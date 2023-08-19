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Балтийский флот пополнился малым гидрографическим судном «Яков Лапушкин» проекта 19910

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Балтийский флот пополнился малым гидрографическим судном «Яков Лапушкин» проекта 19910

Малое гидрографическое судно "Яков Лапушкин" проекта 19910 вошло в состав Балтийского флота. Торжественная церемония поднятия флага гидрографической службы ВМФ РФ прошла в Кронштадте сегодня, 19 августа 2023 года.


Судно "Яков Лапушкин" построено на Рыбинском судостроительном заводе "Вымпел". Закладка прошла 22 января 2019 года, спуск на воду - 22 мая 2022 года, затем последовала достройка на плаву. В конце сентября прошлого года судно отправилось для прохождения ходовых и государственных испытаний на сдаточную базу Балтийского флота в Кронштадт. Приемный акт на судно был подписан в начале августа 2023 года, хотя изначально передача планировалась на 2022 год.

Приказом Главнокомандующего Военно-Морским Флотом малому гидрографическому судну присвоено наименование "Яков Лапушкин" в честь советского военно-морского деятеля, штурмана, военного гидрографа, контр-адмирала, возглавлявшего гидрографическую службу ВМФ в годы Великой Отечественной войны

- сообщили в Минобороны.

"Яков Лапушкин" является пятым судном проекта 19910, построенным в интересах Военно-морского флота России. Судно предназначено для обслуживания средств навигационного оборудования, доставки грузов на необорудованное побережье, а также для выполнения исследований с помощью многолучевого эхолота. Может работать не только в условиях глубокого моря, но и на мелководье.

Основные характеристики: Водоизмещение 1200 тонн. Длина 59 метров, ширина наибольшая 11,4 метра, высота борта свыше 5 метров, осадка 3,18 метра. Скорость хода 12,5 узла. Дальность плавания около 3500 миль. Автономность плавания свыше 25 суток. Экипаж 22 человека.
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5 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 14:19
    +3
    Гидрографические суда - это в первую очередь разведчики.
    1. Коте пане Коханка
      Коте пане Коханка Сегодня, 14:29
      0
      Удивляет малая скорость хода, крейсерская скорость будет еще меньше. Варочем для них - это не самое гоавное.
    2. dump22
      dump22 Сегодня, 15:14
      +1
      Это судно "в первую очередь" для замены и ремонта навигационных буев (для этого на нем есть кран) и проверки фарватеров (для этого малая осадка и многолучевой эхолокатор).
  2. Не_боец
    Не_боец Сегодня, 14:41
    +1
    10 месяцев приемо-сдаточных испытаний - а не шибко ли много? Или это из за зимы?
    1. Коте пане Коханка
      Коте пане Коханка Сегодня, 15:35
      0
      Цитата: Не_боец
      10 месяцев приемо-сдаточных испытаний - а не шибко ли много? Или это из за зимы?

      Думаю «ко ленке» решали вопрос с импортозамещением..