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«Являются силой даже в порту»: в польской прессе призывают передать «за доллар» списанные США крейсеры Ticonderoga

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«Являются силой даже в порту»: в польской прессе призывают передать «за доллар» списанные США крейсеры Ticonderoga

ВМС США намерены вывести из эксплуатации все свои ракетные крейсеры типа Ticonderoga в течение следующих пяти лет.


Однако эти корабли, даже находясь в порту, могут быть полезны, поскольку они представляют собой эквивалент наземных систем Aegis Ashore, имея гораздо больший запас и выбор используемых ракет

- говорится в польском издании Defence24.

Речь идет о 16 вымпелах, от которых американский флот избавляется как от старых и дорогостоящих в обслуживании кораблей. Они имеют полное водоизмещение 9800 тонн, длину 173 м и ширину 16,8 м. Корабли оснащены системой обнаружения ракетной угрозы Aegis, поддерживаемой радаром AN SPY-1. На одном крейсере имеется до 122 ячеек ВПУ Mk41.

Как указывается, списываемые Ticonderoga не долго пробудут в составе резервного флота, ожидая в скором времени разрезки на металлолом или потопления на учениях, где они выступят в качестве мишени:

Конечно, это дорогостоящие в походах единицы, но сама боевая система могла бы использоваться и дальше.


Самый старый корабль этого типа, оставшийся на вооружении ВМС, был введен в эксплуатацию в 1986 году, а самый новый – 1993 году. В то время как два польских фрегата класса Oliver Hazard Perry, переданных США, служат с 1980 года.



Преимущество крейсеров типа Ticonderoga состоит в том, что они являются силой даже находясь в порту. Таким образом, они могут стать, например, мобильным эквивалентом системы Aegis Ashore

- полагает автор.

С его слов, крейсеры необходимо передать не только Варшаве, но и Финляндии, Швеции и Румынии:

Вместо того, чтобы строить в течение нескольких лет дополнительные [наземные] установки Aegis Ashore, в некоторых портах можно разместить крейсеры типа Ticonderoga.


Как указывается в польской прессе, для эксплуатации крейсеров не нужен полный экипаж в 330 моряков, ограничив функции корабля ПВО, ПРО и поражением наземных целей крылатыми ракетами Tomahawk:

Страна, которая получит американский крейсер, автоматически станет обладать возможностью сдерживания.


Поэтому автор призывает передать Ticonderoga союзникам за символический доллар, а не держать корабли в «нафталине». Тем более американцы заработали бы на обслуживании корабельных систем и продаже ракет, которыми нужно будет загрузить пусковые установки Mk41.

Американские Ticonderoga обеспечили бы [союзникам] большие боевые возможности, чем любой надводный корабль российского флота

- делается вывод в польской прессе.

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27 комментариев
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  1. Донна_Роза_дАльвадорес
    Донна_Роза_дАльвадорес Сегодня, 13:43
    0
    Совсем-совсем больные поляки. Что не мешает быть жадными до чужого.
    1. gsev
      gsev Сегодня, 13:49
      +2
      Цитата: Донна_Роза_дАльвадорес
      Совсем-совсем больные поляки. Что не мешает быть жадными до чужого.

      В лучшем случае США потребуют от Польши оплатить крейсера по цене комплектующих и вооружения которые можно снять с крейсера после его сдачи на метал + цена металла необходимого для постройки крейсера+полновесная стоимость обучения будущего экипажа и аванс за сохранение возможностей промышленности США производить запчасти для крейсеров. Полякам давно пора понять, что русофобия весьма дорогое удовольствие.
      1. blackGRAIL
        blackGRAIL Сегодня, 13:54
        +1
        США практикуют бесплатную передачу кораблей, но с оплатой модернизации
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 14:40
          -1
          Тикандерогу в Европу не дадут ,у неё на вооружении Томагавки,мы сразу разворачиваем ракеты средней дальности наземного базирования в Европейской части России.А это могут быть и гиперрзвуковые ракеты.Проезжаем бред польского эксперта.США это крайне не выгодно- прилёты по США обеспечены с её дырявым ПРО.Американцев за дураков не считайте.
          1. Dimy4
            Dimy4 Сегодня, 15:17
            0
            мы сразу разворачиваем ракеты средней дальности наземного базирования в Европейской части России.

            Считаете хватит политической воли?
    2. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 13:50
      +7
      А в чем автор не прав? Собственно одним из ключевых моментов американских эсминцев является то, что все они являются мобильными носителями ПРО, позволяющими создать позиционный район ПРО в любой точке мирового океана а. Так что приземление крейсеров у границ России и передача их финансового обслуживания европейцам - отличное для США решение.
    3. barclay
      barclay Сегодня, 14:11
      -1
      Спички детям не игрушки. У поляков слишком нервы слабые для владения этими кораблями.
      Хотя, америкосы, выживая все больше из ума, могут подумать об этой идее. И тогда у наших границ будет ещё напряженнее.
      По "Кинжалу" на каждый корабль, видимо, хватит. Главное - ударить вовремя.
    4. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 14:54
      0
      А ведь передача тикондерог тем же поляхам в интересах янки...
  2. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 13:45
    +3
    "С его (автора статьи) слов, крейсеры необходимо передать не только Варшаве, но и Финляндии, Швеции и Румынии".
    А как же морская держава Украина? Забыли?
    А если, без шуток, то 122 ячейки ВПУ Mk41 это сильно. Нельзя недооценивать и не учитывать даже самый фантастический сценарий будущего этих кораблей. Америкосы на любую гадость способны. angry
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:46
    +3
    крейсеры необходимо передать не только Варшаве, но и Финляндии, Швеции и Румынии
    Приобрести для себя да еще всего за 1 доллар. Украинский пример заразителен. Финляндию, Швецию и Румынию поляки приписали, что бы не выглядело слишком жлобски с их стороны. А, чтобы американцы были сговорчивыми поляки сладенько пропели: "Американские Ticonderoga обеспечили бы большие боевые возможности, чем любой надводный корабль российского флота". Интересно, как отреагируют американцы на это предложение?
    1. 26rus
      26rus Сегодня, 13:58
      +4
      Цитата: rotmistr60
      крейсеры необходимо передать не только Варшаве, но и Финляндии, Швеции и Румынии
      Приобрести для себя да еще всего за 1 доллар. Украинский пример заразителен. Финляндию, Швецию и Румынию поляки приписали, что бы не выглядело слишком жлобски с их стороны. А, чтобы американцы были сговорчивыми поляки сладенько пропели: "Американские Ticonderoga обеспечили бы большие боевые возможности, чем любой надводный корабль российского флота". Интересно, как отреагируют американцы на это предложение?

      "Хотите разорить небольшую страну - подарите ей крейсер " (С)
      1. Михаил Жуков
        Михаил Жуков Сегодня, 15:49
        0
        После первого абзаца статьи пришла в голову эта цитата и начал искать ее в комментариях)))
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 13:47
    +2
    Попрошайки плодятся как грибы глядя на пример окраины. Слово ДАЙ становится всё более распространённым (продай за 1доллар это тоже, что отдай даром). yes
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:48
    0
    В случае войны они станут целью для ОВЯУ.
    1. kventinasd
      kventinasd Сегодня, 14:43
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      В случае войны они станут целью для ОВЯУ.

      Ага, а они прям так и будут смотреть как их крейсера уничтожают российскими ракетами с ЯБЧ. Тут игры в одни ворота уже не будет и не дай Бог такой сценарий состоится.
  6. KCA
    KCA Сегодня, 13:49
    +2
    Ну то что пшеки в любви к халяве хлам не уступают, это известно, но прям анекдот, для США крейсера содержать дорого, а получив их на халяву пшекам что, и содержание будет на халяву?
  7. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 13:49
    -1
    Передайте полякам и ко. это железо, но не за доллар, а по цене металлолома, пусть стоят в портах, отличные неподвижные цели. И только на поддержание их приличного внешнего вида нужны не малые деньги, пусть тратятся.
  8. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 13:52
    -2
    laughing Подарите полякам эту тикондерогу . Пускай успокоятся. Через год , два после стоянки в порту прослезятся. Выть начнут заберите или дайте денег на обслуживание. Хочешь разорить страну. Подари ей крейсер. Какой толк в этом ракетном крейсере полякам если основное оружие попадает под договоры о не распространении . Дайте вы им этот крейсер . Пускай поиграются .
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 14:40
      -2
      Цитата: Наблюдатель2014
      laughing Подарите полякам эту тикондерогу . Пускай успокоятся. Через год , два после стоянки в порту прослезятся. Выть начнут заберите или дайте денег на обслуживание. Хочешь разорить страну. Подари ей крейсер. Какой толк в этом ракетном крейсере полякам если основное оружие попадает под договоры о не распространении . Дайте вы им этот крейсер . Пускай поиграются .

      Ежели вытащить на берег и запитать энергосистемы от городской сети, то расходы на обслуживание упадут на порядок. А РЛС и системы ПВО заменят целую батарею. Понятное дело, что обслуживание все равно будет стоить денег, но и обычные батареи ПВО этих же денег стоят.
      1. Andy_nsk
        Andy_nsk Сегодня, 15:17
        0
        Ежели вытащить на берег и запитать энергосистемы от городской сети, то расходы на обслуживание упадут на порядок. А РЛС и системы ПВО заменят целую батарею. Понятное дело, что обслуживание все равно будет стоить денег, но и обычные батареи ПВО этих же денег стоят.

        Я имел некое отношение к ЗРВ сорок лет назад. НИКОГДА, даже в мирное время, не ставили ЗРК на боевое дежурство с питанием от городской электросети, только от дизель-генераторов! При питании от сети комплекс становится крайне уязвимым.
  9. orlandoche
    orlandoche Сегодня, 13:55
    0
    Слепая вера в американское чудо оружие уже довела хахлов до ручки. Ляхи упорно просятся на их место.
  10. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 13:59
    +1
    это статья классика западной пропаганды, делается упор на то что всего за 1 доллар они получат супер корабль, при этом вообще не пишется о том что без вооружения этот корабль просто красивая игрушка..
    система аегис очень дорогостоящие штука, и каждая ЗРК стоит больше чем лям. то есть по факту обслуживание такой системы обойдется о очень приличную сумму..
  11. spirit
    spirit Сегодня, 14:03
    +1
    Не передадут.Амертканцы не распиливают свои корабли а отправляют на хранение ,откуда они могут довольно быстро выйти.А с учётом возможных тёрок с Китаем они могут очень скоро пригодится.Так что обломяться Поляки
    1. Valter1364
      Valter1364 Сегодня, 14:09
      +1
      Вы правы! В 90-е был очень удивлён, когда увидел в Филадельфии на базе хранения законсервированные артиллерийские корабли начиная с 70-х. Всё смазано и ждёт своего часа.
  12. Valter1364
    Valter1364 Сегодня, 14:05
    0
    Если хочешь окончательно разорить "банановое государство", подари ему старый крейсер. soldier
  13. Игорь К
    Игорь К Сегодня, 15:57
    0
    В принципе излагает полено дельно, глушим всё не нужное при стационарной эксплуатации, переводим на береговое питание и вуаля, получаем рабочий комплекс ПВО.
    1. Игорь К
      Игорь К Сегодня, 15:59
      0
      Но опять же есть проблема, в настоящее время сложно обеспечить защиту того же комплекса с заранее известными координатами если он не мобилен.