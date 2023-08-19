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В Минобороны подтвердили уничтожение большого отряда иностранных наёмников и украинских военных в районе Казачьих Лагерей

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В Минобороны подтвердили уничтожение большого отряда иностранных наёмников и украинских военных в районе Казачьих Лагерей

На Херсонском направлении бойцами группировки "Днепр" разгромлена большая группа украинских военных и иностранных наемников, пытавшаяся закрепиться на левом берегу Днепра. Об этом рассказали в российском Минобороны.


По данным военного ведомства, противник высадился на левый берег Днепра штурмовой отряд численностью порядка 150 человек с целью закрепиться на нем и создать плацдарм. Штурмовикам даже удалось создать несколько позиций в районе берега, которые и стали для них могилами.

Согласно сообщению, основу штурмового отряда ВСУ составляли иностранные наемники, разбавленные украинскими военными. Разгром десанта начался с работы артиллерии, которая сумела выбить основную массу штурмовиков. Затем в бой вступила российская пехота и разведка, которые окончательно зачистили место высадки, уничтожая разрозненные группы наемников и всушников.

Подразделения группировки "Днепр" разгромили отряд ВСУ численностью 150 человек

- заявили в Минобороны.

Были ли взяты в плен в ходе боя украинские военные и наемники не известно, но вот трофеев нашим досталось очень много. Как отметили в военном ведомстве, российским военным досталось большое количество оружия иностранного производства, радиостанции, различное снаряжение и боеприпасы.

Таким образом, в Минобороны подтвердили уничтожение украинского десанта в районе населенного пункта Казачьи Лагери Херсонской области. По словам российских бойцов из группировки "Днепр", на сегодняшний день украинских войск на нашем берегу нет.
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9 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:40
    +13
    основу штурмового отряда ВСУ составляли иностранные наемники, разбавленные украинскими военными
    Информации об уничтожении очередных иностранных наемников всегда бодрит. Наемник вне закона и поэтому обязан быть уничтожен.
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 13:52
      0
      Фотография с танком во ржи или пшенице на линии фронта... Это кто-то осмелился посадить или самосев от неубранного урожая? Так бывает? Просветите городского "чайника" request
      1. Сергей3
        Сергей3 Сегодня, 15:35
        0
        Фотография с танком во ржи или пшенице на линии фронта

        А кто вам сказал, что фотография нынешнего года?
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 13:43
    +2
    По словам российских бойцов из группировки "Днепр", на сегодняшний день украинских войск на нашем берегу нет.
    Хорошая новость. good Молодцы воины! good
  3. konst
    konst Сегодня, 13:49
    -5
    Как это позволили днепр переплыть.Пристрелено должно быть.Бардак
  4. SanJoHun
    SanJoHun Сегодня, 13:51
    -2
    Интересно, есть ли фото этих погибших наёмников и разгромленной техники, обычно такое сразу публикуют)
  5. Radikal
    Radikal Сегодня, 14:06
    +1

    По данным военного ведомства, противник высадился на левый берег Днепра штурмовой отряд численностью порядка 150 человек с целью закрепиться на нем и создать плацдарм.
    Чудненько! Это ж сколько десантно-высадочных средств нужно, чтобы выбросить две роты на наш берег? Нигде не сообщается что их обнаружили ещё на воде, и расстреливали как утят... . winked
  6. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:51
    +1
    А что там с нашей разведгруппой во главе с майором сдавшимся в плен всукам?
  7. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 15:20
    +1
    Стреди трофеев думаю топ связь прицелы теплоки может винтовки типа высокоточных...
    Так стрелковка такая себе хоть и точная не надежная дополнительно к калашу на дистанцию лупить сойдет.