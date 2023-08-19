«Боеприпасы идут с заводов прямо на фронт»: в западной прессе изучили российские военные поставки

Обнаружение недавно изготовленной ракеты наводит на мысль, что у «армии вторжения» заканчиваются запасы некоторых современных видов оружия . Боеприпасы идут с заводов прямо на фронт.

Это является признаком того, что российские производители сокращают сроки доставки боеприпасов к линии фронта

России удалось обойти санкции США и Европы, импортируя запрещенные технологии через посредников в третьих странах, таких как ОАЭ и государства Центральной Азии, или демонтируя чипы с бытовой техники, например, со стиральных машин

Украинскими военными в июне был обнаружен неразорвавшийся реактивный снаряд, запущенный РСЗО «Торнадо-С». Изучив его, западные обозреватели сделали выводы о продолжающемся использовании российской оборонкой иностранных комплектующих и об ускоренном темпе поставок в ВС РФ.Как указывается в издании Bloomberg, НУРС была изготовлена в мае:Как отмечается, на фоне постоянной работы военно-промышленного конвейера России нет никаких признаков того, что война близится к концу. Оборонку не смогли подкосить никакие «международные» санкции, несмотря на прогнозы Запада.Маркеры на корпусе показывают, что снаряд от «Торнадо-С» был изготовлен 19 мая. У гильзы срок годности заканчивается 12 сентября этого года.- говорится в прессе.Эксперты осмотрели начинку НУРС – материнскую плату и другие составные части. С их слов, некоторые детали были спаяны наспех, а компоненты были изготовлены как российскими, так и американскими компаниями, включая Altera Corp., принадлежащую Intel, и Analog Devices Inc. Обе компании в ответ заявили, что не ведут торговлю с Россией и соблюдают все санкции.- считают в издании.Представитель западной разведки предостерег от придания слишком большого значения признакам поспешного изготовления начинки для НУРС, поскольку, с его слов, Россия якобы не характеризовалась придирчивостью в вопросе качества производства матчасти и в мирное время.