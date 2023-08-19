Военное обозрение
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Замминистра обороны Украины объяснила запрет на раскрытие информации о потерях ВСУ

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Замминистра обороны Украины объяснила запрет на раскрытие информации о потерях ВСУ

В условиях военного положения информация о количестве погибших и раненых военнослужащих ВСУ составляет государственную тайну и за ее разглашение предусмотрена ответственность. Об этом заявила в социальной сети заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, комментируя публикацию американской прессы о количестве потерь украинской армии.


Раннее в The New York Times появилась статья, в которой потери ВСУ за время боевых действий оценивались в размере 70 тысяч человек убитыми. С нашей точки зрения, это – явно заниженные потери. Однако киевский режим недоволен озвучиванием в западной прессе и таких цифр.

Анна Маляр заявила, что если в прессе публиковать информацию о количестве погибших и раненых, то противник сможет подсчитывать уровень потерь ВСУ на каждом направлении, количество имеющегося в наличии личного состава, и исходя из анализа этих данных просчитывать дальнейшие действия украинских войск.

По словам замминистра обороны Украины, от процента погибших и раненых в общем количестве военнослужащих зависят определенные действия армии.

В Киеве опасаются, что информация о потерях может привести к тому, что российские военные будут легче понимать определенные действия ВСУ и разгадывать их дальнейшие планы.

Разумеется, Анна Маляр не стала распространяться о том, что не менее значимой причиной запрета на раскрытие количества потерь ВСУ является боязнь киевского режима относительно возникновения народного недовольства слишком высокими потерями, а также ухудшения мотивации военнослужащих – воевать, а гражданских лиц – поступать на военную службу добровольно или по мобилизации.
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16 комментариев
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  1. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 15:04
    +2
    Они в NYT и российские потери с сылкой на источники в Пентагоне привели. И если верить этим оценкам, то и у ВСУ и у ВС РФ все очень плохо с эвакуацией раненых. Соотношение убитый/раненый у обеих армий приводится 1/1,5.
    https://www.nytimes.com/2023/08/18/us/politics/ukraine-russia-war-casualties.html
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 15:12
      -3
      Цитата: Арон Заави
      у ВС РФ все очень плохо с эвакуацией раненых

      Да. Что-то вы, дружище, сегодня распетушились чрезмерно... припекает, никак? Али просто шабад? wink laughing
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 15:14
        +1
        Цитата: Репеллент
        Цитата: Арон Заави
        у ВС РФ все очень плохо с эвакуацией раненых

        Да. Что-то вы, дружище, сегодня распетушились чрезмерно... припекает, никак? wink laughing

        Мы обсуждаем статью из NYT или просто беседуем на отвлеченные темы? Если брать данные из статьи, то мой вывод имеет под собой основу.
        1. Репеллент
          Репеллент Сегодня, 15:28
          0
          Цитата: Арон Заави
          Мы обсуждаем статью из NYT или просто беседуем на отвлеченные темы?

          "Отвлеченные темы" обсуждать начали таки вы. Приведенная вами информация с обсуждаемой статьей имеет всего три общие буквы - NYT.

          Цитата: Арон Заави
          Если брать данные из статьи, то мой вывод имеет под собой основу

          Никакой, ни разу и нигде. Кроме, пожалуй, фирменной наглости, в просторечии именуемой "хуцпа" yes
          1. Арон Заави
            Арон Заави Сегодня, 15:36
            +1
            Цитата: Репеллент
            Цитата: Арон Заави
            Мы обсуждаем статью из NYT или просто беседуем на отвлеченные темы?

            "Отвлеченные темы" обсуждать начали таки вы. Приведенная вами информация с обсуждаемой статьей имеет всего три общие буквы - NYT.

            Цитата: Арон Заави
            Если брать данные из статьи, то мой вывод имеет под собой основу

            Никакой, ни разу и нигде. Кроме, пожалуй, фирменной наглости, в просторечии именуемой "хуцпа" yes

            Вы статью прочитали?
            1. Репеллент
              Репеллент Сегодня, 15:43
              0
              Цитата: Арон Заави
              Вы статью прочитали?

              Какую из двух - то, что на ВО, или ту, что вы сюда намели?
              1. Арон Заави
                Арон Заави Сегодня, 15:48
                0
                Цитата: Репеллент
                Цитата: Арон Заави
                Вы статью прочитали?

                Какую из двух - то, что на ВО, или ту, что вы сюда намели?

                Конечно ссылку из NYT.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:05
    +3
    Простите но у нас разве такую информацию выкладывают в свободный доступ???
  3. Анальгин
    Анальгин Сегодня, 15:05
    +1
    Это как в анекдоте - средний анализ мочи по санаторию из бассеина
  4. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 15:05
    +4
    запрет на раскрытие информации о потерях ВСУ
    Т-с-с-с ! Военная тайна ! А то в ВСУ добровольцы не пойдуть !
    1. Wolfskin1993
      Wolfskin1993 Сегодня, 15:09
      +3
      Так давно уже "добровольцы" на укре закончились! Или те , которых с улиц крадут , тоже "добровольцы"?
  5. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 15:06
    +2
    Зато из космоса легко просчитывается количество могил укро-вермахта! И составляет БОЛЕЕ 480 000!!! А сколько "безвесипропавших" и "обрубков"? Хана укре! При любом раскладе , ХАНА!!! Разве что ниггеров запустить из Африки... Но и тогда укре ХАНА! Это будет Афро-укрия!!! ГЫ!!!
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 15:21
      +2
      Цитата: Wolfskin1993
      Зато из космоса легко просчитывается количество могил укро-вермахта! И составляет БОЛЕЕ 480 000!!! А сколько "безвесипропавших" и "обрубков"? Хана укре! При любом раскладе , ХАНА!!! Разве что ниггеров запустить из Африки... Но и тогда укре ХАНА! Это будет Афро-укрия!!! ГЫ!!!

      Плюс всяких инвалидов без рук и ног, и убитых, смело можно за 600-700 тыс. оценить. Плюс всякие пропавшие без вести, минимум 100 тыс., пленных, по полям, по лесам и всяким ямам присыпаных. Да раненых легко на излечении раза в три побольше. Итого далеко за два ляма минимум. И эти лёгкие вряд ли поспешат обратно, ну уж 2/3 точно. Будут искать любую возможность откосить.
  6. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 15:43
    0
    Vždyť ti co se vzdají Ruské armádě, mají sami rozvázaný jazyk o počtu zabitých. Není těžké odhadnout, že Ukrajině chybí vojáci, kteří jsou ochotni padnout za Americké zájmy!
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 15:43
      0
      Ведь у тех, кто сдается в руки российской армии, есть свои формулировки о количестве убитых. Нетрудно догадаться, что Украине не хватает солдат, готовых пойти на поводу у американских интересов!
  7. Комментарий был удален.
  8. Lako
    Lako Сегодня, 16:00
    0
    Сейчас смотрел видео. Выложили на Фейсбуке с Украины. Пятеро в комуфляже, пытаются затащить в минивэн мужика в гражданском. После получаса возни на дороге за мужичка вступились прохожие, мужчина и женщина. Военные, прижали уши и ретировались. Автор видео, открыто призывает объединяться против насильственной мобилизации. Кажется, в украинских головах начинает что то менятся