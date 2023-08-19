«Пустая трата денег»: ВВС Тайваня предлагают списать французские истребители Mirage 2000-5

Продление срока службы – это пустая трата денег. Mirage не сможет сравниться с более мощными боевыми самолетами материка, такими как J-20

В ожидании китайского вторжения власти Тайваня приняли решение сохранить в строю истребители Mirage 2000-5, выделив средства французскому производителю Dassault Aviation для оценки возможности продления срока службы машин.Тайвань закупил 60 Mirage 2000-5, включая 12 двухместных, в 1992 году. Поставки начались в 1997 году. С тех пор шесть самолетов были потеряны в результате аварий, но 54 остаются в эксплуатации. Они размещены на авиабазе Синьчжу на севере острова, которая отвечает за охрану нескольких районов, включая Тайбэй, Новый Тайбэй, Килунг и ИланьКак сообщается в издании SCMP, самолеты сейчас находятся на поздней стадии своего жизненного цикла, и стоимость их обслуживания и ремонта намного выше, чем у других машин, используемых ВВС страны. Кроме того, они несовместимы с американскими боевыми системами. В этой связи в командовании разгорелись дебаты по поводу списания истребителей.Как пояснил один из тайваньских военных, в конце 1990-х годов Mirage 2000 считался ультрасовременным самолетом, оснащенным передовыми технологиями, которые позволяли ему быстро набирать высоту с относительно короткой ВПП и демонстрировать свои превосходные боевые возможности. С его слов, в то время он намного опережал истребители F-16A/B.Однако с тех пор как Тайвань модернизировал самолеты AIDC F-CK-1 и заменил F-16 A/B на F-16 Vipers, истребители Mirage потеряли свое преимущество. Их летный час обходится в 800 тыс. тайваньских долларов ($25 тыс.) по сравнению с 250 тыс. у IDF и 160 тыс. у F-16 и это без учета расходов на техническое обслуживание, которые высоки из-за нехватки запасных частей: производственная линия Mirage уже свернута.- заявляют в ВВС.При этом противники этой точки зрения утверждают, что прежде чем выводить из строя самолеты необходимо дождаться замены в лице 66 единиц F-16V, сроки передачи которых США откладываются (первые машины ожидаются уже в конце 2024 года).