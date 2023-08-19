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Минобороны РФ: При попытке атаковать аэродром ВКС в Новгородской области сбит украинский беспилотник

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Минобороны РФ: При попытке атаковать аэродром ВКС в Новгородской области сбит украинский беспилотник

Сегодня примерно в 10:00 по московскому времени в районе военного аэродрома в Новгородской области был уничтожен беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.


По информации военного ведомства, киевский режим предпринял очередную попытку атаки против места базирования самолетов российской военной авиации. Для проведения атаки использовался беспилотник коптерного типа.
В указанное время дрон был обнаружен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома. После этого военнослужащие ВС РФ поразили беспилотник огнем из стрелкового оружия.

В результате падения беспилотника на территорию аэродрома, там возникло возгорание. Пожар, как сообщают в Минобороны, произошел на стоянке самолетов. Дежурными расчетами пожарной охраны возгорание было оперативно ликвидировано. Но, в результате возгорания, все же получил повреждения один из самолетов. Пострадавших, по утверждению военного ведомства, в результате утренней атаки украинского беспилотника, нет.

Отметим, что это – далеко не первая атака украинских формирований с помощью беспилотной авиации именно против российских военных аэродромов. Предстоит установить, откуда именно был запущен сбитый российскими военными дрон.

От границы с Украиной до Новгородской области – довольно внушительное расстояние, но вот не так далеко от Новгородской области находятся страны Прибалтики. Кроме того, дрон могли запускать и с российской территории проникшие на нее украинские диверсанты.
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59 комментариев
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  1. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 13:24
    +8
    "Но, в результате возгорания, все же получил повреждения один из самолетов"///
    ----
    Короче:
    Коптер прилетел, таранил самолет на стоянке, поджег его.
    1. yurybaxter
      yurybaxter Сегодня, 13:28
      0
      скорей всего,так и было,один беспилотник,поразил самолёт......кто отвечал за защиту аэродрома,под трибунал
      1. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 13:46
        -8
        Тип поврежденного самолета называть не хочется, а может и не надо. Вдруг это один из последних летающих локаторов А-50у, такой же, как уничтоженный в Мачулищах в феврале этого года?
        1. alexoff
          alexoff Сегодня, 13:51
          +7
          В Мачуличах был уничтожен А-50? Вы из альтернативной вселенной?
          1. Сабуров_Александр53
            Сабуров_Александр53 Сегодня, 14:49
            0
            А есть большая разница в букве "У"? Тогда претензии не ко мне, а нашим СМИ, которые пишут и так и так, про тот инцидент в Мачулищах. Но я принимаю любую критику и накат, за использование термина "уничтожен", тем более знаю, что самолет благополучно улетел с того аэродрома своим лётом. И можно только порадоваться, что так получилось в тот раз. Но кадры видеосъемки, как этот дрон спокойно летает и садится на корпус самолета средь бела дня, говорят об "уничтожении" нашей системы безопасности таких объектов, точнее о её дырявости.
        2. svp67
          svp67 Сегодня, 13:57
          +4
          Цитата: Сабуров_Александр53
          такой же, как уничтоженный в Мачулищах в феврале этого года?

          Уничтожен??????? Поврежден - да и то НЕЗНАЧИТЕЛЬНО, но не уничтожен. Как говорится, почувствуйте разницу
          1. Арон Заави
            Арон Заави Сегодня, 14:18
            -1
            Цитата: svp67
            Цитата: Сабуров_Александр53
            такой же, как уничтоженный в Мачулищах в феврале этого года?

            Уничтожен??????? Поврежден - да и то НЕЗНАЧИТЕЛЬНО, но не уничтожен. Как говорится, почувствуйте разницу

            Непохоже, что незначительно.
            1. alexoff
              alexoff Сегодня, 14:35
              +1
              Цитата: Арон Заави
              Цитата: svp67
              Цитата: Сабуров_Александр53
              такой же, как уничтоженный в Мачулищах в феврале этого года?

              Уничтожен??????? Поврежден - да и то НЕЗНАЧИТЕЛЬНО, но не уничтожен. Как говорится, почувствуйте разницу

              Непохоже, что незначительно.

              Это Мачулищи?
          2. Сабуров_Александр53
            Сабуров_Александр53 Сегодня, 14:55
            -2
            Сергей, я почувствовал уже весь праведный гнев от местной тусовки за этот неосторожный термин. И где-то даже порадовался, что смог всколыхнуть патриотическое болото, придав ему уверенности, что враг не пройдёт, победа будет за нами! Плюсую безжалостно эту патриотическую волну гнева, и жду название уцелевшего самолета в Новгороде. lol
            1. svp67
              svp67 Сегодня, 15:07
              +1
              Цитата: Сабуров_Александр53
              Плюсую безжалостно эту патриотическую волну гнева, и жду название уцелевшего самолета в Новгороде.

              Дождемся новостей...в том числи и из-за рубежа
              Цитата: Сабуров_Александр53
              Сергей, я почувствовал уже весь праведный гнев от местной тусовки за этот неосторожный термин.

              Да не за термин, а за передергивания факта. Вас же не поняли, когда Вы заявили про уничтожение А-50 в Мачулищах
              1. Сабуров_Александр53
                Сабуров_Александр53 Сегодня, 16:05
                0
                Строго тут у вас... шаг влево-вправо, расстрел. А я в принципе против сообщений о таких налетах в наших СМИ, где не случилось ничего серьёзного. Они вызывают много злости и претензий к нашим военным у неустойчивых граждан, не понимающих, что идет война и не бывает без потерь и ошибок. Я за военную цензуру в период СВО.
        3. Репеллент
          Репеллент Сегодня, 14:01
          +4
          Цитата: Сабуров_Александр53
          А-50у, такой же, как уничтоженный в Мачулищах в феврале этого года

          Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу.
          1. Сабуров_Александр53
            Сабуров_Александр53 Сегодня, 15:03
            0
            Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу.
            Репеллент, а вас я попрошу остаться и обработать как следует мой диван. Похоже в нем завелись тараканы, которые не понимают особого значения буквы "У", когда речь идет о повреждении самолета-носителя. "У", как мне кажется, относится к его рабочей начинке, а не к фюзеляжу с крыльями. Надеюсь, начинка не пострадала. Еще больше надеюсь, что в Новгороде вообще поврежден другой самолет, а не столь уникальный и редкий.
            1. Репеллент
              Репеллент Сегодня, 15:17
              +2
              Цитата: Сабуров_Александр53
              Репеллент, а вас я попрошу остаться и обработать как следует мой диван. Похоже в нем завелись тараканы

              Точно в диване, а не в голове? Мои сомнения yes laughing
    2. Nesvoy
      Nesvoy Сегодня, 13:52
      +1
      Ангары для слабаков. А еще можно самолеты плотно ставить, крыло к крылу.
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 14:02
        +1
        Цитата: Nesvoy
        Ангары для слабаков. А еще можно самолеты плотно ставить, крыло к крылу.

        Нет, сейчас новая фишка, построить навесы для самолетов, но без крыши...
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 14:19
          0
          Цитата: svp67
          Цитата: Nesvoy
          Ангары для слабаков. А еще можно самолеты плотно ставить, крыло к крылу.

          Нет, сейчас новая фишка, построить навесы для самолетов, но без крыши...

          Ну какой еще для стратега на аэродроме подскока ангар можно сделать?
          1. Сабуров_Александр53
            Сабуров_Александр53 Сегодня, 15:08
            0
            Ну какой еще для стратега на аэродроме подскока ангар можно сделать?
            Для размаха крыльев под полсотни метров, проще расставить надувные макеты самолетов и иногда менять их местами с настоящими. laughing Вспомнился х/ф "Беспокойное хозяйство" с Михаилом Жаровым и Целиковской. love
    3. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 14:49
      +1
      Сергей Кажугедович в отставку не пора ли вам?
      1. Репеллент
        Репеллент Сегодня, 14:54
        0
        Цитата: Бережливый
        Кажугедович

        Кожеедович. Все флудите, "геркулесычъ"?
  2. Oberst_71
    Oberst_71 Сегодня, 13:27
    +7
    еще короче дешевый дрон уничтожил или повредил дорогущий самолет
    1. osp
      osp Сегодня, 13:33
      +2
      Даже коптер с гранатой может вызвать очень большие проблемы если попадет в топливное хранилище или взорвется рядом со стоянкой где лежат авиационные боеприпасы.
      Так то конечно полосу он не повредит в отличии от крылатой ракеты.
      1. УАЗ 452
        УАЗ 452 Сегодня, 13:46
        0
        Повреждение полосы устраняется на раз - такой ущерб не сравнится со стоимостью использованной ракеты, а вот повреждение самолёта, хранилища топлива и боекомплекта - тут потери легко могут исчисляться сотнями миллионов и даже миллиардами.
    2. yurybaxter
      yurybaxter Сегодня, 13:33
      +5
      Цитата: Oberst_71
      еще короче дешевый дрон уничтожил или повредил дорогущий самолет

      зачем строить ангары,лучше ещё сотню пятёрочек с магнитами построить....дело в том,что даже навесов никаких не поставили,даже сетка из рабицы,спасла бы от бла
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 13:37
        +7
        Как раз пятерочки с магнитами здесь и не причем. А вот выбор строить ангары для самолётов или заниматься реконструкцией фортов в Кронштадте - выбор очевиден, с фортов дочурка кормится.
        1. yurybaxter
          yurybaxter Сегодня, 13:52
          0
          Цитата: Владимир М
          Как раз пятерочки с магнитами здесь и не причем. А вот выбор строить ангары для самолётов или заниматься реконструкцией фортов в Кронштадте - выбор очевиден, с фортов дочурка кормится.

          кому как,у моего зятя,два ларька снесли,чтобы магнит в посёлке поставить....это, о поддержке мелкого бизнеса,если чё
        2. osp
          osp Сегодня, 13:55
          0
          Допустим строить эти укрытия.
          Но какие они должны быть и какого размера , в каком количестве ?

          И да-да. В Сольцах именно такая техника базируется.
          1. Glagol1
            Glagol1 Сегодня, 14:02
            0
            Вроде по Сольцам пришлось. По-моему, это запасной аэродром. Раньше там был бомб. авиаполк, его при Сердюкове… того.
      2. KCA
        KCA Сегодня, 13:52
        +2
        То что пятёрки и магниты частные компании вас не смущает? Надо перейти к раскулачиванию? Всё отобрать, поделить и заставить строить капониры и ангары для самолётов?
      3. osp
        osp Сегодня, 13:58
        -1
        Может сетка и спасает.
        Но опять же непонятно еще что прилетело по аэродрому реально.

        Если очередной "Стриж" груженый полутонной взрывчатки , то он пробьет и арочное укрытие.
        Если "Эирборн-22" то сетка от комаров тоже не спасет.
  3. osp
    osp Сегодня, 13:27
    -2
    Если такие дроны как "Бобер" или Эирборн-22" то с нашей территории их не запускают даже при ударах по Москве.
    Там дальность полета больше 1000 км чего за глаза хватает.
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 13:30
    -1
    request

    Да очень коротко, но что тут можно сказать... Война однако, как её не назови.
  5. Uno
    Uno Сегодня, 13:32
    +6
    как всегда, все сбили, но почему-то объект был поражен
    1. yurybaxter
      yurybaxter Сегодня, 13:37
      +1
      конашенковым с рогатки..................
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:41
      +1
      Ну,надо же сделать хорошую мину.При явном косяке охраны на аэродроме.До цели ,то беспилотник долетел.
  6. Alien From
    Alien From Сегодня, 13:36
    +5
    Даже странно что признались в повреждении самолёта.......
    1. Nesvoy
      Nesvoy Сегодня, 13:53
      -1
      Ходит инфа, но пока без пруфов что 2 борта...
      1. kventinasd
        kventinasd Сегодня, 14:09
        +3
        Цитата: Nesvoy
        Ходит инфа, но пока без пруфов что 2 борта...

        Ну это вполне возможно и подтвердит западная разведка. У них спутников над нами, что блох у барбоса.
  7. osp
    osp Сегодня, 13:41
    +1
    Похоже что все-таки своего добились...
    Сомневаюсь что коптер с гранатой так может гореть.
    Значит попали по стоянке.

    И неизвестно что за аппарат прилетел.
    Может коптер из-за забора отвлекал внимание.
    А по аэродрому прилетел очередной "Стриж".
  8. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 13:42
    +4
    Вражеский дрон уничтожен методом подрыва об обшивку самолёта. Победа!
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:46
    -2
    Если с территории Трибалтов, то ответ должен быть беспощадным.
    1. Третий район
      Третий район Сегодня, 13:57
      +3
      Цитата: Иезекиль 25-17
      ответ должен быть беспощадным.

      Выражение глубокой озабоченности Лавровым , угрозы ядерного апокалипсиса Медведева и наконец страшные ругательства Соловьёва на немецко-тарабарском языке.
  10. alexoff
    alexoff Сегодня, 13:53
    +5
    Ангары для фур и прочего строятся за пару недель, но для военных аэродромов оно конечно не надо.
    1. Constantin N
      Constantin N Сегодня, 13:58
      -3
      скорее всего ангар для самолета нужно строить где-нибудь в горе, чтобы от крылатой/баллистической ракеты защищал. А толку от обычного ангара,если упавшая от удара дрона крыша и раздавит самолет.
      1. kventinasd
        kventinasd Сегодня, 14:11
        -1
        Цитата: Constantin N
        скорее всего ангар для самолета нужно строить где-нибудь в горе, чтобы от крылатой/баллистической ракеты защищал. А толку от обычного ангара,если упавшая от удара дрона крыша и раздавит самолет.

        У нас оперативно только разные ЦКАДы и прочие платные автобаны строят.
      2. alexoff
        alexoff Сегодня, 14:38
        0
        Упавшая крыша из профнастила добавит работы жестянщикам по выправлению вмятин
  11. Radikal
    Radikal Сегодня, 14:00
    +1
    В результате падения беспилотника на территорию аэродрома, там возникло возгорание. Пожар, как сообщают в Минобороны, произошел на стоянке самолетов.

    Видимо опыт СССР в Минобороны пофиг, когда боевые самолеты были рассредоточены, или находились в капонирах. sad
  12. Sergey_Brud
    Sergey_Brud Сегодня, 14:01
    +2
    Цитата: Nesvoy
    Ангары для слабаков. А еще можно самолеты плотно ставить, крыло к крылу.

    Ещё можно на каждый самолёт знамя гвардейского, трижды краснознамённого, ни кем не побеждённого, Крымско-Пекинского ордена Кутузова и боевого красного знамени, забыл уже про что в начале прочитал, полка прицепить. Главное ведь показуха, а не результат.
  13. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 14:01
    +2
    Вообще конечно грустно, военный аэродром, а ПВО часовой на вышке. А где же противодроновые ружья? Панцирь С ? А если бы ночью? Скорее все дрон летел с ближайшей дачи, а запускал беженец с Украины. soldier
    1. osp
      osp Сегодня, 14:09
      0
      Пока неизвестно что прилетело и сколько.
      Может что-то большое.
      Тогда точно с Украины - инциденты с Рязанью и Энгельсом уже были зимой.

      На аэродроме есть только радиовысотомеры ПРВ и обзорные РЛС.
      Все. Других средств слежения и защиты там нет - не положено.

      Наряд сил ПВО выделенный для прикрытия аэродрома это другая структура с другой организацией.
      Они отдельно, авиаторы отдельно.
      Какая связь между ними налажена и есть ли она сложно сказать.
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 14:39
        0
        Глушилок против дронов по штату не положено, товарищ генерал о таком не знает
  14. Goha
    Goha Сегодня, 14:03
    -1
    Предатели были ,есть и будут. Откуда у нациков координаты аэродрома, а где ПВО?
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 14:16
      +2
      Цитата: Goha
      Откуда у нациков координаты аэродрома

      Вы серьезно не знаете от куда сейчас это берется?
      Цитата: Goha
      а где ПВО?

      Тут еще вопросы, а где наша контрразведка и ФСБ? Кто осуществляет оперативное прикрытие авиабазы ?
    2. Третий район
      Третий район Сегодня, 14:17
      0
      Цитата: Goha
      Откуда у нациков координаты аэродрома, а где ПВО?

      Это была такая шутка что ли ? Сейчас всё таки двадцать первый век на дворе. Со спутников видно много чего а уж такой огромный объект как аэродром нельзя не заметить. Тем более что американцы сообщают вукраинцам о каждом взлёте наших самолётов
  15. svp67
    svp67 Сегодня, 14:14
    +1
    Такие ударные дроны запускают с близкого расстояния и это уже второй случай за прошедшие два дня. Вот когда очень необходим "СМЕРШ", с его специалистами и возможностями по борьбе с диверсантами противника
  16. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 14:15
    0
    Очень большой вопрос - место вылета дрона.
    От Украины он вряд ли пролетел бы 800 км незамеченным.
  17. aprahka
    aprahka Сегодня, 14:53
    +2
    Цена копеечного дрона никак не сравнится с ценой самолёта.Поэтому минус МО.Жирный минус.
  18. aleks700
    aleks700 Сегодня, 15:35
    +1
    Откуда бы не прилетел, где капониры для самолётов? Почему под открытым небом?
  19. NickShel
    NickShel Сегодня, 15:40
    0
    Минобороны РФ: При попытке атаковать аэродром ВКС в Новгородской области сбит украинский беспилотник

    Но, в результате возгорания, все же получил повреждения один из самолетов.

    Мое уважение автору новости. Так виртуозно спрятал в тексте про сбитие БПЛА 404 факт повреждения одного из стратегических бомбардировщиков ВКС РФ. Будто ничего и не произошло.