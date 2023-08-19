Министр обороны Буркина-Фасо предупредил о «ливийском» сценарии для Нигера в случае начала войны

Великая Ливия, которую мы знали, была достаточно стабильной… Сейчас это страна, которая ищет, чем бы прокормить свое население

В случае начала боевых действий в Нигере страна может погрузиться в хаос, а в регионе Сахеля активизируются боевики радикальных группировок. Об этом в интервью РИА Новости рассказал министр обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо полковник Кассум Кулибали.Как считает руководитель буркинийского военного ведомства, ситуация в Нигере в этом случае может развиваться по «ливийскому» сценарию. Воюющий Нигер просто повторит судьбу Ирака, Сирии или Ливии, так как погрузится в хаос, в стране будут действовать радикальные группировки.Министр обороны вспомнил о печальной судьбе Ливии после свержения Муаммара Каддафи. Страна, некогда бывшая одной из богатейших на Африканском континенте, сейчас находится в удручающем положении.- подчеркнул полковник Кулибали в интервью РИА Новости Глава Минобороны Буркина-Фасо отметил, что активизация радикальных группировок в Сахеле является прямым следствием дестабилизации обстановки в Ливии. До падения режима Каддафи регион был куда более спокойным, чем сейчас, когда радикальные группировки активно действуют в Мали, Буркина-Фасо, Нигере, других странах Сахеля.В случае вооруженной агрессии ЭКОВАС (Экономического сообщества стран Западной Африки) против Нигера, отметил Кулибали, Буркина-Фасо официально выйдет из этой организации. Впрочем, сейчас членство страны в ЭКОВАС и так приостановлено, как и членство Мали и Гвинеи, а причиной приостановки членства стали военные перевороты, произошедшие в этих странах, и их последующий разворот в сторону сотрудничества с Россией и Китаем.