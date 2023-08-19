Балтийский флот пополнился малым гидрографическим судном «Яков Лапушкин» проекта 19910

Малое гидрографическое судно "Яков Лапушкин" проекта 19910 вошло в состав Балтийского флота. Торжественная церемония поднятия флага гидрографической службы ВМФ РФ прошла в Кронштадте сегодня, 19 августа 2023 года.
Судно "Яков Лапушкин" построено на Рыбинском судостроительном заводе "Вымпел". Закладка прошла 22 января 2019 года, спуск на воду - 22 мая 2022 года, затем последовала достройка на плаву. В конце сентября прошлого года судно отправилось для прохождения ходовых и государственных испытаний на сдаточную базу Балтийского флота в Кронштадт. Приемный акт на судно был подписан в начале августа 2023 года, хотя изначально передача планировалась на 2022 год.
Приказом Главнокомандующего Военно-Морским Флотом малому гидрографическому судну присвоено наименование "Яков Лапушкин" в честь советского военно-морского деятеля, штурмана, военного гидрографа, контр-адмирала, возглавлявшего гидрографическую службу ВМФ в годы Великой Отечественной войны
- сообщили в Минобороны.
"Яков Лапушкин" является пятым судном проекта 19910, построенным в интересах Военно-морского флота России. Судно предназначено для обслуживания средств навигационного оборудования, доставки грузов на необорудованное побережье, а также для выполнения исследований с помощью многолучевого эхолота. Может работать не только в условиях глубокого моря, но и на мелководье.
Основные характеристики: Водоизмещение 1200 тонн. Длина 59 метров, ширина наибольшая 11,4 метра, высота борта свыше 5 метров, осадка 3,18 метра. Скорость хода 12,5 узла. Дальность плавания около 3500 миль. Автономность плавания свыше 25 суток. Экипаж 22 человека.