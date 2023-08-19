Военное обозрение
Войти Регистрация

Несмотря на большие потери ВСУ при контрнаступлении на юге, разведка Британии считает его «успешным»

18
Несмотря на большие потери ВСУ при контрнаступлении на юге, разведка Британии считает его «успешным»

Украинские войска продвигаются вдоль берега речушки Мокрые Ялы в ДНР, чтобы улучшить свои позиции в районе села Урожайное. В это время российские военные активно действуют на Купянском направлении.

Такие утверждения содержатся в отчете британской разведки, опубликованном пресс-службой Минобороны Соединенного Королевства.

Западные разведчики считают, что на проблемы у обеих противоборствующих сторон примерно одинаковые. По их мнению, и та, и другая стараются преодолеть хорошо укрепленную оборону противника, располагая при этом крайне ограниченными резервами.

Украинские войска, наступая в Запорожской области, теряют большое количество людей и поступающей от стран Запада техники. Об этом говорят не только российские официальные лица, но и западные и украинские СМИ и политики.

Но, несмотря на большие потери ВСУ при контрнаступлении на юге, разведка Британии считает его «успешным».

Им вторят и некоторые западные СМИ. Так, вчера американский телеканал CBS заявил, что украинским военным удалось пройти через российские минные поля, после чего они якобы приблизились к населенному пункту Токмак.

Впрочем, далеко не все на Западе разделяют оптимизм по поводу контрнаступления ВСУ. К примеру, авторитетная американская газета The Washington Post, ссылаясь на источники в разведке США, сообщила, что они не верят в достижение успеха украинскими военными. Они считают недостижимой главную цель контрнаступления ВСУ – захват Мелитополя и перекрытие сухопутного коридора, соединяющего Крым с остальной Россией.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
18 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 14:24
    0
    Назвался груздем... полезай в кузов контрнаступление
  2. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 14:25
    -3
    До последнего украинца ещё далеко - так что пускай считает...
    Ну, никак я не пойму -
    Контранаступ ВСУ,
    Завалить поля все «мясом»,
    Ну, совсем не по уму…
    И зачем вам «вашу маmь»,
    За шута там погибать,
    Зеля смоется на Запад –
    Он успел наворовать…
    Ну а вы кому нужны,
    Лoxи, проданной страны…?
    Тем, кто вам давал кредиты…?
    Тем, которым вы должны…?
    А теперь вам «тy же мать» -
    Долги нужно отдавать…
    Не жалея свои жизни,
    Погибать и умирать!!!
  3. air wolf
    air wolf Сегодня, 14:26
    -3
    Это будет война на десятилетие, очень печально...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:50
      -5
      Нет,нашим рукамиводителям это скоро надоест(или ч уши надуют и пообещают).Следующий год все решит.А так британцы видят,что всушники мало помалому ,но продавливают оборону
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 14:32
    0
    контрнаступлении на юге, разведка Британии считает его «успешным».

    Конечно успешное!
    Некоторый ущерб России нанесён? - Нанесён!
    На пару сот метров ВФУ кое-где продвинулось?
    - Продвинулось!
    ВФУ понесли при этом колоссальные потери? -
    На это малобритым плевать слюной с верхушки Биг-Бена.
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 14:42
      -3
      разведка Британии считает его «успешным».
      ...ну с одной стороны они правы....мосты через Днестр и Ю Буг целы и невредимы (за исключением одного сам по себе рухнул)...а так у нашего немудрого командования от страха зашкаливает тупость логики.....уже б на ранней стадии замочили бы мосты и всё....война бы давно прекратилась
      1. ALCA056000
        ALCA056000 Сегодня, 14:50
        -4
        "...у нашего немудрого командования от страха зашкаливает тупость логики..." - само собой, зашкаливает ! Натравили вас хозяева на Россию, вы и рады самоликвидироваться ! Давно бы взяли и уничтожили свои мостсы в инициатвном порядке. Или без хозяйского указа холоп ни ни ?
    2. Nesvoy
      Nesvoy Сегодня, 14:47
      -1
      Вы на карту давно смотрели? Там есть продвиженик почти на 10 км.
    3. Sergey39
      Sergey39 Сегодня, 15:07
      0
      А, с учетом понесенных потерях в живой силе и технике, можно назвать данное действие «Пиррова победа», хотя и это то же не победа, а топтание на месте.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:38
    0
    Конечно успешным, за: "...Правь Британия..." умирают украинцы.
    1. ИВЗ
      ИВЗ Сегодня, 14:51
      0
      "...Правь Британия..." умирают украинцы.
      Я думаю выжившие в этой бойне, и, как всегда задним умом что-то понявшие, получат отличную прививку от дружбы с англосаксами.
  6. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 14:47
    +1
    Для англичан главное максимально больше утилизировать хероев и побольше украсть денег на помощи. Цель достигнута.
    1. NickShel
      NickShel Сегодня, 15:23
      +1
      Так при этом и лучшие граждане России погибают и сама Россия теряет в войне тысячи бронетехники, накапливаемой десятилетиями. Двойная победа для англосаксов.
  7. Krilion
    Krilion Сегодня, 14:47
    +2
    Цитата: air wolf
    Это будет война на десятилетие, очень печально...


    конечно печально.. потому что российское командование считает, по всей видимости, что воевать в численном меньшинстве это здорово и хорошо, а не уничтожать вражескую инфраструктуру - нормально и гуманно.. российское руководство не ставит задачи победить, иначе бы уже давно победили.. тупо перемалывают в фарш людей с обоих сторон..
  8. Роман Ефремов
    Роман Ефремов Сегодня, 14:50
    +1
    Когда сказать нечего, но и промолчать невозможно...............................................
  9. Светлан
    Светлан Сегодня, 14:56
    +4
    Английская разведка, пуп земли )).
    Да пусть хоть вся Англия, вместе с их английскими учёными так считает. Нам фиолетово.
    Собака лает, а караван идёт.
    1. Ростовчанин
      Ростовчанин Сегодня, 15:15
      +1
      Как прочёл английская разведка, сразу почему-то ассоциации с английскими учёными...
  10. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 15:02
    +1
    Несмотря на большие потери ВСУ при контрнаступлении на юге, разведка Британии считает его «успешным»[quote][/quote] может как раз в связи с большими потерями и считает успешным.