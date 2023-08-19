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«Бензоколонка с атомной бомбой»: Жозеп Боррель усомнился в принадлежности России к мировым геополитическим игрокам

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«Бензоколонка с атомной бомбой»: Жозеп Боррель усомнился в принадлежности России к мировым геополитическим игрокам

Россия не является глобальным мировым игроком, ее экономика слишком мала по сравнению с экономиками ведущих стран. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в интервью газете El Pais.


Российская экономика слишком мала по сравнению с экономиками "настоящих" геополитических игроков, Россия представляет собой "бензоколонку", у владельца которой имеется атомная бомба. Настоящим геополитическим игроком является Китай, с которым у Европы имеются "небольшие разногласия".

Стоит отметить, что данное заявление прозвучало на фоне того, что Россия вышла на пятое место среди крупнейших экономик мира, вытеснив с него Германию. В то же время экономика Европы, которая ввела против России кучу санкций, потихоньку уходит в рецессию, потеряв дешевые энергоресурсы, за счет чего и выживала. По прогнозам экспертов, экономическое падение европейских стран только продолжится, тогда как российская экономика потихоньку идет в рост, несмотря на все ограничения.

Но вернемся к Боррелю, который прямо заявил, что Европа против биполярного мира, ее устраивает существующий миропорядок, где США считают себя мировым гегемоном.

Мы близки с США, но это не значит, что у нас нет своих интересов

- добавил он.

Отметим, что впервые Россию "страной-бензоколонкой" назвал ныне покойный сенатор-русофоб от Республиканской партии США Джон Маккейн. Прозвучала эта фраза в контексте начала конфликта на востоке Украины в 2014 году. По словам Маккейна, "Россия - это бензоколонка, которая только притворяется страной".
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49 комментариев
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  1. yurybaxter
    yurybaxter Сегодня, 12:09
    +14
    ничего нового...хуже,когда эта вся братия,хвалит
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:14
      0
      Боррель пошёл по стопам Мак Кейна.Видать по одной методичке речи свои читают.
    2. Неизменный
      Неизменный Сегодня, 13:00
      0
      Бензоколонка с атомной бомбой ...

      Уж кто бы говорил !
      Вся Европа тогда - ... это одна сплошная сыроварня-пивоварня, на газовом ходу, ... это нескончаемая винодельня, дышащая радиоактивным урановым паром. Особенно, если на Францию посмотреть, со спутника, который видеть умеет.
      Тогда Европа - это промышленный район России. И уже достаточно скоро и евроидный Бобрель (цитата :)...) и все остальные, сделанные пальцем евро-"люди", во всей красе начнут понимать, что это такое - по настоящему богатые страны в которых ты не живёшь и жить не будешь, что это такое - когда у тебя нет на самом деле ничего своего, чтобы жить нормально, что это такое - вторсырьё и биотехнологии. ... А уровень океана всё выше и выше. Смывать дальше всю свою грязь в землю не получится, придётся в ней поплавать, и Бобрелю, и иже с ним. laughing ... Для начала...
  2. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 12:09
    +9
    Он каталонский негодяй, коррупционер и сепаратист, он не испанец. Соединенные Штаты только что признали, что Украина имеет 70 000 погибших солдат, и, чтобы скрыть эту баснословную цифру, которая на самом деле намного выше, они выдумали еще одну российскую жертву.Переводчик... Я хотел сказать в конце, что Соединенные Штаты придумали цифру погибших русских солдат, чтобы прикрыть ту, которую они дали из 70 000 погибших украинских солдат.Количество убитых украинских солдат намного превышает 70 000, но им уже пришлось назвать эту цифру намного выше, чем они объявили на сегодняшний день, потому что они не могли продолжать свою возмутительную ложь. https://www.theguardian.com/world/2023/aug/18/ukraine-russia-war-battlefield-deaths-rise
    1. Простой
      Простой Сегодня, 12:18
      -2
      Просто Борелль с похмелья - желчь на его усыхающий мозг давит.
      Все на Endsieg над Россией надеется.
      .А ведь репрезентирует всю Европу, (непрошло определение) старый.

      UPD. Он не фалангист случаем?
      1. 2112vda
        2112vda Сегодня, 12:23
        +2
        Просто у борелля в голове "дом терпимости", вот и несёт всяческую ахинею. Видать крепко их зацепили вот и занимаются словоблудием.
    2. Semovente7534
      Semovente7534 Сегодня, 12:51
      0
      Биррелл — ревнивый нищий, который питается своей желчью, потому что в других странах есть сырье, которого нет у нас в ЕС. Он настолько популярен в ЕС, что 99% наших граждан не знают, что он каталонец, что показывает, насколько низок уровень информации и демократии в ЕС.
  3. vadson
    vadson Сегодня, 12:10
    0
    Боррель по маккейну соскучился по ходу, ничего, скоро увидятся
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 12:11
    +6
    Даунелло а атомную бомбу откуда тогда мы взяли-на бензин обменяли??? fool fool fool
  5. mv2s
    mv2s Сегодня, 12:11
    +6
    Идиот! Тут и комментировать не нужно. То сад цветущий,то Россия пигмей! Что он курит?
  6. Oldi
    Oldi Сегодня, 12:12
    +4
    Секрет Полишинеля открыл! Ну да, есть традиционные проблемы с экономикой у России. Это беда большой и богатой страны под управлением нищих совестью и пассионарностью руководителей.
    Ну а
    Мы близки с США, но это не значит, что у нас нет своих интересов
    - ага)) у друзей США не бывает собственных интересов вообщето! laughing
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:13
    +4
    Зачем перепечатывать старого маразматика с его оскорблениеми в адрес России?Нам его мнение фиолетово.Хотя бы один из них сказал ,что будет с ними если они проиграют на Украине.То что вспотеют я знаю,а что будет дальше? what
    1. Простой
      Простой Сегодня, 12:30
      +1
      Bесь политический истеблешмент у власти в Европе устроились на должность , обслуживая хотелки США. Ничего другого они не могут и даже не представляют, что другое возможно. Для них независимые колоннии, с которых они качают все, вплоть до людей ( потому-что свою систему ума не хватает вывести из паразитического образа жизни за счет своих колоний) - это их смертный приговор.
  8. svp67
    svp67 Сегодня, 12:14
    +2
    Россия не является глобальным мировым игроком, ее экономика слишком мала по сравнению с экономиками ведущих стран. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в интервью газете El Pais.
    Когда Бог желает кого то наказать, то он лишает его разума... Наглядный пример
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:14
    +3
    Жозеп Боррель: Российская экономика слишком мала по сравнению с экономиками "настоящих" геополитических игроков, Россия представляет собой "бензоколонку", у владельца которой имеется атомная бомба.
    Выживший из ума испанский нацист в очередной раз взялся оскорблять Россию. С провалом украинского наступления у всех махровых европейских русофобов начало полностью сносить крышу, которая и так еле держалась. Ничтожный человечишко недавно рассуждающий об "европейском саде" и окружающих его "джунглях" решил вспомнить американский тезис про "бензоколонку", чтобы хотя бы словесно ущемить нашу страну. Лишнее подтверждение того, что в Брюсселе собрался "цвет" фашиствующих придурков и негодяев. Вот на вас и бомбы не жалко.
    1. Carlos Sala
      Carlos Sala Сегодня, 12:18
      +1
      Это не испанцы, это каталонцы, все жители Средиземноморья не испанцы, они были завоеваны 500 лет назад.
  10. Лешак
    Лешак Сегодня, 12:16
    +1
    Что ему можно ответить : " Пьёшь - закусывай!" Тогда может бред нести не будешь!
  11. Egorovich
    Egorovich Сегодня, 12:16
    0
    Моська ты Боррель, самая настоящая моська из известной басни Крылова родом из трансгендерного захолустья.
  12. AlexTss
    AlexTss Сегодня, 12:17
    +7
    У нас хотя бы свой бензин есть и своя атомная бомба yes
    А по европейскому "саду" Ж. Борреля стая макак рыщет в поисках как бы чо на бензоколонке спи онерить laughing
  13. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 12:17
    +1
    При это, дяденька - алкаш, как - то забыл, что происходит из жалких, нищих гейропейских задворков, которым даже уровень страны - бензоколонки не светит)))
  14. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 12:18
    -1
    А он точно Боррель, а не Баррель?!
    Ну Россия то благодаря их санкциям выкорабкивается из поставщика ресурсов, не мы сами, так хоть он нас заставили.
  15. Волк
    Волк Сегодня, 12:20
    +1
    Борель старый испанский мерзавец уровня дворника , как и Солана что был. Надо иметь много терпения что бы слушать его бред и выдержать это . Но не забывать что и он и Солана готовы на преступления и зверства всегда. Просто мусор у которого работает толко рептилоидна част человеческого мозга , ниже существо.
  16. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 12:21
    +1
    вот как им мешает ядерное оружие !!!!!!!!!!!! с 1991 года сделали из СССР сырьевой придаток а верней уже из РФ ! и думали что так будет всегда ! вот и весь ответ что европа и сша видит в РФ ! надеюсь что РФ покажет всем как перегонит сша и ес по технологической части ! я надеюсь иллюзии у руководства РФ прошли начет европы и сша ! шас РФ главное развитие в технической части и постройка заводов и в развитии ! ну и любовь к родине надо прививать с рождения и все делать так что бы мечтали жить люди из других стран в РФ !
  17. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 12:22
    +2
    А что представляет Боррель? Полустрана, "союз мяча и орала", заповедник для извращенцев.
    Если ЕС не признаёт ЕАС, то РФ могла бы аналогично относиться с золотым звёздочкам на синем флаге. Можно было бы не признавать субъектность этого СШЕ. Только двусторонние отношения с "полякорумынами".
  18. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 12:23
    +2
    А Европа - это такая единая страна? Или всё же сообщество стран?
    Боррель наверное хотел сказать, что если каждую ЕЭСовчину рассматривать по отдельности, то сильной экономикой могут похвастаться далеко не все.
    Или как это по современному?
    Только лишь не все?
  19. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 12:24
    +1
    Да он просто завидует! В их-то "цветущем саду" никакой нефти нет.
  20. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 12:25
    0
    А она нам нравиться, хоть и не красавица.Очередной бред от евро-чиновника.
  21. Андрей А
    Андрей А Сегодня, 12:25
    +1
    ВВП Германии, по паритету покупательной способности, существенно меньше чем ВВП России. Значит ФРГ даже на статус бензоколонки не тянет да и ракет нет, - одно расстройство. Если же оценить только производственный потенциал(промышленность и с\х), то Россия производит(по паритету) на - 1,5 трлн дол, Германия - 800 млрд дол, Англия - ок. 400 млрд дол, Франция - 500-600 млрд дол, то все выглядит, вообще, убого для Старой Европы...
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:39
      +1
      Цитата: Андрей А
      Значит ФРГ даже на статус бензоколонки не тянет да и ракет нет, - одно расстройство.

      Ну разве не ясно, что у Германии никогда не было нефти и она даже бензоколонкой не была, но вечно по миру выпрашивала "керосин". Каким бы в Европе не был всесильным Гитлер, но "керосин" выпрашивал у румынского еврея Арштанга.
    2. Болторез
      Болторез Сегодня, 12:50
      -2
      Россия производит(по паритету)
      Явные неточности в подсчете паритета. Почему в России живется не как в Германии или Англии? Только ради всего, не пытайтесь обьяснить, что у вас лучше- не выйдет хотя бы посмотрев на уровень социальной защиты населения и направления потоков миграции.
  22. poquello
    poquello Сегодня, 12:28
    0
    воот, попытка США выдать себя за "бензоколонку" провалилась, начались старые песни о главном
  23. tralmaster
    tralmaster Сегодня, 12:28
    +1
    А разве от холопа можно другого ожидать. Попробует только пискнуть в сторону Хозяина так сразу от кормушки уберут.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:35
      0
      Цитата: tralmaster
      А разве от холопа можно другого ожидать. Попробует только пискнуть в сторону Хозяина так сразу от кормушки уберут.

      Холоп может, но его за писк побьют, а вот раб не может, за писк его убьют.
  24. Степан S
    Степан S Сегодня, 12:32
    +1
    Некромонги все пыжатся выдавить из себя величие, никак не могут краешком ума осознать, что время заката Европы они приблизили своими тупыми ртами.
    1. иван2022
      иван2022 Сегодня, 12:34
      0
      Один из признаков заката Европы--спровоцированные США боевые действия в её восточной части. Когда на Западе только лишь закат, в России уже ночь.
      А новый день-в Китае.
  25. fiv
    fiv Сегодня, 12:32
    +2
    Про интересы европы он говорил шепотом, чтоб за океаном не услышали
    1. Васян1971
      Васян1971 Сегодня, 12:40
      +2
      Цитата: fiv
      Про интересы европы он говорил шепотом, чтоб за океаном не услышали

      Соль в нюансах. Европа имеет право на свои интересы при условии, что они не противоречат интересам США.
  26. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:33
    +2
    Сказать то уже нечего, вот и пустил в ход сей речевой оборот, а вообще плохой знак для него: видно Маккейн зовёт из дальнего далёка.
    1. Васян1971
      Васян1971 Сегодня, 12:37
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      видно Маккейн зовёт из дальнего далёка.

      Скорее из глубокого глубока. hi
  27. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 12:33
    +1
    Но вернемся к Боррелю, который прямо заявил, что Европа против биполярного мира, ее устраивает существующий миропорядок, где США считают себя мировым гегемоном.

    Мы близки с США, но это не значит, что у нас нет своих интересов

    - добавил он.
    Раба всегда устраивает, его рабское существование. Тем более что Боррелька хоть и раб, но в чине надсмотрщика.
  28. bandabas
    bandabas Сегодня, 12:34
    +1
    Чья бы корова мычала. Стоит уже одной ногой в могиле, а все тявкает.
  29. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 12:36
    +2
    Мы близки с США, но это не значит, что у нас нет своих интересов
    - добавил он.

    Любой алкаш-наркоман тоже считает, что сможет завязать в любой момент. Если захочет...request
  30. boriz
    boriz Сегодня, 12:40
    +1
    "Ну сумасшедший, что возьмёшь ..." (С)
  31. Обычный
    Обычный Сегодня, 12:42
    +1
    У них мода что ли на должности назначать имбецилов? Я бы понял когда ложь вперемежку с правдой, её сложно распознать. Но когда говоришь абсолютную чушь, на что интересно рассчитывать?
  32. Сергей 777
    Сергей 777 Сегодня, 12:47
    +2
    Ну тут классика : Если тебя критикуют враги, значит ты всё делаешь правильно.
  33. KCA
    KCA Сегодня, 12:52
    0
    У США 80% ВВП это услуги, но это первая экономика мира, если сравнить производство, добычу ископаемых и прочие реальные сектора экономики, то у России если не выше, то точно не меньше, но по мнению старого пукальщика в России экономика ни о чём
  34. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 12:56
    0
    Очень нравится.Борель молодец!Давайте европейцы дальше в том же духе!Может наконец то наши "элиты"прекротят финансировать и поглядывать на "высокоразвитые страны "Может так дойдет.
  35. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 12:59
    0
    От бензоколонки и слышу, называется печатный станок ФРС. Газ, нефть, а они бумажки ничем не обеспеченные штампуют.
  36. KLM77
    KLM77 Сегодня, 13:03
    +1
    Не стоит обращать внимание на слова старой марионетки возглавляющей внешнеполитическое ведомство союза стран-марионеток.