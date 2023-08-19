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Американское издание: Истинная цель контрнаступления ВСУ — ослабление экономики России

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Американское издание: Истинная цель контрнаступления ВСУ — ослабление экономики России

Уже к концу подходит лето, а об особых успехах украинского контрнаступления, начавшегося ещё в начале лета, ничего не слышно. Многие западные эксперты уже заявляют об очевидности провала этого контрнаступления ВСУ.


Однако у Соединённых Штатов, которые так рьяно накачивали Украину оружием и толкали её к этому контрнаступлению, очевидно были свои цели. Как отмечает издание WSWS, истинная цель контрнаступления ВСУ, которую ставили в Вашингтоне, является ослабление экономики России и нанесение ее вооружённым силам больших потерь.

При этом издание указывает, что, несмотря на пропаганду на Западе, называвшей контрнаступление «решающим поворотным моментом», американская разведка считает его провальным, так как в военном плане оно не достигнет целей.

Реальная цель США (ради которой умирают украинцы) – увеличить число потерь россиян, израсходовать российские военные запасы и ослабить российскую экономику

— подчёркивают авторы WSWS.

Украинцы же используются в качестве пушечного мяса для достижения этих целей, пишет издание.

По словам авторов издания, нынешние власти США твёрдо готовы продолжать боевые действия против России «до последнего украинца».

В Вашингтоне рассчитывали, что ВСУ удастся прорвать главную линию обороны России ценой больших потерь, но этого не произошло, отмечает WSWS.
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8 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 12:26
    +4
    Американское издание: Истинная цель контрнаступления ВСУ — ослабление экономики России


    Пытаются выкрутиться и сказать что всё так и было задуманно.Всё идёт якобы по плану.
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 12:39
      0
      Как раз запад и ставил целью перед ВСУ своим "контрнаступлением" - ослабление экономики Росси и вызвать "разброд и шатание" в нутри страны, но никак не победу над Россией военным путем.
    2. marchcat
      marchcat Сегодня, 13:02
      0
      Ослаблять экономику украинцами, это верх цинизма! Это хуже фашизма... am
  2. yurybaxter
    yurybaxter Сегодня, 12:31
    -4
    а вот фиг вам,наше правительство,как всегда нашло выход,переложив всё на народ......девальвация рубля,это вам не это)))
  3. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 12:31
    +3
    Реальная цель США (ради которой умирают украинцы) – увеличить число потерь россиян, израсходовать российские военные запасы и ослабить российскую экономику

    — подчёркивают авторы WSWS.

    Все эти выдумки американских СМИ, для того что бы сделать "красивую мину, при кривом лице". В США уже давно понимают, что "перемоги" не будет, но перед выборами президента, нужно показать, что цель намеченная США в войне с Россией достигнута. Бидон и демократы могут идти на выборы "с чистой совестью".
  4. Oldi
    Oldi Сегодня, 12:35
    +2
    Истинная цель контрнаступления ВСУ — ослабление экономики России
    - ну, как одна из целей естественно! Работает. Вторая цель - по сути опосредованный геноцид славянского народа, только свиньям не понятный - тоже работает. А вот сломать, разрушить структуру, свалить власть в РФ - это не прокатило, даже напротив, запущен процесс некоторого очищения и консолидации народа - теперь отмываются winked
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:42
    0
    Реальная цель США (ради которой умирают украинцы) – увеличить число потерь россиян, израсходовать российские военные запасы и ослабить российскую экономику
    Почему бы чужими руками и не попробовать, а вдруг получится. Но опять не рассчитали, не учли, не предвидели... Зато есть на кого в итоге свалить все свои промахи во внешней политике и попытке поставить Россию на колени.
  6. aleksandrvvsysop
    aleksandrvvsysop Сегодня, 12:50
    0
    Это не цель контрнаступления - это цель всей американской политики в отношении Украины.