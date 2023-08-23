Германские штурмовые части в Первой мировой войне



Бойцы одного из штурмовых подразделений начального периода их существования. Снаряжение их ещё неоднородно. Все солдаты, кроме крайнего справа, одеты в гимнастерки нового образца. У двоих новые стальные шлемы. У одного имеются сапоги вместо ботинок с гетрами. Относительно небольшое количество гранат и уставные подсумки говорят о том, что снимок сделан не позже 1916 года (Waffenkultur / Imperial War Museum)

Боевой опыт



Трофейная русская 76-мм пушка на вооружении штурмовиков («Военное обозрение»)

Организация и тактика пехоты



Эпизод сражения у Северного канала 1917.

Штурмовая группа 73-го пехотного Ганноверского полка врывается 1 декабря 1917 на английские позиции. На первом плане пулемётчик с MG 08/15 прикрывает продвижение по окопу штурмовой группы. Двое из бойцов приготовились метнуть ручные гранаты. Один приготовил лопатку для рукопашного боя (Waffenkultur / Osprey publishing)

Вооружение



Ручная граната – «колотушка» образца 1915 года



Солдаты штурмового батальона в типичной для них позе – винтовки за спиной, гранаты в руках. Гранаты М1915 имели специальный крюк для подвески их к поясу. Внизу в центре виден ящик с шаровыми гранатами М1916 (Waffenkultur / Imperial War Museum)



Шаровая граната (Kugelgranate) образца 1916 года («Военное обозрение»)



Миномет 7,85-cm LMW n.A оснащался колесным ходом для перемещения на марше и по полю боя («Военное обозрение»)



Траншейное орудие в бою («Военное обозрение»)



Расчет огнемета в бою («Военное обозрение»)



Винтовка Gewehr 98, выпущенная Берлинской оружейной фабрикой в 1916 году. Хорошо видна прямая рукоять затвора, которая на карабине и позднейшей К98 уступила место отогнутой вниз (Waffenkultur)



Винтовка Gewehr 98 была очень надежным оружием, обладавшим к тому же высокой для того времени точностью стрельбы на большие расстояния. Отборные образцы оснащались оптическими прицелами и становились снайперским оружием. Снизу винтовка с 3-кратным оптическим прицелом C. P. Goerz, Берлин. В весеннем наступлении 1918 года снайперы впервые действовали в атаке совместно со штурмовиками (Waffenkultur)



Karabiner 98AZ



Вид через зеркальное приспособление для скрытной стрельбы из окопа (Waffenkultur)



Пистолет-пулемет МР 18, разработанный Теодором Бергманом и Хуго Шмайсером. Барабанные магазины оказались неудачными и впоследствии были вытеснены коробчатыми. Конструкция получилась настолько успешной, что определила пути развития этого класса оружия вплоть до 1950-х годов (Waffenkultur / Royal Armouries)



Пистолет Mauser C-96 – вариант с присоединенной кобурой-прикладом (Modernfirearms.ru)



Люггер-Парабеллум: артиллерийская модель с кобурой-прикладом и барабанным магазином

Пулеметы



Пулемёт MG 08 на импровизированном «деревянном лафете». Это должно было повысить подвижность расчета в бою. Деталь золотистого цвета на кожухе ствола – штуцер для подсоединения водяного шланга (Waffenkultur)



«Легкий» пулемёт MG 08/15. Несмотря на ограниченные возможности промышленности, их было выпущено столько, что словосочетание «нуль-ахт-фюнфцейн» превратилось в немецком языке в устойчивое выражение, обозначающее нечто обычное, банальное, стандартное (Waffenkultur)

Обучение

След в истории

Заключение