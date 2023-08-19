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На «Северной верфи» назвали сроки спуска на воду третьего серийного фрегата проекта 22350 «Адмирал Исаков»

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На «Северной верфи» назвали сроки спуска на воду третьего серийного фрегата проекта 22350 «Адмирал Исаков»

Третий серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Исаков", строящийся на судостроительном заводе "Северная верфь", в скором времени будет спущен на воду, об этом сообщил глава предприятия Игорь Орлов.


Фрегат "Адмирал Исаков" готовят к спуску на воду. Корабль практически достроен, все основные механизмы установлены, сейчас идет окраска корпуса. По словам Орлова, церемонию спуска фрегата проведут в начале следующего года. Корабль является третьим серийным кораблем проекта 22350 после головного "Адмирал Горшков" и серийных "Адмирал Касатонов" и "Адмирал Головко", а также последним кораблем базовой комплектации.

"Адмирал Исаков" готовится к спуску на воду. Думаю, в конце этого года не получится. Но в начале будущего года мы его спустим на воду. Он полностью к этому готов

- приводит ТАСС слова главы "Северной верфи".

Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Исаков" был заложен на "Северной верфи" 14 ноября 2013 года, в июле 2017 года началось формирование корпуса путем стыковки блоков. В сентябре 2021 года фрегат получил российскую силовую установку, на корабль установили турбины и редуктора дизель-газотурбинного агрегата ДГТА М55Р.

Год назад на "Северной верфи" поделились планами по передаче фрегатов 22350 флоту. По словам Орлова, сначала военные получат фрегат "Адмирал Головко", затем "Адмирал Исаков", а далее фрегаты "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов" уже модернизированного проекта 22350.

Корабли проекта 22350 имеют водоизмещение 5 тысяч тонн при длине 135 м и ширине 16 м. Фрегат способен пройти 4500 миль, при этом развивая скорость до 29 узлов. Автономность плавания составляет 30 суток. Экипаж - от 170 человек. На вооружении фрегата находятся: 130-мм артиллерийская установка А-192, зенитный ракетный комплекс "Полимент-Редут"; пусковые установки для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр", противолодочный комплекс "Пакет", противолодочный вертолет Ка-27.
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7 комментариев
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:41
    +1
    Нужно каждый год по одному и пора начинать серию "Лидер".
    1. Sergey39
      Sergey39 Сегодня, 14:52
      +1
      Лидера не будет. Будут фрегаты 22350М, вот только когда? Все ждут окончания модернизации эллинга на два корпуса кораблей.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:51
    +2
    Северная верфь начала пиар компанию перед переходом под управление ВТБ? По моему ВТБ надо серьёзно разобраться с топ- менеджерами судоверфи.Смотрим сколько лет проходит от закладки до передачи флоту фрегата.С рыболовными судами вообще мрак.Почемуто у Выборжского судостроительного завода с рыбаками всё нормально,хотя проект тоже иностранный - норвежский.Надо кого то гнать,судостроители знают кого.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 15:10
      +3
      был заложен на "Северной верфи" 14 ноября 2013 года
      Десять лет ! Десять лет, Карл ! belay
  3. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 15:01
    +3
    Снова сдвиг по- строительству фрегата вправо. Должны были спустить на воду в 2023 и сдать флоту в 2024. Еще остаётся надежда, что успеют в срок.
    Исаков последний фрегат с стрельбовым комплексом на 16 ракет, следующие корабли в серии идут с комплексом на 24 ракеты.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 15:08
      0
      Надо вводить персональную ответственность - сдвиг вправо ,значит пошёл ответственный на лево.СМП большой, там такие руководители с кайлом пригодятся.
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:10
    +1
    Вот не нужно кричать гоп пока не перепрыгнули!Спустите на воду ,проведите испытания ,тогда и говорите....