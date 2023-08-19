Военное обозрение
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Глава киевского режима приехал в Швецию просить военную помощь для ВСУ

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Глава киевского режима приехал в Швецию просить военную помощь для ВСУ

Сегодня в Швецию с официальным визитом прибыл украинский президент Владимир Зеленский вместе со своей супругой Еленой. О визите Зеленский написал в своем Telegram-канале.


По утверждению Зеленского, главной целью визита являются «широкие украинско-шведские переговоры», а их темами будут усиление ВСУ и развитие сотрудничества в военно-промышленной сфере между Киевом и Стокгольмом. Иными словами, глава киевского режима приехал в Швецию просить военную помощь для ВСУ. Прежде всего, его интересуют поставки боевой машины пехоты шведского производства CV-90.

В ходе визита Зеленский собирается провести ряд важных встреч, в том числе с королем Швеции Карлом XVI, королевой Сильвией, премьер-министром Ульфом Кристерссоном, спикером Андреасом Норленом и руководителями шведских парламентских партий. Президент Украины рассчитывает на то, что Швеция поможет ему усилить мощь украинских вооруженных сил на земле и в небе, а также будет помогать Киеву в вопросах т.н. «европейской интеграции».

Как известно, в настоящее время Швеция сама усиленно добивается вступления в ряды Североатлантического альянса. Однако пока своего согласия на это не дает Турция. В Анкаре требуют от Стокгольма выдачи курдских боевиков, которых ищут турецкие спецслужбы, и прекращения контактов с курдскими политическими организациями и в самой Турции, и в соседней Сирии. Отдельный вопрос – инциденты с сожжением священной книги мусульман Корана, которые участились в Швеции фактически при прямом попустительстве властей и правоохранительных органов этой скандинавской страны.

С Украиной Швеция тесно сотрудничает в военном плане, оказывая ей помощь с момента начала российской специальной военной операции. Само начало спецоперации Стокгольм выдает за основной повод добиваться членства в Североатлантическом альянсе.
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35 комментариев
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  1. dump22
    dump22 Сегодня, 13:47
    +2
    Само начало спецоперации Стокгольм выдает за основной повод добиваться членства в Североатлантическом альянсе.


    То есть СВО это только формальный повод?
    А на самом деле шведы уже давным-давно мечтали вступить в НАТО, просто не находилось никак подходящего повода?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:52
      +4
      Ну куда ж годится если русские подводные лодки чуть ли не в ваннах дома у шведов шпыонят? wassat Только в НАТО, только защиты просить от злых русских.... laughing
      1. Комментарий был удален.
      2. dump22
        dump22 Сегодня, 14:22
        +3
        Когда наша ПЛ С-363 села на мель в территориальных вода Швеции - шведы конечно офигели (и с тех имеют свою манию по поводу русских ПЛ), но в НАТО все равно тогда не вступили.
      3. carpenter
        carpenter Сегодня, 14:22
        +3
        Цитата: Nexcom
        Ну куда ж годится если русские подводные лодки чуть ли не в ваннах дома у шведов шпыонят?

        Не зря же 27 октября 1981 г. советская подводная лодка С-363 под командованием Лёни Г. села на мель всего в паре километров к юго-востоку от базы в Карлскруна.
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 14:47
          +1
          Цитата: carpenter

          Не зря же 27 октября 1981 г. советская подводная лодка С-363 под командованием Лёни Г. села на мель всего в паре километров к юго-востоку от базы в Карлскруна.

          Толя Г. а Лёня А. замкомбригады.
    2. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 13:53
      +4
      У шведов "зуб" на Россию. Именно благодаря Петру Великому Швеция утратила свою мощь и имперское будущее.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 13:55
        +4
        Их король Карл 12ый (вроде) "раздел" Швецию потратив всё что было на армию. И затеял военный поход в котором отхватил весьма реальных люлей. Именно потому и был застрелен в затылок своими ибо притомил даже своих своим милитаризмом, народу Швеции уже голодно становилось и мужиков шведских всех забрили во солдаты.... Сами они себе наскребли. Россия на Швецию первой не нападала!
        1. dump22
          dump22 Сегодня, 14:53
          0
          Россия на Швецию первой не нападала!


          А в 1741 при Елизавете Петровне?
          И в 1808 при Александре 1?
      2. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 14:00
        0
        А "шведская семья" это как, когда два мужика и одна Елена или Елене надо было ехать без мужа?
        Могли бы Мустафу Джемилева с собой прихватить и вместе побывать на акции с Кораном.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 14:09
          0
          Шведы очень удивляются этому термину. Нет у них такого. Специально спрашивал.
        2. carpenter
          carpenter Сегодня, 14:42
          +1
          Цитата: Сабуров_Александр53
          А "шведская семья" это как, когда два мужика и одна Елена или Елене надо было ехать без мужа?


          Один клоун прибыл к другому клоуну. Они друг друга стоят, что Зеля что король.
      3. Коте пане Коханка
        Коте пане Коханка Сегодня, 14:22
        +1
        Цитата: Anarchist
        У шведов "зуб" на Россию. Именно благодаря Петру Великому Швеция утратила свою мощь и имперское будущее.

        Шведы и после Петра I трижды ломали зубы о Россию. Здравая «мысля» их посетила только дважды - в период мировых войн.
      4. svp67
        svp67 Сегодня, 14:24
        +2
        Цитата: Anarchist
        Именно благодаря Петру Великому Швеция утратила свою мощь и имперское будущее.

        Нет, она Петр только укоротил им "шаловливые ручки"...но бить по ним пришлось еще более века
      5. dump22
        dump22 Сегодня, 14:31
        +1
        Именно благодаря Петру Великому Швеция утратила свою мощь и имперское будущее.


        И не только это. Было же продолжение.

        Елизавета Петровна объявила войну Швеции в 1741 и захватила несколько провинций.
        В 1788 шведы их попытались вернуть, но Екатерина 2я их успешно выбила.
        А Александр 1 в 1808 напал на Швецию и отнял у нее всю Финляндию и Аландские острова.
    3. alexoff
      alexoff Сегодня, 14:10
      +2
      Шведы не мечтали в НАТО, шведы это уже давно почти что Калифорния 2.0. НАТО это шестерки, а Швеция - младший партнер.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 14:13
        +1
        Младший партнёр шестерок??
        laughing Зачётно.
    4. svp67
      svp67 Сегодня, 14:22
      +1
      Цитата: dump22
      А на самом деле шведы уже давным-давно мечтали вступить в НАТО, просто не находилось никак подходящего повода?

      Представьте себе -ДА, так оно и есть. Эта страна НИКОГДА не была "нейтральной" и всегда занимала конкретную позицию против России в любом конфликте.
    5. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 14:57
      +1
      Как мусульмане турки с "голубыми "шведами за одним столом сидеть будут? fool am
  2. carpenter
    carpenter Сегодня, 13:50
    +2
    Иными словами, глава киевского режима приехал в Швецию просить военную помощь для ВСУ.
    Хороша жзнь клоунов, был простым клоуном, просил но подавал мало, стал крупным клоуном, стал подавать больше.
    НО когда то надоест, кому то подавать, и отправят клоуна к Яхве, аль к Бандере
  3. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 13:51
    +1
    Зеленский приехал в Швецию просить военную помощь

    ***
    — Мазепа II ...
    ***
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:54
    +2
    глава киевского режима приехал в Швецию просить военную помощь для ВСУ

    Всю жизнь с протянутой рукой,
    Моля прощенья иль богатства,
    Не замечая за собой,
    И тени мрачного лукавства,...
    ....................................................
    Вся жизнь заполнена ролями,
    Повсюду маски, парики,
    Все люди кажутся друзьями,
    Но нам не знать кто же они...

    (Владимир Воцмен)
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 14:05
      +2
      Кстати, интересно, что с некоторых пор этот товарищ сам стал по заграницам кататься, а в Киев уже никто почти не ездит. Не то, что в прошлом году. Видимо, после ударов по Москве им уже никто ничего не обещает
      1. Fachmann
        Fachmann Сегодня, 14:17
        +1
        Ох, к сожалению по прежнему, ездят в Киев...
        14 августа приезжал министр финансов Германии Линднер. Он пообещал дальнейшую поддержку Украины. В целом Германия уже мобилизовала 22 миллиарда евро.
  5. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 13:56
    +3
    Я думаю, итоговый протокол визита и список поставляемых вооружения уже давно согласован и укомплектован. Не удивлюсь, если в него внесены и истребители Сааб JAS 39 «Грипен», пусть даже и в будущем.
    Поездки этого "туриста" чётко прописаны и определены "из бюро путешествий", расположенного в Вашингтоне.
    1. Fachmann
      Fachmann Сегодня, 14:06
      +7
      Ха, ну точно какой-то чудак-охотник минусовщик на сайте окопался. Только пишу комментарий, сразу "минус".
      Мнение Ваше писать нужно. В этом главный смысл форума. fool
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 14:54
        +3
        Цитата: Fachmann
        Мнение Ваше писать нужно. В этом главный смысл форума.

        Да их мнение всем известно, поэтому и не пишут.
    2. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 14:07
      +4
      Интересно, кто на этот раз "таксовал" Зелю в Швецию? Немчики или опять чехи? А может амеры на транспортнике - ничего, не маленький, в грузовом отсеке посидит во время полёта?

      зы Это не чудак. Это рифмующееся нечто с различием в одну первую букву (я про минусаторов которые просто так лепят минуса)
      1. Fachmann
        Fachmann Сегодня, 14:40
        +2
        Сняли с языка laughing
        Я хотел с "м" обозначение субъекта воспроизвести, но, как говорил герой "Операции Ы":
        "На вещи нужно смотреть шырше, а с людями помягше". drinks
  6. PVV66
    PVV66 Сегодня, 14:05
    +3
    Зеля хорошо вжился в роль Паниковского. Попрошайничество стало его основной профессией. А клоун на международных вечеринках, стало его хобби.
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 14:31
      +1
      Цитата: PVV66
      Зеля хорошо вжился в роль Паниковского. Попрошайничество стало его основной профессией. А клоун на международных вечеринках, стало его хобби.

      С миру по нитке - нищему рубаха.
      А вообще каждый переданный Западом патрон может попасть в наших солдат. Только позавчера из шведского ПЗРК сбили КА-52, а ведь именно Зеленский выпросил его у шведов. И не только его
  7. Si1vernn
    Si1vernn Сегодня, 14:11
    0
    Мясо уже есть, нужно побольше гриля.) (
  8. Юра Служеникин
    Юра Служеникин Сегодня, 14:23
    +2
    Ну это вообще какой-то бред клоун едет к королю.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:56
      0
      Цитата: Юра Служеникин
      Ну это вообще какой-то бред клоун едет к королю.

      "Один клоун, едет к другому клоуну".
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 15:37
      0
      Цитата: Юра Служеникин
      Ну это вообще какой-то бред клоун едет к королю.

      Королю шута не хватает. Королева скучает. Вот заказали на Украине. )))
  9. guest
    guest Сегодня, 15:44
    0
    Глава киевского режима приехал в Швецию просить военную помощь для ВСУ

    А зачем ему помощь, они же побеждают, ну во всяком случае если верить западной и "самой правдивой" пропаганде. laughing lol