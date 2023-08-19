Минобороны РФ: Пресечена попытка украинского БПЛА провести атаку в Московской области

Сегодня в Московской области Вооруженные силы Российской Федерации пресекли попытку украинских формирований провести очередную атаку с помощью беспилотного летательного аппарата против объектов в столице страны Москве или регионе. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
Украинский беспилотник был засечен российскими системами противовоздушной обороны. Затем средства радиоэлектронной борьбы его подавили, после чего беспилотник рухнул в безлюдном районе недалеко от населенного пункта Путилково в окрестностях Красногорска.
В результате падения беспилотника никто не пострадал. Нет на земле и разрушений. Отметим, что это – не первый случай уничтожения или «приземления» украинских дронов в течение текущего дня.
Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что средства ПВО сбили беспилотник в Белгородской области, а до этого из стрелкового оружия был поражен украинский беспилотник коптерного типа в районе военного аэродрома в Новгородской области.
География атак украинских дронов показывает: киевский режим хочет продемонстрировать российским властям и гражданам, что, по крайней мере, в Европейской части России нет мест, куда не могут долететь запускаемые ВСУ беспилотники.
Данная тактика, тем самым, в большей степени носит информационно-психологический характер, чем имеет прикладное военное значение, поскольку большинство беспилотников уничтожается, не принося ущерба российским военным или инфраструктурным объектам.