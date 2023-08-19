Украинские войска продвигаются вдоль берега речушки Мокрые Ялы в ДНР, чтобы улучшить свои позиции в районе села Урожайное. В это время российские военные активно действуют на Купянском направлении.Такие утверждения содержатся в отчете британской разведки, опубликованном пресс-службой Минобороны Соединенного Королевства.Западные разведчики считают, что на проблемы у обеих противоборствующих сторон примерно одинаковые. По их мнению, и та, и другая стараются преодолеть хорошо укрепленную оборону противника, располагая при этом крайне ограниченными резервами.Украинские войска, наступая в Запорожской области, теряют большое количество людей и поступающей от стран Запада техники. Об этом говорят не только российские официальные лица, но и западные и украинские СМИ и политики.Но, несмотря на большие потери ВСУ при контрнаступлении на юге, разведка Британии считает его «успешным».Им вторят и некоторые западные СМИ. Так, вчера американский телеканал CBS заявил, что украинским военным удалось пройти через российские минные поля, после чего они якобы приблизились к населенному пункту Токмак.Впрочем, далеко не все на Западе разделяют оптимизм по поводу контрнаступления ВСУ. К примеру, авторитетная американская газета The Washington Post, ссылаясь на источники в разведке США, сообщила, что они не верят в достижение успеха украинскими военными. Они считают недостижимой главную цель контрнаступления ВСУ – захват Мелитополя и перекрытие сухопутного коридора, соединяющего Крым с остальной Россией.