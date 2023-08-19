«Являются силой даже в порту»: в польской прессе призывают передать «за доллар» списанные США крейсеры Ticonderoga

Однако эти корабли, даже находясь в порту, могут быть полезны, поскольку они представляют собой эквивалент наземных систем Aegis Ashore, имея гораздо больший запас и выбор используемых ракет

Конечно, это дорогостоящие в походах единицы, но сама боевая система могла бы использоваться и дальше.

Преимущество крейсеров типа Ticonderoga состоит в том, что они являются силой даже находясь в порту. Таким образом, они могут стать, например, мобильным эквивалентом системы Aegis Ashore

Вместо того, чтобы строить в течение нескольких лет дополнительные [наземные] установки Aegis Ashore, в некоторых портах можно разместить крейсеры типа Ticonderoga.

Страна, которая получит американский крейсер, автоматически станет обладать возможностью сдерживания.

Американские Ticonderoga обеспечили бы [союзникам] большие боевые возможности, чем любой надводный корабль российского флота