В Киеве призвали НАТО защитить зерновой коридор в Черном море

Страсти вокруг вывоза зерна с Украины через Чёрное море продолжаются, особенно после того, как Россия прекратила своё участие в зерновом соглашении в прошлом месяце.
Напомним, что в связи с призывом многих стран и в первую очередь западных, не допустить продовольственного мирового кризиса Россия пошла на подписание соглашения, позволяющего беспрепятственно вывозить украинское зерно. Соглашение было заключено между Россией, Украиной, Турцией и ООН в июле прошлого года и не раз продлевалось. Однако из-за несоблюдения российских интересов Москва вышла из него 17 июля.
На Западе и в Киеве же решили продолжить вывоз зёрна, несмотря на предупреждения Москвы. Заговорили о гуманитарном зерновом коридоре в Чёрном море, по которому суда будут продолжать беспрепятственно прибывать на Украину и покидать её.
Чтобы обезопасить этот «самопровозглашённый» коридор в Киеве призывают НАТО защитить его. В частности, с такой просьбой обратился глава украинского правительства Денис Шмыгаль в интервью румынскому телеканалу Digi 24. Он также отдельно обратился с такой же просьбой к Румынии и Болгарии, которые являются членами альянса. Шмыгаль отметил, что это необходимо для продолжения стабильного экспорта украинского зерна.
По мнению некоторых западных экспертов, создание гуманитарного коридора под защитой НАТО может спровоцировать прямое столкновение альянса с Москвой.