В условиях военного положения информация о количестве погибших и раненых военнослужащих ВСУ составляет государственную тайну и за ее разглашение предусмотрена ответственность. Об этом заявила в социальной сети заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, комментируя публикацию американской прессы о количестве потерь украинской армии.Раннее в The New York Times появилась статья, в которой потери ВСУ за время боевых действий оценивались в размере 70 тысяч человек убитыми. С нашей точки зрения, это – явно заниженные потери. Однако киевский режим недоволен озвучиванием в западной прессе и таких цифр.Анна Маляр заявила, что если в прессе публиковать информацию о количестве погибших и раненых, то противник сможет подсчитывать уровень потерь ВСУ на каждом направлении, количество имеющегося в наличии личного состава, и исходя из анализа этих данных просчитывать дальнейшие действия украинских войск.По словам замминистра обороны Украины, от процента погибших и раненых в общем количестве военнослужащих зависят определенные действия армии.В Киеве опасаются, что информация о потерях может привести к тому, что российские военные будут легче понимать определенные действия ВСУ и разгадывать их дальнейшие планы.Разумеется, Анна Маляр не стала распространяться о том, что не менее значимой причиной запрета на раскрытие количества потерь ВСУ является боязнь киевского режима относительно возникновения народного недовольства слишком высокими потерями, а также ухудшения мотивации военнослужащих – воевать, а гражданских лиц – поступать на военную службу добровольно или по мобилизации.