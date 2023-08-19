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Украинские СМИ сообщают об ударе по объектам в Чернигове баллистическими ракетами ВС РФ

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Украинские СМИ сообщают об ударе по объектам в Чернигове баллистическими ракетами ВС РФ

Сегодня российские войска ударили баллистическими ракетами по объектам на территории Чернигова. Об этом сообщает украинская пресса, ссылаясь на заявление местной «областной военной администрации». Позже об ударе по Чернигову написал в своем Telegram-канале и глава киевского режима Владимир Зеленский.


По утверждению представителей украинских властей, ВС РФ якобы нанесли удар баллистическими ракетами по центру города. В результате удара есть разрушения, погибшие и раненые, сообщают местные паблики. Более подробная информация украинскими СМИ не приводится.

Можно предположить, что в Чернигове были поражены цели военного назначения, ибо для ВС РФ нет никакой практической пользы от траты дорогостоящих ракет на «непонятные» цели мирного характера. Что касается разрушений и жертв среди мирных граждан, то они могут стать следствием работы украинских сил противовоздушной обороны.

На то, что украинские ПВО работают не очень аккуратно и профессионально, ранее обращали внимание даже западные средства массовой информации. Вероятно, ракеты украинских ПВО могли опять попасть в жилые или коммерческие строения, что и привело к разрушениям и жертвам.

Но украинским властям выгодно подавать ситуацию таким образом, что это Россия якобы целенаправленно (правда, непонятно с какой целью) наносит удары по гражданским целям, растрачивая свои ракеты (которых, по украинской же версии, у нее якобы уже почти не осталось).
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13 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:39
    +4
    Приходят пока неподтверждённые сведения что прилетели три Искандера в здание СБУ в Чернигове.Будем ждать фото,хотелось бы оценить фугасное действие Искандера по зданию.Всем известный Гончаренко : В Чернигове - жесть.И ругается.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 12:43
      -1
      Рыбарь уже опроверг. Видео в сети - старое с начала СВО. Пишет, что одним из пораженных объектов (без уточнения кем - ПВО или Искандером) стало здание драмтеатра в центре города.
      1. blackGRAIL
        blackGRAIL Сегодня, 13:04
        +4
        Удар в Черниговской области был нанесен по зданию Драмтеатра, где в этот момент при поддержке Черниговской областной военной администрации проходила презентация украинских производителей БПЛА, представителей летных школ и военных.

        Интересно, что презентацию обещали провести в безопасном месте, точный адрес которого сообщали лишь за 4 часа до события.
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 13:06
        +1
        Цитата: blackGRAIL
        Рыбарь уже опроверг. Видео в сети - старое с начала СВО.

        Но украинские СМИ этого не опровергают.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:54
      +4
      Цитата: tralflot1832
      Гончаренко : В Чернигове - жесть.И ругается.

      Ну если ругается, да еще русским матом, то знатно прилетело.
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 13:02
        +1
        Цитата: carpenter
        Цитата: tralflot1832
        Гончаренко : В Чернигове - жесть.И ругается.

        Ну если ругается, да еще русским матом, то знатно прилетело.

        Страшный удар. Это да.
        https://t.me/Tsaplienko/37792
    3. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 12:55
      -1
      Цитата: tralflot1832
      Всем известный Гончаренко

      Не слежу за фамилиями этих тварей. Кто это?)))
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 12:47
    +2
    Что касается разрушений и жертв среди мирных граждан...

    Ну, а как обойтись без случайных жертв на войне?! РФ, в отличие от кокаины, специально по мирным объектам удары не наносит и это главное.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:48
    +2
    Кто знаток Чернигове? Один из прилётов.
    И прилёт не похож на Искандер ,может геранька.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:58
      +1
      Это драмтеатр.Единственнвя версия-там было какое то сборище..Парковка забита машинами
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:04
      0
      Цитата: tralflot1832
      Кто знаток Чернигове? Один из прилётов.

      Ну да, это драмтеатр. С начала СВО он не работал.

      В Чернигове 19 августа прогремел взрыв после попадания ракеты в здание местного драмтеатра. В помещении проходила выставка образцов дронов.
      Как сообщают украинские СМИ, анонс выставки производителей дронов был опубликован заранее. И.о мэра Чернигова Александр Ломако сообщил, что в результате удара 6 человек погибли, еще 11 ранены. После происшествия на Украине разыскивают тех, кто допустил публичную рекламу мероприятия.
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:53
    -1
    В феврале 2022 ВС РФ проскочили мимо Чернигова не встречая сопротивления, но город под контроль не взяли.(((((((
    Получили удары по тылам.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 12:58
      0
      ]У чеснока чернигова тлг есть видео прилёта он лайн.Действительно ракета .Теперь надо установить что было сегодня по афишам в театре.
      Читаем коментарий ,всё цель была законной.Удачно прилетело.