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Минобороны РФ: Пресечена попытка украинского БПЛА провести атаку в Московской области

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Минобороны РФ: Пресечена попытка украинского БПЛА провести атаку в Московской области

Сегодня в Московской области Вооруженные силы Российской Федерации пресекли попытку украинских формирований провести очередную атаку с помощью беспилотного летательного аппарата против объектов в столице страны Москве или регионе. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.


Украинский беспилотник был засечен российскими системами противовоздушной обороны. Затем средства радиоэлектронной борьбы его подавили, после чего беспилотник рухнул в безлюдном районе недалеко от населенного пункта Путилково в окрестностях Красногорска.

В результате падения беспилотника никто не пострадал. Нет на земле и разрушений. Отметим, что это – не первый случай уничтожения или «приземления» украинских дронов в течение текущего дня.

Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что средства ПВО сбили беспилотник в Белгородской области, а до этого из стрелкового оружия был поражен украинский беспилотник коптерного типа в районе военного аэродрома в Новгородской области.

География атак украинских дронов показывает: киевский режим хочет продемонстрировать российским властям и гражданам, что, по крайней мере, в Европейской части России нет мест, куда не могут долететь запускаемые ВСУ беспилотники.

Данная тактика, тем самым, в большей степени носит информационно-психологический характер, чем имеет прикладное военное значение, поскольку большинство беспилотников уничтожается, не принося ущерба российским военным или инфраструктурным объектам.
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6 комментариев
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  1. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 15:14
    0
    Данная тактика, тем самым, в большей степени носит информационно-психологический характер
    И от этого легче ?
  2. Alien From
    Alien From Сегодня, 15:15
    +2
    Ну как в районе Красногорска может быть безлюдное место!!!????там земля немеренно стоит и участки для богатых один на одном.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:16
    +4
    Страна привыкла к обстрелам дронами и не только Белгородской области,к падению дронов в Подмосковье и Москве...Не пора ли кремлю перестать гонять шары в кармане и если свой имидж для них ниже плинтуса есть норма,то население страны не желает попасть под обстрел или атаку дронов. Пора бы все то что на выставке антидроновое оборудование и вооружение начать массово выпускать. Пора дать оружие добровольным дружинам и разрешить воевать против дрг врага как на своей так и на сопредельной территории.
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 15:30
      +2
      Бережливый hi в том то и дело, что гонять нечего!!!!! am лысого только гонять могут.
  4. 26rus
    26rus Сегодня, 15:17
    +2
    Ну вот, наглядный пример того, почему шарахнули по выставке этих самых дронов в Чернигове. А то некоторые "плач Ярославны" вселенский устроили по "невинно погибшим".
  5. Анальгин
    Анальгин Сегодня, 15:18
    +5
    У нас Москву бомбят. А Киев нельзя. Чорт побери такое командование. Сталин наверное скоро восстанет из гроба