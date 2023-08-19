В Киеве призвали НАТО защитить зерновой коридор в Черном море

Страсти вокруг вывоза зерна с Украины через Чёрное море продолжаются, особенно после того, как Россия прекратила своё участие в зерновом соглашении в прошлом месяце.Напомним, что в связи с призывом многих стран и в первую очередь западных, не допустить продовольственного мирового кризиса Россия пошла на подписание соглашения, позволяющего беспрепятственно вывозить украинское зерно. Соглашение было заключено между Россией, Украиной, Турцией и ООН в июле прошлого года и не раз продлевалось. Однако из-за несоблюдения российских интересов Москва вышла из него 17 июля.На Западе и в Киеве же решили продолжить вывоз зёрна, несмотря на предупреждения Москвы. Заговорили о гуманитарном зерновом коридоре в Чёрном море, по которому суда будут продолжать беспрепятственно прибывать на Украину и покидать её.Чтобы обезопасить этот «самопровозглашённый» коридор в Киеве призывают НАТО защитить его. В частности, с такой просьбой обратился глава украинского правительства Денис Шмыгаль в интервью румынскому телеканалу Digi 24. Он также отдельно обратился с такой же просьбой к Румынии и Болгарии, которые являются членами альянса. Шмыгаль отметил, что это необходимо для продолжения стабильного экспорта украинского зерна.По мнению некоторых западных экспертов, создание гуманитарного коридора под защитой НАТО может спровоцировать прямое столкновение альянса с Москвой.