Губернатор Белгородской области сообщил о более чем 100 обстрелах региона со стороны ВСУ за сутки

В течение минувших суток украинские формирования множество раз обстреливали населенные пункты на территории Белгородской области. Если подсчитать количество прилетевших снарядов, то окажется, что речь идет о более чем 100 обстрелах. Это следует из информации в Telegram-канале губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.
Только в Белгородском районе, как сообщает глава региональной администрации, населенные пункты обстреливали 82 раза в совокупности, а также сбросили с беспилотных летательных аппаратов 7 взрывных устройств. Так, по селу Журавлевка ВСУ выпустили 9 снарядов, по Нехотеевке и Солнцевке – по 4 снаряда, по Наумовке – 15 снарядов и 50 гранатометных выстрелов.
Село Березовка в Борисовском районе обстреливали 8 раз из миномета, Новопетровку в Валуйском городском округе – 5 раз из ствольной артиллерии. На хутор Старый в Волоконовском районе сбросили боеприпас с БПЛА. В Грайворонском округе 3 минометных снаряда выпустили по селу Дроновка, 10 снарядов – по селу Безымено, 6 снарядов – по селу Сподарюшино.
Многострадальный Шебекинский городской округ тоже продолжают обстреливать. По селу Новая Таволжанка враг выпустил 7 снарядов из артиллерийских орудий и 4 реактивных снаряда из РСЗО «Град». На одной из улиц в результате обстрела была оборвана линия электропередачи, но ее уже починили. Кроме того, украинские формирования в очередной раз обстреляли пункт пропуска «Шебекино». Здесь зафиксировано семь прилетов вражеских снарядов.
Министерство обороны Российской Федерации сегодня днем сообщило, что в Белгородской области была пресечена очередная попытка атаки российского объекта с помощью запущенного со стороны Украины беспилотника. Дрон удалось сбить.