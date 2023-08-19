«Моего взвода нету, первой роты уже половины нету»: украинский военнопленный рассказал о потерях ВСУ

Моего взвода нету, первой роты уже половины нету, третьей – остатки, батальона нету, потери ужасные

Украинские формирования в результате контрнаступления несут очень масштабные потери. Это следует из рассказов попадающих в российский плен украинских военнослужащих. Один из таких рассказов опубликовало Министерство обороны Российской Федерации.Василий Штогун проходил службу в ВСУ, попал в российский плен. Он рассказал российским военным, что на Украине продолжается «уличная мобилизация» случайных людей. Призванных в армию гражданских фактически не готовят к участию в боевых действиях, что является одной из главных причин катастрофических потерь.- рассказал украинский военнопленный.Ранее другой попавший в российский плен военнослужащий ВСУ призвал украинских мужчин прятаться в «подвалах у бабушек», чтобы не попасть на фронт.На колоссальные потери украинских войск обращают внимание и западные СМИ, настрой публикаций в которых постепенно изменился. Теперь зарубежные аналитики признают очевидные неудачи ВСУ в процессе контрнаступления и постоянно пишут о том, что наступательные действия истощают и запасы военной техники украинских формирований, и, что еще более важно, личный состав армии.Однако киевский режим оказался заложником сложившейся ситуации. Теперь прекращение контрнаступления будет означать поражение ВСУ, поэтому командование бросает в бой все новые и новые силы, рассчитывая добиться хоть каких-то «успехов», которые можно было бы предъявить западным покровителям.