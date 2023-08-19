На «Северной верфи» назвали сроки спуска на воду третьего серийного фрегата проекта 22350 «Адмирал Исаков»

"Адмирал Исаков" готовится к спуску на воду. Думаю, в конце этого года не получится. Но в начале будущего года мы его спустим на воду. Он полностью к этому готов

Третий серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Исаков", строящийся на судостроительном заводе "Северная верфь", в скором времени будет спущен на воду, об этом сообщил глава предприятия Игорь Орлов.Фрегат "Адмирал Исаков" готовят к спуску на воду. Корабль практически достроен, все основные механизмы установлены, сейчас идет окраска корпуса. По словам Орлова, церемонию спуска фрегата проведут в начале следующего года. Корабль является третьим серийным кораблем проекта 22350 после головного "Адмирал Горшков" и серийных "Адмирал Касатонов" и "Адмирал Головко", а также последним кораблем базовой комплектации.- приводит ТАСС слова главы "Северной верфи".Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Исаков" был заложен на "Северной верфи" 14 ноября 2013 года, в июле 2017 года началось формирование корпуса путем стыковки блоков. В сентябре 2021 года фрегат получил российскую силовую установку, на корабль установили турбины и редуктора дизель-газотурбинного агрегата ДГТА М55Р.Год назад на "Северной верфи" поделились планами по передаче фрегатов 22350 флоту. По словам Орлова, сначала военные получат фрегат "Адмирал Головко", затем "Адмирал Исаков", а далее фрегаты "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов" уже модернизированного проекта 22350.Корабли проекта 22350 имеют водоизмещение 5 тысяч тонн при длине 135 м и ширине 16 м. Фрегат способен пройти 4500 миль, при этом развивая скорость до 29 узлов. Автономность плавания составляет 30 суток. Экипаж - от 170 человек. На вооружении фрегата находятся: 130-мм артиллерийская установка А-192, зенитный ракетный комплекс "Полимент-Редут"; пусковые установки для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр", противолодочный комплекс "Пакет", противолодочный вертолет Ка-27.