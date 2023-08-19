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«Ми-24 стал пережитком прошлого»: в чешской прессе заявляется о «нестандартном потенциале» советского вертолета

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«Ми-24 стал пережитком прошлого»: в чешской прессе заявляется о «нестандартном потенциале» советского вертолета

На днях ВВС Чехии получили свой первый вертолет UH-1Y Venom из десяти ожидаемых к отгрузке машин: 8 новой постройки были закуплены, а 2 списанных «подарены» Вашингтоном за оказание военной помощи ВСУ.


При этом Минобороны не сообщает, во сколько обойдется расконсервация, модернизация и доставка «бесплатно» переданных машин, так как «точно подсчитать расходы не представляется возможным».

Американские вертолеты заменяют Ми-24/35, некоторые из которых сегодня уже летают над украинским фронтом в оригинальном чешском камуфляже и с украинскими опознавательными знаками. Их [UH-1Y] прибытие означает небольшую революцию в возможностях ВВС Чехии

- говорится в издании CZDefence.

Чешская пресса, как и официальные лица страны, традиционно называет любую поставку западных изделий «технологическим прорывом» для местной армии. В то же время все советские или российские боевые системы воспринимаются в качестве «артефактов» ушедшей эпохи.

Как указывается, необходимость замены «устаревших» вертолетов Ми-24/35 и решения проблемы зависимости от России по запчастям активно обсуждались Минобороны с 2014 года. Изначально речь шла о приобретении многоцелевых машин для замены ударного Ми-24.

Ми-24 это не просто пережиток прошлого. Он обладает нестандартным потенциалом с западной точки зрения, сочетая в себе характеристики ударных вертолетов поддержки сухопутных войск с возможностью перевозки людей и матчасти

- заявляется в издании.

Для их замены в итоге было выбрано сочетание машин UH-1Y Venom и AH-1Z Viper.

Мы не просто встречаем новые американские вертолеты, но прощаемся с машинами советского производства, с которыми наша армия летала долгих 45 лет

- заявила министр обороны Яна Чернохова.

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13 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 15:32
    +5
    Мы не просто встречаем новые американские вертолеты, но прощаемся с машинами советского производства, с которыми наша армия летала долгих 45 лет
    - заявила министр обороны Яна Чернохова.
    Забыла добавить: "Мы приветствуем ветеранов, которые взлетели раньше" Ми-24 и наконец то прилетели к нам"
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 15:39
      0
      Цитата: svp67
      Мы не просто встречаем новые американские вертолеты, но прощаемся с машинами советского производства, с которыми наша армия летала долгих 45 лет
      - заявила министр обороны Яна Чернохова.
      Забыла добавить: "Мы приветствуем ветеранов, которые взлетели раньше" Ми-24 и наконец то прилетели к нам"

      Правильно yes .
      Или, как ещё в народе говорят "жениться не напасть, вот как-бы женатому не пропасть" winked
      1. LeutnantTom
        LeutnantTom Сегодня, 15:42
        +2
        ИЛИ
        Не женитесь, пока у вас не будет денег на развод.
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 15:41
      -2
      Цитата: svp67
      Забыла добавить: "Мы приветствуем ветеранов, которые взлетели раньше" Ми-24 и наконец то прилетели к нам"

      Как это? UH-1Y Venom были приняты на вооружение только в 2008 году. Да и машины новой постройки.
    3. ИВЗ
      ИВЗ Сегодня, 15:58
      +1
      Мы приветствуем ветеранов, которые взлетели раньше" Ми-24 и наконец то прилетели к нам"
      К сожалению не совсем так. "Ирокез" и "Кобра" 1956 и 1965 гг. действительно старше "Крокодилов", но UH-1Y Venom и AH-1Z Viper.не модернизированные варианты этих машин, а практически новые разработки 2000гг. с целой серией промежуточных вариантов. В заливе результативность применения новых "Кобр" оказалась даже выше, чем у "Апач".
      http://www.airwar.ru/enc/ah/ah1z.html
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 15:32
    +2
    Чехи сами себе делают подлянку...ну чтож это их выбор.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:06
      0
      А что им остается делать?Им мы не поставим из вооружения ничего.Совсем нисего.А то,вдруг бы и у них был Ка52....
  3. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 15:33
    +2
    Ладно если вертолет Ми-24 морально устарел, Беру вертолет обязательно за 1 доллар. yes
  4. МВГ
    МВГ Сегодня, 15:39
    +4
    Мы не просто встречаем новые американские вертолеты, но прощаемся с машинами советского производства, с которыми наша армия летала долгих 45 лет
    поздравляю! Теперь вы будете покупать новые вертолеты каждые три года, а не раз в 45 лет. Экономия !
  5. lukash66
    lukash66 Сегодня, 15:45
    +2
    Яна Чернохова видно большой специалист в вертолётах и боевой авиации в общем. Поназначали всяких дур на МО, у них там мода что ли такая. Куда не сунься в нате, везде бабы на МО. Ну хотя гендерное равенство, тудой сюдой. Мужиков надо тогда всех отправить в гинекологи и воспитатели в ясли.
  6. alystan
    alystan Сегодня, 15:46
    +1
    Ага. А Чехия пережиток настоящего и будущего. Вместе со Словакией.
  7. Коте пане Коханка
    Коте пане Коханка Сегодня, 15:58
    +1
    Любопытное и безграмотное заявление. История уже сталкивала иракские Ми-24Д с иранским АН-1S. Счет даже по признаниям иранской стороны был не в их пользу 10 против 6. Если верить иракцам, то они только в воздушных боях уничтожили 20 кобр.
  8. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:59
    0
    Наверняка когда летали на наших машинах то рыдали в голос? wassat