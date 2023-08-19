Сегодня в Швецию с официальным визитом прибыл украинский президент Владимир Зеленский вместе со своей супругой Еленой. О визите Зеленский написал в своем Telegram-канале.По утверждению Зеленского, главной целью визита являются «широкие украинско-шведские переговоры», а их темами будут усиление ВСУ и развитие сотрудничества в военно-промышленной сфере между Киевом и Стокгольмом. Иными словами, глава киевского режима приехал в Швецию просить военную помощь для ВСУ. Прежде всего, его интересуют поставки боевой машины пехоты шведского производства CV-90.В ходе визита Зеленский собирается провести ряд важных встреч, в том числе с королем Швеции Карлом XVI, королевой Сильвией, премьер-министром Ульфом Кристерссоном, спикером Андреасом Норленом и руководителями шведских парламентских партий. Президент Украины рассчитывает на то, что Швеция поможет ему усилить мощь украинских вооруженных сил на земле и в небе, а также будет помогать Киеву в вопросах т.н. «европейской интеграции».Как известно, в настоящее время Швеция сама усиленно добивается вступления в ряды Североатлантического альянса. Однако пока своего согласия на это не дает Турция. В Анкаре требуют от Стокгольма выдачи курдских боевиков, которых ищут турецкие спецслужбы, и прекращения контактов с курдскими политическими организациями и в самой Турции, и в соседней Сирии. Отдельный вопрос – инциденты с сожжением священной книги мусульман Корана, которые участились в Швеции фактически при прямом попустительстве властей и правоохранительных органов этой скандинавской страны.С Украиной Швеция тесно сотрудничает в военном плане, оказывая ей помощь с момента начала российской специальной военной операции. Само начало спецоперации Стокгольм выдает за основной повод добиваться членства в Североатлантическом альянсе.