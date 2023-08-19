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Американский аналитик спрогнозировал скорую потерю Украиной контроля над Купянском

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Американский аналитик спрогнозировал скорую потерю Украиной контроля над Купянском

На Купянском направлении российские войска относительно быстро и успешно двигаются вперед, что ставит под вопрос дальнейшее сохранение ВСУ контроля над Купянском. Об этом пишет в издании The Asia Times американский журналист Стивен Брайен.


По мнению обозревателя, скоро ВС РФ будут атаковать сам Купянск. Этот город, отмечает Брайен, играет очень важную роль в логистике ВСУ, так как является ключевым железнодорожным узлом. Через него осуществляется доставка оружия, боеприпасов и личного состава на северо-восточные направления фронта.

Украинским формированиям так и не удалось совершить прорыв на передовой. Кроме того, в результате контрнаступления ВСУ понесли огромные потери в личном составе и военной технике. Сейчас Киев вынужден задействовать резервы своих войск.


Между тем, сам факт того, что в бой уже брошены резервные бригады, свидетельствует об отчаянном положении, в котором оказалась украинская армия. Если резервные бригады тоже понесут серьезные потери, то у ВСУ уже не будет эффективных боевых единиц. Тогда планы киевского руководства по дальнейшему ведению боевых действий будут разрушены.

Напомним, что если на Запорожском и Южно-Донецком направлениях украинские формирования практически не продвигаются, застревая то у одного, то у другого незначительного села, то на Купянском направлении российские подразделения продвигаются усиленными темпами. По некоторым данным, в день ВС РФ продвигаются на запад на 1-1,5 километра. Примерно схожая картина и на Краснолиманском направлении.
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7 комментариев
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  1. Ясная
    Ясная Сегодня, 15:44
    +2
    По некоторым данным, в день ВС РФ продвигаются на запад на 1-1,5 километра.

    Именно это и называется контранступление. А, не когда одна сторона построила укрепления и спокойно ждёт врага. А, он закормил обещаниями... Еле уговорили контрнаступать bully
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:01
      0
      Купянска всушники лишаться.Надеюсь быстрее,чем было под Артемовском..Дальше,будет видно.
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 15:47
    +1
    Твою ж дивизию. Аналитик на аналитике сидит и аналитиком погоняет. Этих "артистов разговорного жанра" развилось как у кошки блох. Их измышления достали по самые "не хочу". И главное, что бы не сморозил - ни какой ответственности. am
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:02
      0
      Каждый зарабатывает как умеет.Это постиндустриальное общество,и зарабатывают языком в сфере услуг там многие
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 15:47
    0
    Поживем увидим...спешить с выводами не стоит...поляки рвутся в бой...кто знает what ...при отчаянно ситуации Польша перебросить свои войска на угрожаемые направления украинского фронта...дело к этому идёт.
    1. Wolfskin1993
      Wolfskin1993 Сегодня, 15:53
      +1
      Никогда на это пшеки не пойдут! Макс , войдут на зу.
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 16:02
    +1
    Там город уже превращен в крепость наверняка. Это не подаренный за 9 миллиардов долларов абрамойши Херсон,который "с Россией навеки "!
  5. Комментарий был удален.