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«Моего взвода нету, первой роты уже половины нету»: украинский военнопленный рассказал о потерях ВСУ

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«Моего взвода нету, первой роты уже половины нету»: украинский военнопленный рассказал о потерях ВСУ

Украинские формирования в результате контрнаступления несут очень масштабные потери. Это следует из рассказов попадающих в российский плен украинских военнослужащих. Один из таких рассказов опубликовало Министерство обороны Российской Федерации.


Василий Штогун проходил службу в ВСУ, попал в российский плен. Он рассказал российским военным, что на Украине продолжается «уличная мобилизация» случайных людей. Призванных в армию гражданских фактически не готовят к участию в боевых действиях, что является одной из главных причин катастрофических потерь.

Моего взвода нету, первой роты уже половины нету, третьей – остатки, батальона нету, потери ужасные

- рассказал украинский военнопленный.

Ранее другой попавший в российский плен военнослужащий ВСУ призвал украинских мужчин прятаться в «подвалах у бабушек», чтобы не попасть на фронт.

На колоссальные потери украинских войск обращают внимание и западные СМИ, настрой публикаций в которых постепенно изменился. Теперь зарубежные аналитики признают очевидные неудачи ВСУ в процессе контрнаступления и постоянно пишут о том, что наступательные действия истощают и запасы военной техники украинских формирований, и, что еще более важно, личный состав армии.

Однако киевский режим оказался заложником сложившейся ситуации. Теперь прекращение контрнаступления будет означать поражение ВСУ, поэтому командование бросает в бой все новые и новые силы, рассчитывая добиться хоть каких-то «успехов», которые можно было бы предъявить западным покровителям.

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14 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 14:10
    +6
    И опять у ВСУ все плохо и всё без надежно и за людей их никто не считает и не учит, только свистеш художественный, атаки идут каждый день, почти на всех направлениях и кто же тогда воюет.
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 15:03
      +1
      Ага идут по улице сбушники,глядь идёт снайпер,пулеметчик,артилерист...не устали ещё нас лапшой кормить?
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 15:25
        +2
        В плену все говорят то,что от них хотят услышать
  2. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:14
    +4
    Художественному свисту их теперь целенаправлено обучают. Так что с недоверием можно об моральном духе относится, потери большие мы и без них знаем.
  3. БойКот
    БойКот Сегодня, 14:14
    +5
    Это просто что-то невероятное, любая западная армия с таким уровнем потерь драпала бы не оглядываясь (опыт 2-й мировой не даст соврать) Остаётся вопрос, как могут насильно мобилизованные показывать такую боевую стойкость, где здесь собака порылась?
    А кто-то говорит, что это не гражданская....
  4. Болторез
    Болторез Сегодня, 14:15
    +1
    Этот крендель на фото- солевой наркоман, что ли?
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 14:18
    +2
    призвал украинских мужчин прятаться в «подвалах у бабушек»,

    Получается, что в основном рекрутов вылавливают в сёлах. В городах немного другая картина.
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 14:31
      0
      Получается, что в основном рекрутов вылавливают в сёлах. В городах немного другая картина.
      ...примерно так и есть...селюки в основном полностью отупели...им ЛСД шмаляют и оглы вперёд...а у горожан есть выбор, или на передок или учится "военному искуству" в геропу
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 14:35
        0
        .им ЛСД шмаляют
        Под ЛСД воевать wassat - ну разве что единорогов отстреливать.
  6. PVV66
    PVV66 Сегодня, 14:22
    +2
    В плену они свистеть будут что захочешь. Лишь бы кормили и лечили.
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:36
    +1
    Цитата: Ропот 55
    И опять у ВСУ все плохо и всё без надежно и за людей их никто не считает и не учит, только свистеш художественный, атаки идут каждый день, почти на всех направлениях и кто же тогда воюет.

    Рекомендую к изучению англо-зулускую войну 1879, упаси Вас Бог обижаться, но так пёрли зулусы на англичан вооружённых винтовкам Пибоди-Генри.
  8. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 14:41
    +1
    Если не стреляют по заградотрядам и нацистам командирам на местах значит будут дохнуть.
  9. Дво
    Дво Сегодня, 15:25
    +2
    Смотрю на пленных на видео, славян практически нету одни смески с евреями .Я бы их даже назвал хазарами.
  10. carpenter
    carpenter Сегодня, 16:04
    0
    Василий Штогун проходил службу в ВСУ, попал в российский плен.
    Посмотрел на фото, думаю турок, прочитал - Штогун.