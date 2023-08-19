Украинские СМИ: В Драмтеатре Чернигова во время ракетного удара проходила выставка производителей БПЛА

Сегодня в Чернигове прогремели взрывы, как сообщают украинские СМИ – ВС РФ нанесли удары баллистическими ракетами по центру города. По утверждению представителей киевского режима, ракетные удары были нанесены по зданию Драматического театра в центре города.
Между тем, украинские Telegram-каналы уже сообщают подробности, которые проливают свет на причины возможной атаки Чернигова. Хотя Министерство обороны Российской Федерации пока еще молчит по поводу ударов по украинскому областному центру, если они и наносились ВС РФ, то имели вполне конкретную цель.
Как оказалось, в момент нанесения ракетного удара в здании Драматического театра в Чернигове проходил отнюдь не очередной спектакль, а выставка производителей БПЛА (беспилотных летательных аппаратов). То есть, на подобном мероприятии с огромной вероятностью находились и разные новые образцы дронов украинского и иностранного производства, и присутствовали специалисты по беспилотным летательным аппаратам – разработчики, операторы. Известно, что на мероприятие приехали командиры подразделений БПЛА, конструкторы, представители украинских летных школ. Утрата таких специалистов всегда представляет большую проблему для вооруженных сил.
Интересно, что, несмотря на специфику мероприятия, а дроны на выставке представлялись и военные, оно публично анонсировалось. То есть, заинтересованным лицам не составляло особого труда узнать место его проведения и сообщить координаты российским войскам. Сейчас украинские спецслужбы собираются установить ответственных за публичное анонсирование информации о таком мероприятии, афиши которого распространялись в интернете и на улицах города.