Минобороны РФ: При попытке атаковать аэродром ВКС в Новгородской области сбит украинский беспилотник

Сегодня примерно в 10:00 по московскому времени в районе военного аэродрома в Новгородской области был уничтожен беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
По информации военного ведомства, киевский режим предпринял очередную попытку атаки против места базирования самолетов российской военной авиации. Для проведения атаки использовался беспилотник коптерного типа.
В указанное время дрон был обнаружен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома. После этого военнослужащие ВС РФ поразили беспилотник огнем из стрелкового оружия.
В результате падения беспилотника на территорию аэродрома, там возникло возгорание. Пожар, как сообщают в Минобороны, произошел на стоянке самолетов. Дежурными расчетами пожарной охраны возгорание было оперативно ликвидировано. Но, в результате возгорания, все же получил повреждения один из самолетов. Пострадавших, по утверждению военного ведомства, в результате утренней атаки украинского беспилотника, нет.
Отметим, что это – далеко не первая атака украинских формирований с помощью беспилотной авиации именно против российских военных аэродромов. Предстоит установить, откуда именно был запущен сбитый российскими военными дрон.
От границы с Украиной до Новгородской области – довольно внушительное расстояние, но вот не так далеко от Новгородской области находятся страны Прибалтики. Кроме того, дрон могли запускать и с российской территории проникшие на нее украинские диверсанты.