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Губернатор Белгородской области сообщил о более чем 100 обстрелах региона со стороны ВСУ за сутки

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Губернатор Белгородской области сообщил о более чем 100 обстрелах региона со стороны ВСУ за сутки

В течение минувших суток украинские формирования множество раз обстреливали населенные пункты на территории Белгородской области. Если подсчитать количество прилетевших снарядов, то окажется, что речь идет о более чем 100 обстрелах. Это следует из информации в Telegram-канале губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.


Только в Белгородском районе, как сообщает глава региональной администрации, населенные пункты обстреливали 82 раза в совокупности, а также сбросили с беспилотных летательных аппаратов 7 взрывных устройств. Так, по селу Журавлевка ВСУ выпустили 9 снарядов, по Нехотеевке и Солнцевке – по 4 снаряда, по Наумовке – 15 снарядов и 50 гранатометных выстрелов.

Село Березовка в Борисовском районе обстреливали 8 раз из миномета, Новопетровку в Валуйском городском округе – 5 раз из ствольной артиллерии. На хутор Старый в Волоконовском районе сбросили боеприпас с БПЛА. В Грайворонском округе 3 минометных снаряда выпустили по селу Дроновка, 10 снарядов – по селу Безымено, 6 снарядов – по селу Сподарюшино.

Многострадальный Шебекинский городской округ тоже продолжают обстреливать. По селу Новая Таволжанка враг выпустил 7 снарядов из артиллерийских орудий и 4 реактивных снаряда из РСЗО «Град». На одной из улиц в результате обстрела была оборвана линия электропередачи, но ее уже починили. Кроме того, украинские формирования в очередной раз обстреляли пункт пропуска «Шебекино». Здесь зафиксировано семь прилетов вражеских снарядов.

Министерство обороны Российской Федерации сегодня днем сообщило, что в Белгородской области была пресечена очередная попытка атаки российского объекта с помощью запущенного со стороны Украины беспилотника. Дрон удалось сбить.
Использованы фотографии:
Telegram-канал "Настоящий Гладков"
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4 комментария
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  1. barclay
    barclay Сегодня, 14:42
    +4
    Это х...лы резвятся не просто так. Получается, мы позволяем им делать это. Можно, конечно, говорить, что это от бессилия с их стороны. А с нашей что?
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 15:01
      -2
      Цитата: barclay
      это от бессилия с их стороны. А с нашей что?

      А с нашей, от всесилия что ли ?
  2. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 14:50
    +2
    Надо было войска со стороны Щебекино вводить, но войск свободных нет. Уже бы наверное дошли бы до Харькова.
    Ну раз там войска, они что там будут делать на стороне Украины обстреливать. Затевать бои.
    Уже бы тогда мобилизацию в нужном количестве провели. Нам хватит и 300 тысяч и что хватило, они там растворились
    Вот и летают видимо к нам беспилотники через белгородскую и курскую область, потому что там нет войск.
    Зря конечно оставили киев, надо идти до киева, держали там много войск.
  3. NickShel
    NickShel Сегодня, 15:19
    +2
    А ведь они и Донецк так и не прекратили обстреливать. Как буднично и незаметно война распространилась на "историческую" территорию России