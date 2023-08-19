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«Боеприпасы идут с заводов прямо на фронт»: в западной прессе изучили российские военные поставки

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«Боеприпасы идут с заводов прямо на фронт»: в западной прессе изучили российские военные поставки

Украинскими военными в июне был обнаружен неразорвавшийся реактивный снаряд, запущенный РСЗО «Торнадо-С». Изучив его, западные обозреватели сделали выводы о продолжающемся использовании российской оборонкой иностранных комплектующих и об ускоренном темпе поставок в ВС РФ.


Как указывается в издании Bloomberg, НУРС была изготовлена в мае:

Обнаружение недавно изготовленной ракеты наводит на мысль, что у «армии вторжения» заканчиваются запасы некоторых современных видов оружия. Боеприпасы идут с заводов прямо на фронт.


Как отмечается, на фоне постоянной работы военно-промышленного конвейера России нет никаких признаков того, что война близится к концу. Оборонку не смогли подкосить никакие «международные» санкции, несмотря на прогнозы Запада.

Маркеры на корпусе показывают, что снаряд от «Торнадо-С» был изготовлен 19 мая. У гильзы срок годности заканчивается 12 сентября этого года.

Это является признаком того, что российские производители сокращают сроки доставки боеприпасов к линии фронта

- говорится в прессе.



Эксперты осмотрели начинку НУРС – материнскую плату и другие составные части. С их слов, некоторые детали были спаяны наспех, а компоненты были изготовлены как российскими, так и американскими компаниями, включая Altera Corp., принадлежащую Intel, и Analog Devices Inc. Обе компании в ответ заявили, что не ведут торговлю с Россией и соблюдают все санкции.

России удалось обойти санкции США и Европы, импортируя запрещенные технологии через посредников в третьих странах, таких как ОАЭ и государства Центральной Азии, или демонтируя чипы с бытовой техники, например, со стиральных машин

- считают в издании.

Представитель западной разведки предостерег от придания слишком большого значения признакам поспешного изготовления начинки для НУРС, поскольку, с его слов, Россия якобы не характеризовалась придирчивостью в вопросе качества производства матчасти и в мирное время.
Использованы фотографии:
Bloomberg
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27 комментариев
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  1. yurybaxter
    yurybaxter Сегодня, 12:24
    -6
    смену, от 19 мая,на передовую в штрафбат....
    1. Jager
      Jager Сегодня, 12:36
      0
      Попала в мягкий грунт и всё.
      Оружие, попавшее на фронт, перестает быть секретным.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 12:40
        +2
        Интересно.Какие западные компоненты могут быть в рядовом НУРСе?Тут,или неточность изложения,или пропаганда.
        1. azkolt
          azkolt Сегодня, 12:52
          +2
          Цитата: dmi.pris1
          Интересно.Какие западные компоненты могут быть в рядовом НУРСе?Тут,или неточность изложения,или пропаганда.

          Мне вообще не ясно, а что там с многочисленными нашими кассетными боеприпасами? Вот крик души одного полковника с телеги.
          "И снова про кассетные боеприпасы. Мне сложно понять, для чего нужно шапкозакидательство и манипуляции статистикой, если в ответ на красиво брошенный понт мы получаем колоссальные реальные сложности.
          Про кассетные боеприпасы уже писал - https://t.me/shouvalov/20. Принципиально ничего не поменялось, но многое необходимо дополнить. До высруков в полной мере дошла информация, что все не так, как представлялось в первичных докладах. Не учитывать фактор современных западных кассетных боеприпасов нельзя - ими безбожно выкашивают и бойцов на фронте (не только на передке), и гражданскую инфраструктуру в тылу.
          По гражданской инфраструктуре - отдельный пункт. Недавно прилетело по Токмаку, жутко посекло грузовую технику и водителей. В МО решили не делать на этом акцент, потому что был риск ответной публикации данных от противника с аргументами о том, что гражданская цели были довольно не простыми и не очень гражданскими. Но нашлись в стане военкоров товарищи, которые обрушили на головы читателей гнев на подлых натовцев, а в доказательство приложили видосики. На которых есть то, чего у противника могло и не быть. И вот теперь противник может совсем смело предъявить, что цели были с военной точки законными. И все нашими руками...
          Нам нужно было бросить все силы на то, чтобы заблокировать поставку кассетных боеприпасов на Украину: заявить, что мы такие использовать не будем, раздергать европейцев, у которых кассетники запрещены. Шанс был. Но нас взяли на слабо, мы радостно повелись и заявили, что у нас этих кассетников - прям свалки вместо складов.
          Да, у нас их много. Можете фотографии поискать. В основном - убитый временем неликвид, остальное - морально и технически устаревшее. И с носителями все не очень хорошо.
          Теперь откатить ситуацию назад нельзя, а когда тебя поймали на слабо, пугать тем, что "мне аж дважды не слабо" - глупо. В ГШ это уже понимают, но еще выше наверх донести ситуацию не могут, решения нет. Отдуваются парни на передовой, а это очень не просто. В условиях проблем с медициной при ранениях от кассетных боеприпасов умирают часто, и это очень мучительная и страшная смерть. Противник научился (да, представьте себе, они тоже учатся!) обрезать артой пути подхода подкрепления или отхода сил, а окопы от кассетников не спасают. Бинтиком-жгутиком уже не спасешься, после кассетника нужна основательная медпомощь, если уж выжил. В окопах образуется жуткая каша из живых и умирающих, которым порой совершенно невозможно помочь.
          Противник в таких случаях методично выжидает те наши силы, которые бросаются помогать товарищам. Я все это видел в Чечне, когда снайпер оставлял раненного, чтобы вытащить на него других ребят. Но там была фактически единичная работа, а вот с кассетниками - все то же самое, но масштабированное в десятки и сотни раз. Нужна контрбатарейная борьба, но ее нет. Нужно много чего, но в первую очередь - нужно наконец признать проблему и начать ее решать, а не разбрасываться словами, что "мы вам сейчас да кааааак врежем, да кааааак вмажем".
          Про проблему кассетных боеприпасов вам кричит не какой-то полковник с госпитальной койки - про эти проблемы вам кричат голоса сотен умирающих в жутких муках ребят в окопах и вдовы сотен убитых ими только за эти пару недель. И я специально не уточняю, действительно ли сотни, или уже тысячи - не будем радовать противника статистикой.
          Армии нужно решение. Ситуация с кассетниками страшная, а самое паршивое - мы пытаемся замолчать проблему, когда нам нужно решение. И это уже выше возможностей отдельных генералов и командующих. На словах мы уже попугали, теперь давайте переходить к делу."
    2. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 12:37
      0
      Вот не надо нам ежовского НКВД, когда хватали кого первым схватят.
      Может, микросхема была бракованной - на испытаниях нормальные параметры выдала, а при пуске перегорела. Может, детонатор отказал, а кто его выпустил в СМИ точно не скажут. Да много разных версий быть может.
      На счёт же "с завода идут прямо на фронт" - а зачем их ещё и на склады тащить во время боевых действий?
      1. Eug
        Eug Сегодня, 12:46
        0
        Для обновления складских запасов.
  2. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 12:26
    -1
    Ну уж с боеприпасами у РФ точно проблем не будет. В отличии от Европы и США, которые последние 10 лет только сокращали свой ВПК у РФ произошел бурный рост военного производства.
  3. Любитель_чтения
    Любитель_чтения Сегодня, 12:26
    +5
    Зашёл недавно в М-видео. Стиралки на месте. Видно не дотянулась рука ВПК до него).
    1. seti
      seti Сегодня, 12:34
      +1
      Ну что вы. У нас давно все стиралки и даже звонки с домофонов разобрали на запчасти для несчастного ВПК. Где они дальше платы будут брать ума не приложу.
      Главное почаще это доносить для западного обывателя. Точно поверят.
      1. 1 z1
        1 z1 Сегодня, 12:45
        +1
        Где они дальше платы будут брать ума не приложу.

        Мобилизационный задел просто огромнейший. laughing
    2. kristofer
      kristofer Сегодня, 12:45
      0
      я вас умоляю, старые корпуса без начинки стоят. там даже дверцы не открываются))
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 12:27
    +1
    Маркеры на корпусе показывают, что снаряд от «Торнадо-С» был изготовлен 19 мая. У гильзы срок годности заканчивается 12 сентября этого года.
    То есть гильза из древних запасов? Поэтому прямо с завода в войска?
    Логично )))
    А дату производства независимые блумбегрцы не могли рассмотреть? Вдруг тоже прямо с конвейера?
    1. Eug
      Eug Сегодня, 12:52
      +1
      Может быть и такое, что гильза из старых запасов, а МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ или ВНОВЬ РАЗРАБОТАННЫЙ снаряд "свежий". Только вопрос- о какой "гильзе" речь? Всегда был уверен, что у Торнадо-С снаряды реактивные....
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:31
    +1
    Россия якобы не характеризовалась придирчивостью в вопросе качества производства матчасти и в мирное время.

    Таких жёстких требований по ТЗ к матчасти и таких зверей-военпредов, какие были в СССР и наверно есть в РФ нет нигде в мире.
    Матчасть проходит испытания в совершенно адских условиях.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:31
    +3
    У гильзы срок годности истекает 12 сентября ,значит она сделана намного раньше.И почему они считают что мы стреляем снарядами только прямых поставок с завода.Какая глупость.
  7. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 12:35
    +1
    Я не специалист в области технологий обработки металлов и может быть поэтому, задаю вопрос.
    А как можно определить, что "детали были спаяны наспех"?
    Наспех, это как, например, за 21 секунду, а надо было, именно в этом месте, паять 29 секунд?
    По моему, бред какой-то.
    1. Fachmann
      Fachmann Сегодня, 12:42
      +1
      Большая просьба, к поставившему "минус", ответьте на мой вопрос. Вы ведь, наверняка знаете ответ.
      Заранее благодарю
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 12:46
        +1
        Цитата: Fachmann
        Большая просьба, к поставившему "минус", ответьте на мой вопрос. Вы ведь, наверняка знаете ответ.
        Заранее благодарю

        Не отвечают. Много раз спрашивал. Обратил внимание. Здесь есть профи-минусовщики. Написал - мгновенно минус. Плюсы появляются позже.
        Вам +, +
        З.Ы. Почему мне "-" за пост о высоком качестве русского оружия, о жёсткой военной приёмке?
        1. Fachmann
          Fachmann Сегодня, 12:51
          0
          Да, и это слегка разочаровывает.
          Всегда очень интересно узнать мнение партнёров на сайте, что-то новое, интересное. Вместо этого, к сожалению всё чаще, в лучше случае просто минус, в худшем, откровенное хамство.
          И это огорчает... request
  8. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 12:35
    0
    странная у них логика. сами написали, что у гильзы срок годности почти кончился, видимо поэтому из нее снаряд сделали и использовали. При чем тут нехватка чего-либо?
    1. Fangaro
      Fangaro Сегодня, 12:43
      0
      Из гильзы снаряд сделали и использовали, но журналисты смогли разглядеть дату изготовления на гильзе?
      Ой!
  9. svp67
    svp67 Сегодня, 12:36
    +1
    Маркеры на корпусе показывают, что снаряд от «Торнадо-С» был изготовлен 19 мая. У гильзы срок годности заканчивается 12 сентября этого года.
    У какой ГИЛЬЗЫ?
    Обнаружение недавно изготовленной ракеты наводит на мысль, что у «армии вторжения» заканчиваются запасы некоторых современных видов оружия. Боеприпасы идут с заводов прямо на фронт.
    РС для новой нашей системы "Торнадо-С" и будут новыми, так что удивление их удивительно.
    И снаряды для артсистем идут потоком прямо с заводов. И артиллеристы их берут охотнее, чем старые из запасов, так как качество их изготовление выше, что очень благотворно влияет на точность при стрельбе
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:37
    +3
    некоторые детали были спаяны наспех...
    Вас на такой скорости хряснуть о землю, так "спаек" вообще не найдешь - разлетятся. И конечно, как не вспомнить затертое Урсулой
    или демонтируя чипы с бытовой техники, например, со стиральных машин
    Bloomberg желтеет изо дня в день все больше.
  11. Степан S
    Степан S Сегодня, 12:37
    +1
    Опять эти "стиральные машины". Степень погруженности запада в пучину беспроглядной тупости стабилен. Вот что украинство мозга делает с людьми. Асфальт, унитазы, стиральные машины и банки с огурцами в качестве ПВО и это мы еще забыли "киевского призрака"!
  12. sagitovich
    sagitovich Сегодня, 12:38
    +2
    Да похум! Достали уже ихние всевозможные следствия, расследования да вагнования бесконечные!
    Бьём? Значит есть чем бить!
  13. синоби
    синоби Сегодня, 12:57
    +1
    Очередная мантра типа:Ракеты у русских закончатся через неделю,ну может через две.Через месяц уж точно.
  14. AVA77
    AVA77 Сегодня, 12:58
    +1
    Крутил вертел фотку, так и не понял, что там спаянно наспех,может под микроскопом чето видно, а так всё норм. Провода зажгутованны и промаркированы, плата покрыта лаком. Только вот плиска смущает но то такое.