Украинские СМИ сообщают об ударе по объектам в Чернигове баллистическими ракетами ВС РФ

Сегодня российские войска ударили баллистическими ракетами по объектам на территории Чернигова. Об этом сообщает украинская пресса, ссылаясь на заявление местной «областной военной администрации». Позже об ударе по Чернигову написал в своем Telegram-канале и глава киевского режима Владимир Зеленский.По утверждению представителей украинских властей, ВС РФ якобы нанесли удар баллистическими ракетами по центру города. В результате удара есть разрушения, погибшие и раненые, сообщают местные паблики. Более подробная информация украинскими СМИ не приводится.Можно предположить, что в Чернигове были поражены цели военного назначения, ибо для ВС РФ нет никакой практической пользы от траты дорогостоящих ракет на «непонятные» цели мирного характера. Что касается разрушений и жертв среди мирных граждан, то они могут стать следствием работы украинских сил противовоздушной обороны.На то, что украинские ПВО работают не очень аккуратно и профессионально, ранее обращали внимание даже западные средства массовой информации. Вероятно, ракеты украинских ПВО могли опять попасть в жилые или коммерческие строения, что и привело к разрушениям и жертвам.Но украинским властям выгодно подавать ситуацию таким образом, что это Россия якобы целенаправленно (правда, непонятно с какой целью) наносит удары по гражданским целям, растрачивая свои ракеты (которых, по украинской же версии, у нее якобы уже почти не осталось).