«Являются силой даже в порту»: в польской прессе призывают передать «за доллар» списанные США крейсеры Ticonderoga

ВМС США намерены вывести из эксплуатации все свои ракетные крейсеры типа Ticonderoga в течение следующих пяти лет.
Однако эти корабли, даже находясь в порту, могут быть полезны, поскольку они представляют собой эквивалент наземных систем Aegis Ashore, имея гораздо больший запас и выбор используемых ракет
- говорится в польском издании Defence24.
Речь идет о 16 вымпелах, от которых американский флот избавляется как от старых и дорогостоящих в обслуживании кораблей. Они имеют полное водоизмещение 9800 тонн, длину 173 м и ширину 16,8 м. Корабли оснащены системой обнаружения ракетной угрозы Aegis, поддерживаемой радаром AN SPY-1. На одном крейсере имеется до 122 ячеек ВПУ Mk41.
Как указывается, списываемые Ticonderoga не долго пробудут в составе резервного флота, ожидая в скором времени разрезки на металлолом или потопления на учениях, где они выступят в качестве мишени:
Конечно, это дорогостоящие в походах единицы, но сама боевая система могла бы использоваться и дальше.
Самый старый корабль этого типа, оставшийся на вооружении ВМС, был введен в эксплуатацию в 1986 году, а самый новый – 1993 году. В то время как два польских фрегата класса Oliver Hazard Perry, переданных США, служат с 1980 года.
Преимущество крейсеров типа Ticonderoga состоит в том, что они являются силой даже находясь в порту. Таким образом, они могут стать, например, мобильным эквивалентом системы Aegis Ashore
- полагает автор.
С его слов, крейсеры необходимо передать не только Варшаве, но и Финляндии, Швеции и Румынии:
Вместо того, чтобы строить в течение нескольких лет дополнительные [наземные] установки Aegis Ashore, в некоторых портах можно разместить крейсеры типа Ticonderoga.
Как указывается в польской прессе, для эксплуатации крейсеров не нужен полный экипаж в 330 моряков, ограничив функции корабля ПВО, ПРО и поражением наземных целей крылатыми ракетами Tomahawk:
Страна, которая получит американский крейсер, автоматически станет обладать возможностью сдерживания.
Поэтому автор призывает передать Ticonderoga союзникам за символический доллар, а не держать корабли в «нафталине». Тем более американцы заработали бы на обслуживании корабельных систем и продаже ракет, которыми нужно будет загрузить пусковые установки Mk41.
Американские Ticonderoga обеспечили бы [союзникам] большие боевые возможности, чем любой надводный корабль российского флота
- делается вывод в польской прессе.