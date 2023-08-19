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Украинские СМИ: В Драмтеатре Чернигова во время ракетного удара проходила выставка производителей БПЛА

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Украинские СМИ: В Драмтеатре Чернигова во время ракетного удара проходила выставка производителей БПЛА

Сегодня в Чернигове прогремели взрывы, как сообщают украинские СМИ – ВС РФ нанесли удары баллистическими ракетами по центру города. По утверждению представителей киевского режима, ракетные удары были нанесены по зданию Драматического театра в центре города.


Между тем, украинские Telegram-каналы уже сообщают подробности, которые проливают свет на причины возможной атаки Чернигова. Хотя Министерство обороны Российской Федерации пока еще молчит по поводу ударов по украинскому областному центру, если они и наносились ВС РФ, то имели вполне конкретную цель.

Как оказалось, в момент нанесения ракетного удара в здании Драматического театра в Чернигове проходил отнюдь не очередной спектакль, а выставка производителей БПЛА (беспилотных летательных аппаратов). То есть, на подобном мероприятии с огромной вероятностью находились и разные новые образцы дронов украинского и иностранного производства, и присутствовали специалисты по беспилотным летательным аппаратам – разработчики, операторы. Известно, что на мероприятие приехали командиры подразделений БПЛА, конструкторы, представители украинских летных школ. Утрата таких специалистов всегда представляет большую проблему для вооруженных сил.

Интересно, что, несмотря на специфику мероприятия, а дроны на выставке представлялись и военные, оно публично анонсировалось. То есть, заинтересованным лицам не составляло особого труда узнать место его проведения и сообщить координаты российским войскам. Сейчас украинские спецслужбы собираются установить ответственных за публичное анонсирование информации о таком мероприятии, афиши которого распространялись в интернете и на улицах города.
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9 комментариев
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  1. Болторез
    Болторез Сегодня, 13:05
    +1
    Нацики в фейсбуках еще и не то выкладывают. Наверно думают, что мордокнига для русских недоступна.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:06
    +5
    Именно посетители этого междусобойчика было целью
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:10
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      Именно посетители этого междусобойчика было целью

      Ясно дело, эта выставка была сделана не для селюков и рагуль.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:06
    +4
    Повторю скрин прилёта ,не всегда такое выкладывают .
    Мне показалось прилёт слева от здания ,что это было - ваши предположения.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:08
      +4
      Цитата: tralflot1832
      овторю скрин прилёта ,не всегда такое выкладывают .


      Как сообщают украинские СМИ, анонс выставки производителей дронов был опубликован заранее. И.о мэра Чернигова Александр Ломако сообщил, что в результате удара 6 человек погибли, еще 11 ранены. После происшествия на Украине разыскивают тех, кто допустил публичную рекламу мероприятия.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:08
    +4
    в здании Драматического театра в Чернигове проходил отнюдь не очередной спектакль, а выставка производителей БПЛА (беспилотных летательных аппаратов).
    "Отличное" место для проведения выставки БПЛА с присутствием представителей производителя и заинтересованных лиц. Нормальная и законная цель!
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 13:12
      0
      Цитата: rotmistr60
      "Отличное место для проведения выставки БПЛА с присутствием представителей производителя и заинтересованных лиц.

      А главное ж, недалеко от нашей границы... Совсем ума нет
    2. Болторез
      Болторез Сегодня, 13:14
      +1
      Нормальная и законная цель!
      Правильно было бы пустить еще одну ракету через 10 мин, и потом еще одну- чтоб спасатели спасали собственные шкуры, а не под завал лезли. Американцы всегда так делают.
  5. АндрейKam_Z
    АндрейKam_Z Сегодня, 13:11
    0
    Истину "Язык мой, враг мой" ни кто не отменял.