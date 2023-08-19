В Минобороны подтвердили уничтожение большого отряда иностранных наёмников и украинских военных в районе Казачьих Лагерей

На Херсонском направлении бойцами группировки "Днепр" разгромлена большая группа украинских военных и иностранных наемников, пытавшаяся закрепиться на левом берегу Днепра. Об этом рассказали в российском Минобороны.
По данным военного ведомства, противник высадился на левый берег Днепра штурмовой отряд численностью порядка 150 человек с целью закрепиться на нем и создать плацдарм. Штурмовикам даже удалось создать несколько позиций в районе берега, которые и стали для них могилами.
Согласно сообщению, основу штурмового отряда ВСУ составляли иностранные наемники, разбавленные украинскими военными. Разгром десанта начался с работы артиллерии, которая сумела выбить основную массу штурмовиков. Затем в бой вступила российская пехота и разведка, которые окончательно зачистили место высадки, уничтожая разрозненные группы наемников и всушников.
Подразделения группировки "Днепр" разгромили отряд ВСУ численностью 150 человек
- заявили в Минобороны.
Были ли взяты в плен в ходе боя украинские военные и наемники не известно, но вот трофеев нашим досталось очень много. Как отметили в военном ведомстве, российским военным досталось большое количество оружия иностранного производства, радиостанции, различное снаряжение и боеприпасы.
Таким образом, в Минобороны подтвердили уничтожение украинского десанта в районе населенного пункта Казачьи Лагери Херсонской области. По словам российских бойцов из группировки "Днепр", на сегодняшний день украинских войск на нашем берегу нет.