшегося ещё в начале лета, ничего не слышно. Многие западные эксперты уже заявляют об очевидности провала этого контрнаступления ВСУ.
Однако у Соединённых Штатов, которые так рьяно накачивали Украину оружием и толкали её к этому контрнаступлению, очевидно были свои цели. Как отмечает издание WSWS, истинная цель контрнаступления ВСУ, которую ставили в Вашингтоне, является ослабление экономики России и нанесение ее вооружённым силам больших потерь.
При этом издание указывает, что, несмотря на пропаганду на Западе, называвшей контрнаступление «решающим поворотным моментом», американская разведка считает его провальным, так как в военном плане оно не достигнет целей.
Реальная цель США (ради которой умирают украинцы) – увеличить число потерь россиян, израсходовать российские военные запасы и ослабить российскую экономику
— подчёркивают авторы WSWS.
Украинцы же используются в качестве пушечного мяса для достижения этих целей, пишет издание.
По словам авторов издания, нынешние власти США твёрдо готовы продолжать боевые действия против России «до последнего украинца».
В Вашингтоне рассчитывали, что ВСУ удастся прорвать главную линию обороны России ценой больших потерь, но этого не произошло, отмечает WSWS.