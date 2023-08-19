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«Пустая трата денег»: ВВС Тайваня предлагают списать французские истребители Mirage 2000-5

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«Пустая трата денег»: ВВС Тайваня предлагают списать французские истребители Mirage 2000-5

В ожидании китайского вторжения власти Тайваня приняли решение сохранить в строю истребители Mirage 2000-5, выделив средства французскому производителю Dassault Aviation для оценки возможности продления срока службы машин.


Тайвань закупил 60 Mirage 2000-5, включая 12 двухместных, в 1992 году. Поставки начались в 1997 году. С тех пор шесть самолетов были потеряны в результате аварий, но 54 остаются в эксплуатации. Они размещены на авиабазе Синьчжу на севере острова, которая отвечает за охрану нескольких районов, включая Тайбэй, Новый Тайбэй, Килунг и Илань

Как сообщается в издании SCMP, самолеты сейчас находятся на поздней стадии своего жизненного цикла, и стоимость их обслуживания и ремонта намного выше, чем у других машин, используемых ВВС страны. Кроме того, они несовместимы с американскими боевыми системами. В этой связи в командовании разгорелись дебаты по поводу списания истребителей.

Как пояснил один из тайваньских военных, в конце 1990-х годов Mirage 2000 считался ультрасовременным самолетом, оснащенным передовыми технологиями, которые позволяли ему быстро набирать высоту с относительно короткой ВПП и демонстрировать свои превосходные боевые возможности. С его слов, в то время он намного опережал истребители F-16A/B.

Однако с тех пор как Тайвань модернизировал самолеты AIDC F-CK-1 и заменил F-16 A/B на F-16 Vipers, истребители Mirage потеряли свое преимущество. Их летный час обходится в 800 тыс. тайваньских долларов ($25 тыс.) по сравнению с 250 тыс. у IDF и 160 тыс. у F-16 и это без учета расходов на техническое обслуживание, которые высоки из-за нехватки запасных частей: производственная линия Mirage уже свернута.

Продление срока службы – это пустая трата денег. Mirage не сможет сравниться с более мощными боевыми самолетами материка, такими как J-20

- заявляют в ВВС.

При этом противники этой точки зрения утверждают, что прежде чем выводить из строя самолеты необходимо дождаться замены в лице 66 единиц F-16V, сроки передачи которых США откладываются (первые машины ожидаются уже в конце 2024 года).
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6 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:34
    +3
    Продление срока службы – это пустая трата денег. Mirage не сможет сравниться с более мощными боевыми самолетами материка, такими как J-20
    recourse Зато можно на них заработать. feel Предложите Миражи Индии, они имеет слабость к ним. Ну старье, но в общей системе обслуживания.... пойдет. feel
    1. alystan
      alystan Сегодня, 15:44
      +2
      Предложите Миражи Индии, они имеет слабость к ним.

      Тссс! Тише. Неровен час, Зелефюрер услышит. У него слабость сейчас на любой мираж.belay
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 15:36
    0
    Ф-16 "шагает по планете", вытесняя своих, менее счастливых конкурентов
  3. Maxim G
    Maxim G Сегодня, 15:50
    -1
    Странное решение, в ожидании вторжения.
    Вместо модернизации.
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 16:10
      0
      Цитата: Maxim G
      Странное решение, в ожидании вторжения.
      Вместо модернизации.

      recourse Миражей произведено всего 614 шт., а потеряно 59 шт., не многовато ли? 10%request
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:57
    0
    Это у них сейчас главная проблема?Если война скоро то каждый борт нужно иметь в строю.