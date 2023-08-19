«Бензоколонка с атомной бомбой»: Жозеп Боррель усомнился в принадлежности России к мировым геополитическим игрокам

Мы близки с США, но это не значит, что у нас нет своих интересов

Россия не является глобальным мировым игроком, ее экономика слишком мала по сравнению с экономиками ведущих стран. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в интервью газете El Pais.Российская экономика слишком мала по сравнению с экономиками "настоящих" геополитических игроков, Россия представляет собой "бензоколонку", у владельца которой имеется атомная бомба. Настоящим геополитическим игроком является Китай, с которым у Европы имеются "небольшие разногласия".Стоит отметить, что данное заявление прозвучало на фоне того, что Россия вышла на пятое место среди крупнейших экономик мира, вытеснив с него Германию. В то же время экономика Европы, которая ввела против России кучу санкций, потихоньку уходит в рецессию, потеряв дешевые энергоресурсы, за счет чего и выживала. По прогнозам экспертов, экономическое падение европейских стран только продолжится, тогда как российская экономика потихоньку идет в рост, несмотря на все ограничения.Но вернемся к Боррелю, который прямо заявил, что Европа против биполярного мира, ее устраивает существующий миропорядок, где США считают себя мировым гегемоном.- добавил он.Отметим, что впервые Россию "страной-бензоколонкой" назвал ныне покойный сенатор-русофоб от Республиканской партии США Джон Маккейн. Прозвучала эта фраза в контексте начала конфликта на востоке Украины в 2014 году. По словам Маккейна, "Россия - это бензоколонка, которая только притворяется страной".