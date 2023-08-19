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В Киеве призвали НАТО защитить зерновой коридор в Черном море

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В Киеве призвали НАТО защитить зерновой коридор в Черном море

Страсти вокруг вывоза зерна с Украины через Чёрное море продолжаются, особенно после того, как Россия прекратила своё участие в зерновом соглашении в прошлом месяце.


Напомним, что в связи с призывом многих стран и в первую очередь западных, не допустить продовольственного мирового кризиса Россия пошла на подписание соглашения, позволяющего беспрепятственно вывозить украинское зерно. Соглашение было заключено между Россией, Украиной, Турцией и ООН в июле прошлого года и не раз продлевалось. Однако из-за несоблюдения российских интересов Москва вышла из него 17 июля.

На Западе и в Киеве же решили продолжить вывоз зёрна, несмотря на предупреждения Москвы. Заговорили о гуманитарном зерновом коридоре в Чёрном море, по которому суда будут продолжать беспрепятственно прибывать на Украину и покидать её.

Чтобы обезопасить этот «самопровозглашённый» коридор в Киеве призывают НАТО защитить его. В частности, с такой просьбой обратился глава украинского правительства Денис Шмыгаль в интервью румынскому телеканалу Digi 24. Он также отдельно обратился с такой же просьбой к Румынии и Болгарии, которые являются членами альянса. Шмыгаль отметил, что это необходимо для продолжения стабильного экспорта украинского зерна.

По мнению некоторых западных экспертов, создание гуманитарного коридора под защитой НАТО может спровоцировать прямое столкновение альянса с Москвой.
Использованы фотографии:
researchcentre.trtworld.com
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7 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 15:27
    +2
    Сгорел амбар, гори и хата... Принцип, который ни когда не приводил к хорошему
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 15:30
    0
    Минные заграждения при защите зерновой сделки любую инициативу НАТО обратят в пыль.
    Англосаксы нам ещё за подорваный СП1, 2 не ответили.
  3. Гуран33 Сергей
    Гуран33 Сергей Сегодня, 15:30
    0
    Вот так, судя по киевской истерии,окончился поток оружия в Одессу...Хорошо аукнулся крымский мост..Иногда приходит достаточно крамольное суждение-крайний раз допустили диверсию ради отказа от этого соглашения
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:31
    +1
    Мы не имеем ничего против зернового коридора украинские порты на Дунае - Босфор.Но с проверкой зерновых складов Калибрами и Геранями.На вой что вы разбомбили зерновой склад ,спокойный ответ - а что было в этом складе два дня назад?По нашей информации совсем не зерно.Где ваши доказательства что там было зерно. bully Полянский в СБ ООН добро получил на " рихтовку" зерновых складов по уставу ООН.И пусть попробуют румыны сбивать наши Калибры и Герани над территорией Украины- им тошно не станет?
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:47
    +1
    Наше молчание по будущему зерновой аферы это только желание вытарговать себе некие преференции,а не защита национальных интересов!
  6. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 16:03
    0
    Что мы будем делать, если суда пойдут под конвоем одной из стран НАТО? Вряд-ли хватит "смелости" этому помешать. С другой стороны, что мешает разбить в ноль порты Украины, включая зерновые терминалы? Как то все не правильно происходит.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:04
    0
    До Украины начинает доходить ,что запад оставляет её один на один против России в вопросе продления "зерновой сделки ".Помощь ,да пожалуйста : бла - бла - бла! Мало,можем ещё : бла,бла ,бла.Но выполнять 7 условий России не будем.Если один раз России поддаться ,то и капитуляцией Украины это закончится и не дай бог НАТО.Теперь украинцы как то сами.