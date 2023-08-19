«Ми-24 стал пережитком прошлого»: в чешской прессе заявляется о «нестандартном потенциале» советского вертолета

Американские вертолеты заменяют Ми-24/35, некоторые из которых сегодня уже летают над украинским фронтом в оригинальном чешском камуфляже и с украинскими опознавательными знаками. Их [UH-1Y] прибытие означает небольшую революцию в возможностях ВВС Чехии

Ми-24 это не просто пережиток прошлого. Он обладает нестандартным потенциалом с западной точки зрения, сочетая в себе характеристики ударных вертолетов поддержки сухопутных войск с возможностью перевозки людей и матчасти

Мы не просто встречаем новые американские вертолеты, но прощаемся с машинами советского производства, с которыми наша армия летала долгих 45 лет

На днях ВВС Чехии получили свой первый вертолет UH-1Y Venom из десяти ожидаемых к отгрузке машин: 8 новой постройки были закуплены, а 2 списанных «подарены» Вашингтоном за оказание военной помощи ВСУ.При этом Минобороны не сообщает, во сколько обойдется расконсервация, модернизация и доставка «бесплатно» переданных машин, так как «точно подсчитать расходы не представляется возможным».- говорится в издании CZDefence.Чешская пресса, как и официальные лица страны, традиционно называет любую поставку западных изделий «технологическим прорывом» для местной армии. В то же время все советские или российские боевые системы воспринимаются в качестве «артефактов» ушедшей эпохи.Как указывается, необходимость замены «устаревших» вертолетов Ми-24/35 и решения проблемы зависимости от России по запчастям активно обсуждались Минобороны с 2014 года. Изначально речь шла о приобретении многоцелевых машин для замены ударного Ми-24.- заявляется в издании.Для их замены в итоге было выбрано сочетание машин UH-1Y Venom и AH-1Z Viper.- заявила министр обороны Яна Чернохова.