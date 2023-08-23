Бойцы одного из штурмовых подразделений начального периода их существования. Снаряжение их ещё неоднородно. Все солдаты, кроме крайнего справа, одеты в гимнастерки нового образца. У двоих новые стальные шлемы. У одного имеются сапоги вместо ботинок с гетрами. Относительно небольшое количество гранат и уставные подсумки говорят о том, что снимок сделан не позже 1916 года (Waffenkultur / Imperial War Museum)
Данный материал открывает цикл статей, посвященных немецким штурмовым частям в Первой мировой войне:
1. Германские штурмовые части в Первой мировой войне.
2. Начало конца. Штурмовые части в весеннем наступлении 1918 года.
3. Штурмовые части как образец для рейхсвера 1920-х годов.
Перевод статьи Die deutschen Sturmtruppen, опубликованной в немецком онлайн-журнале Waffenkultur (waffenkultur.de) № 67 (https://www.calameo.com/read/000704571b90782cf3f2f).
Автор: Christian Vaeth
Перевод: Slug_BDMP
Примечание переводчика. Данный материал не может сравниться глубиной проработки темы с циклом статей Александра Олейникова «Штосструппен Второго рейха», опубликованных в «Военном обозрении» в 2018 году, и является более обзорным. Но, как мне кажется, может быть интересен читателям, совсем не знакомым с этим вопросом.
Первая мировая война породила основные принципы современной пехотной тактики. А первопроходцами на этом пути стали немецкие штурмовые батальоны.
Первая штурмовая часть была создана 2 мая 1915 года приказом Верховного командования сухопутных войск в VIII корпусе. Это добровольческое формирование должно было испытывать новое вооружение и разрабатывать тактические приемы, которые позволили бы преодолевать патовое положение на западном фронте.
Основными проблемами на тот момент были глубоко эшелонированная полевая оборона и массированный огонь артиллерии и пулеметов, преодолеть которые не удавалось даже при сосредоточении огромных масс живой силы и вооружения.
Боевой опыт
Германское наступление во Франции в 1914 году после первоначальных успехов застопорилось, и фронт на годы застыл. Образовался позиционный фронт относительно небольшой ширины – от франко-бельгийского побережья до швейцарской границы. При этом мобилизация воюющих государств достигла небывалых доселе масштабов: все силы наций сосредоточились на создании массовых армий, а промышленности этих стран – на снабжении армий оружием, боеприпасами и прочим имуществом.
Что же к этому привело?
Огромную роль сыграло массовое внедрение пулеметов. Впервые в истории численный перевес перестал играть решающую роль для занятия или уничтожения позиции одного-единственного образца оружия. Даже небывалая концентрация артиллерии позволяла в лучшем случае разрушить первую оборонительную линию, но не всю глубоко эшелонированную оборону.
В результате массированного артиллерийского огня с обеих сторон вся территория на линии боевого соприкосновения была настолько изрыта воронками, что передвижение по ней было существенно затруднено. Применение кавалерии – самой мобильной боевой силы того времени – в этой обстановке становилось невозможным.
Таким образом, противоборствующие силы обладали огромной огневой мощью, но были полностью лишены подвижности и не могли конвертировать результаты своего огня в выигрыш территории. Основные принципы тактики пехоты – огонь и манёвр – были на западном театре военных действий нереализуемы. Любая попытка продвижения подавлялась в зародыше массированным огневым воздействием.
Большинство изобретений в военной сфере в период Первой мировой войны, будь то бронированные машины, отравляющие газы или стратегические воздушные атаки, были направлены именно на решение этой проблемы. Однако вследствие технического несовершенства они не принесли желаемого результата.
Одной из первых попыток выйти из «позиционного тупика» стало создание штурмового саперного подразделения. Только военнослужащие этого рода войск ещё до войны были обучены обращению с ручными гранатами и взрывчатыми веществами, а также методам уничтожения неприятельских полевых укреплений.
Штурмовой отряд под командованием майора Кальсова, названный его именем (Sturm-Abteilung Calsow), состоял из двух саперных рот и батареи 37-миллиметровых штурмовых орудий Круппа. В батальоне проводились эксперименты со стальными шлемами и защитными кирасами.
После трехмесячной подготовки отряд был разделен на несколько групп, которые были брошены в бой на разных участках фронта – без особого успеха. Штурмовые орудия были слишком тяжелы и не могли сопровождать штурмовиков в бою, а малая численность подразделений не позволяла создать необходимый перевес в силах. Штурмовой отряд потерял до 30 процентов личного состава, не добившись никаких успехов.
В августе 1915 в командование им вступил 37-летний капитан Вилли Рор (Wiily Rohr). Под его руководством в подготовку и вооружение были внесены существенные изменения. Все личное оружие, снаряжение и обмундирование было приспособлено к новым задачам. Крупповские орудия были заменены укороченными трофейными русскими пушками.
Трофейная русская 76-мм пушка на вооружении штурмовиков («Военное обозрение»)
Вступив в бой в Вогезах, отряд добился значительных успехов и был в феврале 1916 года направлен в Верден. К апрелю он был увеличен до батальона. В мае 1916 все армии западного фронта получили приказ откомандировать в батальон Рора по два офицера и по четыре унтер-офицера для переподготовки. Из этого видно, что командование изначально рассматривало эту часть не как некое элитное формирование, а как образец для всей армии. По мере отработки и совершенствования на базе штурмового батальона Рора эффективной тактики и вооружения этот опыт должен был внедряться во всей германской армии.
В октябре 1916 Людендорфом был издан приказ о формировании в каждой армии западного фронта по одному штурмовому батальону.
Существовала и обратная связь: в некоторых дивизиях и даже частях более низкого уровня по собственной инициативе создавались аналогичные штурмовые подразделения. Это показывает превосходство немецкой системы военной подготовки над аналогичными структурами противников. Если во Франции и Великобритании директивы передавались лишь сверху вниз, то в рейхсвере все 22 корпусных командования могли самостоятельно принимать решения в весьма широких пределах.
Хотя к 1918 году в германской армии имелось значительное количество штурмовых формирований, к моменту начала весеннего наступления в марте 1918, и речи не было о том, что вся немецкая пехота подготовлена по новым принципам. Не все соединения были вовлечены в этот процесс. Да и вряд ли это вообще было возможно за такой короткий срок. Поэтому Генеральный штаб был вынужден разделить пехотные дивизии на три класса, в зависимости от их укомплектованности личным составом и вооружением, а также от уровня подготовки:
– штурмовые (Angriffdivisionen) дивизии, обученные тактике штурмовых действий;
– оборонительные (Verteidigungsdivisionen) дивизии, предназначенные для удержания протяженной линии фронта;
– охранные (Sicherungsdivisionen) дивизии, составленные из солдат старших возрастов и предназначенные для охраны тылов.
Ложное, но распространенное до сих пор мнение, что штурмовики были некой элитой, берет свое начало именно из этого разделения.
Организация и тактика пехоты
Создание германских штурмовых подразделений является, наверное, важнейшим шагом в развитии пехоты в XX веке. Отличительной чертой новой организации является уменьшение тактических единиц.
Основной тактической единицей стало пехотное отделение, а не батальон. До этого считалось, что лишь на уровне батальона, с его пехотными и пулемётными ротами, возможна реализация принципа: огонь и маневр. Пулеметы подавляют противника, а пехотинцы занимают территорию. При этом командиры взводов и отделений практически не могли гибко реагировать на быстро меняющуюся обстановку на поле боя, так как все действия управлялись штабом батальона.
По мере того, как пулемёты опускались сначала на уровень рот в виде взводов тяжелого оружия, а потом и на уровень взводов, и в ходе дальнейшего внедрения ручных пулемётов в отделениях, повышались огневые возможности всё более мелких подразделений. Это, с одной стороны, повышало требования к подготовке командиров и рядовых бойцов, а с другой – обеспечивало большую гибкость и скорость принятия решений в бою.
Для реализации новых возможностей были необходимы хорошо подготовленные, решительные и инициативные младшие командиры. Это и породило новую категорию военнослужащих – профессиональных унтер-офицеров, которые до того служили лишь для передачи приказов офицеров солдатам и обеспечения исполнения этих приказов. Самостоятельность младших командиров и стала основой современной пехотной тактики.
Единая, четко определенная структура штурмовых подразделений, никогда не существовала. Новая тактика отрабатывалась в боях и на учениях и прописывалась в уставах лишь в общих чертах. Для формирования штурмового отряда требовалось наличие минимум одной штурмовой и одной огневой секции. В зависимости от обстановки и поставленной задачи отряду могли придаваться средства усиления.
Например, пехотной роте, состоящей из трех легких взводов (винтовки/ ручные пулемёты MG 08/15) и взвода тяжелого вооружения (станковые пулемёты MG 08/ миномёты), необходимо сформировать штурмовой отряд. Для этого легкие взводы выставляют по одной группе из 16 бойцов (примерно половина взвода), вооруженных пистолетами, пистолетами-пулемётами, винтовками и минимум одним ручным пулемётом (MG 08/15).
Кроме того, бойцам необходимы ручные гранаты, патроны, вода для пулемётов и, возможно, противогазы. Ничего лишнего, сковывающего подвижность, быть не должно. Оставшиеся части взводов образуют три группы обеспечения, которые подносят штурмовикам боеприпасы и выносят раненых.
Помимо этого, формируются две группы саперов, задачей которых является обеспечение проходов в проволочных заграждениях с помощью резаков и подрывных зарядов. Взвод тяжелого оружия и часть стрелков из пехотных взводов составляют огневую секцию. Командир роты с небольшим штабом и вестовыми возглавляет штурмовой отряд, а лучший из остальных офицеров роты – огневую секцию.
Первый решающий момент в каждой атаке приходит тогда, когда штурмовая секция продвинулась настолько, что огневая уже не может оказать ей поддержку. Так как переноска тяжелого оружия и боеприпасов требует времени, штурмовая секция на какое-то время остается в одиночестве и, выходит, становится уязвимой. Это означает, что и штурмовики должны иметь собственные пулемёты, чтобы не потерять только что занятые позиции в результате неприятельской контратаки.
Этот пример выбран потому, что он злободневен и в наше время. Изменилось лишь вооружение пехотинцев. В их распоряжении появились различные средства усиления, от гранатометов до БПЛА.
В Первую мировую штурмовиков часто поддерживали снайперы, включенные в огневую секцию или действующие самостоятельно. Могла быть и поддержка артиллерии, как прямой наводкой, так и с закрытых позиций. Численность штурмовых отрядов разнилась в зависимости от ситуации и условий местности и могла составлять от взвода до усиленной роты.
Недостатка добровольцев для штурмовых подразделений никогда не было. Это объяснимо с психологической точки зрения. Как ни опасно идти в атаку, всё же это лучше, чем месяцами сидеть в окопах, полных крыс, и ждать очередного прилёта вражеского снаряда.
Первое крупномасштабное применение штурмовой тактики пришлось на весеннее наступление 1918 года.
Эпизод сражения у Северного канала 1917.
Штурмовая группа 73-го пехотного Ганноверского полка врывается 1 декабря 1917 на английские позиции. На первом плане пулемётчик с MG 08/15 прикрывает продвижение по окопу штурмовой группы. Двое из бойцов приготовились метнуть ручные гранаты. Один приготовил лопатку для рукопашного боя (Waffenkultur / Osprey publishing)
Вооружение
В течение 1915 года внешний вид немецкого пехотинца заметно изменился. Пуговицы на гимнастерке были прикрыты клапаном. Карманы стали более специализированными, например, для размещения перевязочного материала. Ранцы были заменены вещмешками, а подсумки – бандольерами.
В отличие от линейной пехоты, обутой в основном в ботинки с гетрами, бойцы штурмовых подразделений часто носили сапоги образца 1866 года, а на одежду, локти и колени нашивали кожаные вставки. Важнейшей новинкой стал стальной шлем М1916. И первыми его получили именно штурмовые подразделения. Благодаря своей форме, этот шлем защищал затылок и верхнюю часть головы значительно лучше, чем каски других воюющих стран.
Основным боевым средством штурмовиков было не огнестрельное оружие, а ручные гранаты. Самой известной из них является «колотушка» образца 1915 года – Stielgranate M1915.
Ручная граната – «колотушка» образца 1915 года
Она состояла из полой деревянной рукояти длиной 225 мм, на конце которой крепилась металлическая головная часть диаметром 75 мм и высотой 100 мм. Цилиндр заполнялся взрывчатым веществом, представлявшим собой смесь перхлората калия, нитрата бария, дымного пороха и порошкообразного алюминия. Основным поражающим фактором этой гранаты был фугасный.
В этом было её отличие от современных гранат, имеющих так называемые «рубашки», обеспечивающие образование осколков. Тонкостенный корпус М1915 образовывал лишь небольшое количество легких осколков, редко приводивших к серьезным ранениям. Эффективна эта граната была лишь в тесных окопах, а на открытой местности она производила скорее светошумовой эффект.
Для приведения гранаты к бою необходимо было отвинтить колпачок на конце рукояти и потянуть за шнур, приводящий в действие воспламеняющую трубку. Трубка обеспечивала замедление 5,5 секунд. Существовали трубки с семисекундным и трехсекундным замедлением, что обозначалось на рукоятке гранаты вырезанными или выжженными на ее дереве цифрами.
В одной из модификаций гранаты Stielhandgranate ударный взрыватель был пружинного типа, срабатывавший при ударе гранаты о землю. Для повышения фугасного действия гранаты против полевых укреплений из них делали связки по несколько штук.
Солдаты штурмового батальона в типичной для них позе – винтовки за спиной, гранаты в руках. Гранаты М1915 имели специальный крюк для подвески их к поясу. Внизу в центре виден ящик с шаровыми гранатами М1916 (Waffenkultur / Imperial War Museum)
В 1916 году на вооружение была принята более легкая и удобная шаровая граната.
Шаровая граната (Kugelgranate) образца 1916 года («Военное обозрение»)
Для того, чтобы перекрыть диапазон дальностей между дистанцией броска ручной гранаты и рубежом действия артиллерии, применялись винтовочные гранаты и легкие минометы. И хотя винтовочные гранаты обладали сильнейшей отдачей и были поэтому не очень удобны в использовании, но они всегда были под рукой, так как минометы того времени можно было лишь с большой натяжкой назвать переносными. Самый легкий из них весил 38 кг, и это без боезапаса. Правда, для переноски его можно было разобрать на две части – по 15 и 23 кг.
Миномет 7,85-cm LMW n.A оснащался колесным ходом для перемещения на марше и по полю боя («Военное обозрение»)
Траншейное орудие в бою («Военное обозрение»)
Штурмовые пушки, хоть и были легче и подвижнее обычных полевых орудий, но все же перемещение их по полю боя было очень трудным делом.
С января 1915 года в одной из инженерных частей под руководством майора Реддемана начались эксперименты с переносными огнеметами. Расчет такого огнемета состоял из двух человек: носильщика баллона с огнесмесью и оператора, направлявшего шланг огнемета на цель. Первое же боевое применение огнемётов под Верденом принесло большие успехи – мало кто способен продолжать оборонять свою позицию, когда со всех сторон льется горящее масло!
Расчет огнемета в бою («Военное обозрение»)
Ручное стрелковое вооружение штурмовиков поначалу мало отличалось от такового у линейной пехоты. Если стандартным оружием германской пехоты была винтовка Gewehr 98, то бойцы штурмовых подразделений пользовались в основном укороченной ее версией – карабином Karabiner 98AZ, ставшим впоследствии основой для легендарного 98k – основного оружия вермахта во Второй мировой войне.
Винтовка Gewehr 98, выпущенная Берлинской оружейной фабрикой в 1916 году. Хорошо видна прямая рукоять затвора, которая на карабине и позднейшей К98 уступила место отогнутой вниз (Waffenkultur)
Винтовка Gewehr 98 была очень надежным оружием, обладавшим к тому же высокой для того времени точностью стрельбы на большие расстояния. Отборные образцы оснащались оптическими прицелами и становились снайперским оружием. Снизу винтовка с 3-кратным оптическим прицелом C. P. Goerz, Берлин. В весеннем наступлении 1918 года снайперы впервые действовали в атаке совместно со штурмовиками (Waffenkultur)
Karabiner 98AZ
Вид через зеркальное приспособление для скрытной стрельбы из окопа (Waffenkultur)
С самого начала стало ясно, что оружие и огневая подготовка штурмовиков должны быть приспособлены к требованиям ближнего боя.
Хотя первые пистолеты-пулеметы МР18 хорошо подходили для этой цели, но они появились слишком поздно и в недостаточном количестве, и поэтому не оказали заметного влияния на ход боев.
Пистолет-пулемет МР 18, разработанный Теодором Бергманом и Хуго Шмайсером. Барабанные магазины оказались неудачными и впоследствии были вытеснены коробчатыми. Конструкция получилась настолько успешной, что определила пути развития этого класса оружия вплоть до 1950-х годов (Waffenkultur / Royal Armouries)
Значительно больше были распространены в качестве дополнительного оружия пистолеты – в основном Р08 и переделанный под калибр 9х18 Маузер С96 (для избежания пересортицы патронов на их рукоятках вырезалась цифра «9», выкрашенная в красный цвет – отсюда пошло их прозвище «красная девятка» (rote Neun). У обоих пистолетов имелись версии с удлиненными стволами и приставные приклады. Для Р08 имелся даже барабанный магазин на 32 патрона.
Пистолет Mauser C-96 – вариант с присоединенной кобурой-прикладом (Modernfirearms.ru)
Люггер-Парабеллум: артиллерийская модель с кобурой-прикладом и барабанным магазином
О пулеметах будет подробнее рассказано ниже.
Таким образом, боец штурмовых подразделений обладал основными элементами вооружения и оснащения современного пехотинца – от наколенников до автоматического оружия.
Пулеметы
Влияние пулеметов на развитие военного дела вообще и на тактику пехоты в частности настолько велико, что описать его в одной журнальной статье невозможно. Поэтому здесь мы лишь кратко расскажем о применении пулемётов штурмовыми подразделениями.
Основным пулемётом германской армии был MG 08, созданный на основе конструкции Хайрама Максима. Масса его без патронов составляла 23 кг, а лафет весил ещё 31 кг. Одна патронная лента с 250 патронами калибра 7,92х57 добавляла ещё 6,75 кг.
Таким образом, масса снаряженного пулемёта с заполненным водой кожухом и лафетом составляла 64 кг. Из-за этого пулемётный расчет не мог передвигаться в наступлении вместе со стрелками. Если бы, в свою очередь, стрелки подстраивались под скорость передвижения пулемётчиков, то противник получил бы больше времени для подготовки обороны. Перевозка же пулемётов на лошадях или автомобилях по изрытым воронками до состояния «лунных ландшафтов» полям сражений западного фронта также была невозможна. Поэтому подвижность основного огневого средства пехоты определялась физическими возможностями бойцов.
Всё это требовало немедленно облегчить пулемёты. Однако Германия не озаботилась в своё время созданием ручных пулемётов. Когда же в 1916 году на фронт поступили «легкие» MG 08/15 с прикладом, сошкой и пистолетной рукояткой, войска западных союзников и России уже давно были насыщены полноценными ручными пулемётами.
Весящий почти 20 кг MG 08/15 (и это без патронов) лишь с натяжкой можно было назвать легким, поэтому до конца войны в штурмовых подразделениях были широко распространены трофейные ручники. Особенной популярностью пользовались британский «Льюис» и датский «Мадсен» (трофей восточного фронта), которые массово переделывались под немецкий калибр.
Пулемёт MG 08 на импровизированном «деревянном лафете». Это должно было повысить подвижность расчета в бою. Деталь золотистого цвета на кожухе ствола – штуцер для подсоединения водяного шланга (Waffenkultur)
«Легкий» пулемёт MG 08/15. Несмотря на ограниченные возможности промышленности, их было выпущено столько, что словосочетание «нуль-ахт-фюнфцейн» превратилось в немецком языке в устойчивое выражение, обозначающее нечто обычное, банальное, стандартное (Waffenkultur)
Обучение
В 1914 году немецкая пехота была в среднем обучена лучше любой другой в мире. Лишь британский экспедиционный корпус по качеству мог приблизиться к ней, но он насчитывал лишь 6 дивизий и по своей численности не шел с германской армией ни в какое сравнение.
Отлично налаженная система подготовки резервистов позволила с началом войны развернуть хорошо обученную четырёхмиллионную армию. Кадровый резерв включал в себя 30 возрастов, что позволяло до самого конца войны поддерживать такое качество личного состава, которого ни до, ни после того не достигла ни одна армия мира. Даже в 1918 году, после чудовищных потерь, понесённых на Сомме, под Верденом или во Фландрии, более четверти личного состава представляли бойцы с ещё довоенной подготовкой.
Хотя срок подготовки пехотинцев в течение войны сокращался, даже призывники военного времени были лучше своих противников подготовлены к боевым действиям нового типа. Именно штурмовые подразделения произвели подлинную революцию в деле обучения солдат-пехотинцев. Длительная муштра и шагистика уступили место изучению матчасти оружия и снаряжения, тактической и огневой подготовке.
Высокому качеству войск способствовала и сплоченность воинских коллективов, формируемых по территориальному принципу. И солдаты, и офицеры жили и обучались вместе. В то время как во французской и британской армиях обучением солдат занимались в тылу профессиональные инструкторы, в германской же – офицеры и унтер-офицеры, которые затем сами же вели солдат в бой. Благодаря этому подготовка опиралась на реальный боевой опыт.
Именно это, наряду с получением новой матчасти, позволило в течение войны трижды кардинальным образом реформировать всю гигантскую военную машину: 1916 год – переход от статичной обороны к эластичной; 1917– интенсификация огневой и физической подготовки личного состава, а затем, вплоть до 1918 года, повсеместное внедрение штурмовой тактики.
Боевой устав пехоты 1918 года разительно отличался от предшествующих редакций и превратился в настоящий учебник для командиров штурмовых подразделений.
След в истории
Боевой опыт военнослужащих германских штурмовых подразделений оказал огромное влияние на всю историю Германии последующих 30 лет. Многие из них организовались в формирования Фрайкора и сражались в германских городах и в Прибалтике. Многие вступили в одну из крупнейших военизированных организаций «Стальной шлем» (Stahlhelm).
Ядро рейхсвера, а впоследствии и вермахта, в том числе и высокопоставленные офицеры, прошли школу штурмовых подразделений. Наработанная там тактика, оружие и снаряжение оказали огромное влияние на организацию подготовки и оснащения германской пехоты во Второй мировой войне.
Даже военная промышленность оказалась под влиянием опыта и личных предпочтений бывалых офицеров-фронтовиков. Достаточно вспомнить конфликт в военном руководстве, чему отдать предпочтение в серийном производстве: танкам или штурмовым орудиям. В конце 1930-х годов исполнилась мечта штурмовиков Первой мировой, воплотившись в первое настоящее штурмовое орудие – Sonderkraftfahrzeug 142, оно же Sturmgeschuetz III – самая массовая немецкая гусеничная боевая машина Второй мировой.
Со времен Второй мировой штурмовая тактика пехоты превратилась в стандарт для любой армии мира, и каждый пехотинец хотя бы во время начальной подготовки соприкасался с ней. Нельзя забывать и то, что этот опыт был заработан большой кровью.
Воспоминания офицеров-штурмовиков, таких как участник весеннего наступления 1918 года Эрнст Юнгер («В стальных грозах») или Эрвин Роммель (ветеран Капоретто 1917), навсегда оставили свой след в мировой литературе.
Заключение
Знакомство с зарождением штурмовых подразделений, их методами и вооружением поможет понять основы современной пехотной тактики. Значение штурмовой тактики в развитии военного дела в мире ничуть не меньше, чем изобретение танка. И влияние её сохраняется по сей день.
Во второй части цикла будет рассказано об участии германских штурмовых подразделений в весеннем наступлении 1918 года.
Продолжение следует…