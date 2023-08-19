Военное обозрение
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«Недовольство Западом распространится как лесной пожар»: в итальянской прессе предостерегают от вторжения в Нигер

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«Недовольство Западом распространится как лесной пожар»: в итальянской прессе предостерегают от вторжения в Нигер

Под диктовку США и Франции страны ЭКОВАС ведут подготовку к военному вторжению в Нигер. Запад для усмирения «мятежного» государства пытается остаться в стороне, действуя руками своих африканских сателлитов, однако даже такая позиция чревата большими осложнениями для «цивилизованного мира».


Как указывается в итальянском издании Analisi Difesa, Франция, которая после ЦАР, Гвинеи, Буркина-Фасо и Мали, а теперь и Нигера, постепенно теряет контроль над своими бывшими колониями, настаивает на военных действиях, рассчитывая также на 1500 своих солдат, размещенных в Нигере.

Растущее недовольство в Африке против Запада может распространиться со скоростью лесного пожара в случае военной интервенции против нигерийской военной хунты

- предостерегают в издании.

Со слов автора, заговорщики пользуются широкой народной поддержкой не только в Нигере, но и в соседних государствах. Так, власти Нигерии, желая встать во главе интервенции, уже столкнулись со вспыхнувшими в Абудже и других городах страны протестами против возможного вооруженного вмешательства ЭКОВАС. Появились силы, призывающие к военному перевороту.

На этом фоне, как отмечается в прессе, нельзя недооценивать риск того, что открытый конфликт может вызвать «эффект бумеранга»: возможны восстаниями в странах ЭКОВАС против правительств, которые направили свои контингенты в Нигер, а также во Франции, где могут снова взорваться пригороды.

Это не принесет пользы французским и западным интересам в Западной Африке

- делает вывод автор.
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11 комментариев
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  1. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 15:00
    +5
    Англосаксы молодцы, сейчас ещё Европу в этот конфликт затянуть, в итоге дальнейшее ослабление Европы, про уран бабушка надвое сказала (если как в Ливии), в Африке все перегрызутся со всеми, а они будут ловить рыбу в мутной воде.
  2. Комментарий был удален.
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:02
    +4
    Остатки колониального мышления можно удалить только хирургическим путём: терапия не поможет.
  4. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 15:03
    +3
    Это не принесет пользы французским и западным интересам в Западной Африке

    - делает вывод автор.


    Запад это не инвесторы, а насос который выкачивает всё из Африки.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:03
    +3
    Надо подождать не всё так просто в странах Африканского рога.Бывшие колонизаторы обязательно напортачат ,по другому они не могут.Давненько морпехов США на железных крюках не таскали по африканской земле за машинами.Набераемся терпения.И посылаем самолёты с гуманитарной помощью.
    1. guest
      guest Сегодня, 15:38
      +2
      Цитата: tralflot1832
      И посылаем самолёты с гуманитарной помощью.

      А на этой гуманитарной помощи надпись Вагнер? wink laughing
  6. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:07
    +4
    Если новая власть в Нигере имеет яйца то отобьются от интервентов.
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 15:49
      0
      Если новая власть в Нигере имеет яйца то отобьются от интервентов.
      А было такое хоть раз в истории Африки без нашей помощи? Или можно считать как в Сомали, что там отбились от иностранной интервенции и зажили счастливо? Как бы в Нигере такого не вышло. feel
  7. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 15:25
    +1
    У Франции выбора нет . Только войной попробовать затормозить негативные процессы.
  8. Kuroneko
    Kuroneko Сегодня, 15:26
    +1
    Цитата: Бережливый
    Если новая власть в Нигере имеет яйца то отобьются от интервентов.

    Если Алжир вступится - непременно. У него одних наших Терминаторов - сотни штук (да, пока наше МО чесало тыкву, "а зачем оно надо?", Алжир активно покупал Терминаторов в промышленных масштабах - ибо действительно, для Африки это идеальная машина). И авиация достойная. А Мали и Буркина-Фасо обеспечат пехотой.
  9. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 15:49
    0
    Jsem velmi rád, že Afrika ožila a zbavuje se západních kolonizátorů!!
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 15:50
      +1
      Я очень рад, что Африка возродилась и избавляется от западных колонизаторов!!