Российские войска продолжают продвижение широким фронтом в Харьковской области, стремясь выйти к Купянску, противник оказывает ожесточенное сопротивление. В свою очередь ВСУ давят на южном направлении, пытаясь прорвать оборону российской армии, но безуспешно. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.Подразделения "Западной" группировки войск продолжают продвижение на Купянском направлении, за последние сутки нашим удалось занять несколько опорников, выбив из них противника. В ответ ВСУ попытались контратаковать в районах Новоселовское ЛНР, Синьковка и урочище Маньковка Харьковской области, бросив в бой штурмовые отряды 14-й, 32-й, 44-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери ВСУ за сутки: более 130 всушников, две боевые бронированные машины, три автомобиля и две САУ М109 Paladin.На Донецком ВСУ снова атаковали в районах Андреевка, Веселое, Красногоровка и Невельское, войска "Южной" группировки войск отразили пять атак штурмовых групп ВСУ, нанеся противнику большие потери. По данным Минобороны, потери ВСУ составили до 400 человек убитыми и ранеными, 14 боевых бронированных машин, два автомобиля и гаубица Д-20. В районах Торецка и Новомихайловки уничтожены склады боеприпасов 24-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.На Южно-Донецком направлении ситуация по-прежнему остается сложной, ВСУ пытаются окончательно занять Урожайное, но наши это сделать им не дают. Сообщается об отражении одной атаки в районе этого населенного пункта. Учитывая, что в районе Старомайорска и Приютное уничтожены еще и четыре украинские ДРГ, потери ВСУ составили до 200 всушников, две боевые бронированные машины, три автомобиля и две гаубицы Мста-Б и Д-30.На Запорожском направлении ВСУ снова бросили в бой подразделения 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва ВСУ в районе Работино, за сутки украинские штурмовики несколько раз цеплялись за северные окраины села, но их постоянно выбивали. Впрочем, это не помешало Киеву уже объявить о переходе Работино под контроль Украины. Между тем, наши уничтожили до 190 всушников, одну боевую бронированную машину, два автомобиля, две САУ Krab и гаубицу М119.На Красно-Лиманском направлении наши отразили одну атаку штурмового отряда 42-й механизированной бригады ВСУ южнее Кузьмино. Сообщается об уничтожении более 40 украинских военнослужащих, двух боевых бронированных машин, а также гаубицы Д-20.На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения в течение суток уничтожено до 15 всушников, два автомобиля, две гаубицы Д-30 и одно орудие Мста-Б.