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Министр обороны Буркина-Фасо предупредил о «ливийском» сценарии для Нигера в случае начала войны

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Министр обороны Буркина-Фасо предупредил о «ливийском» сценарии для Нигера в случае начала войны

В случае начала боевых действий в Нигере страна может погрузиться в хаос, а в регионе Сахеля активизируются боевики радикальных группировок. Об этом в интервью РИА Новости рассказал министр обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо полковник Кассум Кулибали.


Как считает руководитель буркинийского военного ведомства, ситуация в Нигере в этом случае может развиваться по «ливийскому» сценарию. Воюющий Нигер просто повторит судьбу Ирака, Сирии или Ливии, так как погрузится в хаос, в стране будут действовать радикальные группировки.

Министр обороны вспомнил о печальной судьбе Ливии после свержения Муаммара Каддафи. Страна, некогда бывшая одной из богатейших на Африканском континенте, сейчас находится в удручающем положении.

Великая Ливия, которую мы знали, была достаточно стабильной… Сейчас это страна, которая ищет, чем бы прокормить свое население

- подчеркнул полковник Кулибали в интервью РИА Новости.

Глава Минобороны Буркина-Фасо отметил, что активизация радикальных группировок в Сахеле является прямым следствием дестабилизации обстановки в Ливии. До падения режима Каддафи регион был куда более спокойным, чем сейчас, когда радикальные группировки активно действуют в Мали, Буркина-Фасо, Нигере, других странах Сахеля.

В случае вооруженной агрессии ЭКОВАС (Экономического сообщества стран Западной Африки) против Нигера, отметил Кулибали, Буркина-Фасо официально выйдет из этой организации. Впрочем, сейчас членство страны в ЭКОВАС и так приостановлено, как и членство Мали и Гвинеи, а причиной приостановки членства стали военные перевороты, произошедшие в этих странах, и их последующий разворот в сторону сотрудничества с Россией и Китаем.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Emilie Iob — VOA Afrique
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3 комментария
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 12:09
    0
    Поэтому властям Нигера срочно нужны союзники из числа лояльных стран региона.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:28
    0
    То, что очередной вооруженный конфликт в этом регионе не несет ни чего хорошо понятно всем кроме ангажированного Западом ЭКОВАС. Эко вас расперло повоевать, что кушать не можете. Главное ввязаться, а там как получится. А во что выльется очевидно не просчитывали спеша угодить белым хозяевам.
  3. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 12:34
    0
    Как считает руководитель буркинийского военного ведомства, ситуация в Нигере в этом случае может развиваться по «ливийскому» сценарию.

    Как низко пал уровень образования авторов новостей на ВО.
    Не буркинийский руководитель, а буркинА-фасойский.