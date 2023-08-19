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Атаковавшие на Донецком направлении подразделения ВСУ понесли большие потери - Минобороны

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Атаковавшие на Донецком направлении подразделения ВСУ понесли большие потери - Минобороны

Российские войска продолжают продвижение широким фронтом в Харьковской области, стремясь выйти к Купянску, противник оказывает ожесточенное сопротивление. В свою очередь ВСУ давят на южном направлении, пытаясь прорвать оборону российской армии, но безуспешно. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.


Подразделения "Западной" группировки войск продолжают продвижение на Купянском направлении, за последние сутки нашим удалось занять несколько опорников, выбив из них противника. В ответ ВСУ попытались контратаковать в районах Новоселовское ЛНР, Синьковка и урочище Маньковка Харьковской области, бросив в бой штурмовые отряды 14-й, 32-й, 44-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери ВСУ за сутки: более 130 всушников, две боевые бронированные машины, три автомобиля и две САУ М109 Paladin.
 
На Донецком ВСУ снова атаковали в районах Андреевка, Веселое, Красногоровка и Невельское, войска "Южной" группировки войск отразили пять атак штурмовых групп ВСУ, нанеся противнику большие потери. По данным Минобороны, потери ВСУ составили до 400 человек убитыми и ранеными, 14 боевых бронированных машин, два автомобиля и гаубица Д-20. В районах Торецка и Новомихайловки уничтожены склады боеприпасов 24-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

На Южно-Донецком направлении ситуация по-прежнему остается сложной, ВСУ пытаются окончательно занять Урожайное, но наши это сделать им не дают. Сообщается об отражении одной атаки в районе этого населенного пункта. Учитывая, что в районе Старомайорска и Приютное уничтожены еще и четыре украинские ДРГ, потери ВСУ составили до 200 всушников, две боевые бронированные машины, три автомобиля и две гаубицы Мста-Б и Д-30.

На Запорожском направлении ВСУ снова бросили в бой подразделения 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва ВСУ в районе Работино, за сутки украинские штурмовики несколько раз цеплялись за северные окраины села, но их постоянно выбивали. Впрочем, это не помешало Киеву уже объявить о переходе Работино под контроль Украины. Между тем, наши уничтожили до 190 всушников, одну боевую бронированную машину, два автомобиля, две САУ Krab и гаубицу М119.

На Красно-Лиманском направлении наши отразили одну атаку штурмового отряда 42-й механизированной бригады ВСУ южнее Кузьмино. Сообщается об уничтожении более 40 украинских военнослужащих, двух боевых бронированных машин, а также гаубицы Д-20.
 
На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения в течение суток уничтожено до 15 всушников, два автомобиля, две гаубицы Д-30 и одно орудие Мста-Б.

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3 комментария
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  1. Задира
    Задира Сегодня, 15:36
    +2
    потери ВСУ составили до 200 всушников

    Что за бездари пишут статьи? Почему нельзя данную мысль изложить грамотно: потери ВСУ составили до 200 человек личного состава
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 15:52
      0
      Недавно нам тут нагло врали что Урожайное полностью под нашим контролем,а сейчас вдруг":противник пытается окончательно захватить Урожайное "!Может быть нужно стране говорить правду о событиях на фронтах?От лживых баек уже с души воротит!!!
  2. parabyd
    parabyd Сегодня, 15:39
    +2
    Всё те же места, всё те же названия...

    Удивительно, конечно, после этого смотреть какую-нибудь документалку про былые войны. Например, один налёт авиации, как в Корейскую войну - десятки, если не сотни бомбардировщиков разом разносят целый город....

    Один такой вылет, наверное, решил бы вопросы с Урожайным, Старомайорским и Макаровкой заодно. Ну или с Орехово и всем направлением до Работино.

    А сейчас не тот масштаб. Прилетело 2 ФАБа и уже массированная бомбардировка.

    Хотя, может оно и к лучшему. Точнее, аккуратнее, меньше случайных жертв