Растущее недовольство в Африке против Запада может распространиться со скоростью лесного пожара в случае военной интервенции против нигерийской военной хунты

Это не принесет пользы французским и западным интересам в Западной Африке

Под диктовку США и Франции страны ЭКОВАС ведут подготовку к военному вторжению в Нигер. Запад для усмирения «мятежного» государства пытается остаться в стороне, действуя руками своих африканских сателлитов, однако даже такая позиция чревата большими осложнениями для «цивилизованного мира».Как указывается в итальянском издании Analisi Difesa, Франция, которая после ЦАР, Гвинеи, Буркина-Фасо и Мали, а теперь и Нигера, постепенно теряет контроль над своими бывшими колониями, настаивает на военных действиях, рассчитывая также на 1500 своих солдат, размещенных в Нигере.- предостерегают в издании.Со слов автора, заговорщики пользуются широкой народной поддержкой не только в Нигере, но и в соседних государствах. Так, власти Нигерии, желая встать во главе интервенции, уже столкнулись со вспыхнувшими в Абудже и других городах страны протестами против возможного вооруженного вмешательства ЭКОВАС. Появились силы, призывающие к военному перевороту.На этом фоне, как отмечается в прессе, нельзя недооценивать риск того, что открытый конфликт может вызвать «эффект бумеранга»: возможны восстаниями в странах ЭКОВАС против правительств, которые направили свои контингенты в Нигер, а также во Франции, где могут снова взорваться пригороды.- делает вывод автор.