Американский аналитик спрогнозировал скорую потерю Украиной контроля над Купянском

На Купянском направлении российские войска относительно быстро и успешно двигаются вперед, что ставит под вопрос дальнейшее сохранение ВСУ контроля над Купянском. Об этом пишет в издании The Asia Times американский журналист Стивен Брайен.
По мнению обозревателя, скоро ВС РФ будут атаковать сам Купянск. Этот город, отмечает Брайен, играет очень важную роль в логистике ВСУ, так как является ключевым железнодорожным узлом. Через него осуществляется доставка оружия, боеприпасов и личного состава на северо-восточные направления фронта.
Украинским формированиям так и не удалось совершить прорыв на передовой. Кроме того, в результате контрнаступления ВСУ понесли огромные потери в личном составе и военной технике. Сейчас Киев вынужден задействовать резервы своих войск.
Между тем, сам факт того, что в бой уже брошены резервные бригады, свидетельствует об отчаянном положении, в котором оказалась украинская армия. Если резервные бригады тоже понесут серьезные потери, то у ВСУ уже не будет эффективных боевых единиц. Тогда планы киевского руководства по дальнейшему ведению боевых действий будут разрушены.
Напомним, что если на Запорожском и Южно-Донецком направлениях украинские формирования практически не продвигаются, застревая то у одного, то у другого незначительного села, то на Купянском направлении российские подразделения продвигаются усиленными темпами. По некоторым данным, в день ВС РФ продвигаются на запад на 1-1,5 километра. Примерно схожая картина и на Краснолиманском направлении.