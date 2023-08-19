Военное обозрение
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Глава Офиса Зеленского: Россия легко обходит санкции, закупая за рубежом чипы для ракет

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Глава Офиса Зеленского: Россия легко обходит санкции, закупая за рубежом чипы для ракет

Российские войска уничтожают противника, применяя, в том числе, оружие, содержащее комплектующие производства США и стран Евросоюза. Россия легко обходит санкции, якобы закупая за рубежом чипы для ракет и многое другое.

Такое заявление сделал Андрей Ермак – глава офиса украинского президента Зеленского.

Он утверждает, что в крылатых ракетах Х-101 и другом ракетном оружии России, планомерно уничтожающем украинскую военную и энергетическую инфраструктуру, содержатся десятки компонентов зарубежного производства. Так, в одной из таких ракет, изготовленной в России в апреле этого года, по словам Ермака, содержалось 30 иностранных комплектующих.

Незадолго до этого британская исследовательская структура Conflict Armament Research (CAR), специализирующаяся на отслеживании поставок военной продукции в зоны вооруженных конфликтов, якобы нашла в российском дроне-камикадзе «Ланцет», выпушенном уже после введения Западом антироссийских санкций, «подозрительную» электронику. Британцы утверждают, что БПЛА содержал электронные компоненты, созданные американской компанией-производителем.

Санкционное давление на Россию было беспрецедентно усилено с февраля 2022 года, когда началась спецоперация. Несмотря на это, российский ОПК не только не остановил производства, но и значительно нарастил выпуск продукции, предназначенной для Вооруженных сил РФ. На Западе объясняют такой феномен исключительно поставкой западных высокотехнологичных комплектующих и современного оборудования через третьи страны.
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7 комментариев
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  1. Арман Бахтикян
    Арман Бахтикян Сегодня, 15:53
    +2
    Все правильно заметил Андрей Ермак. США уничтожают Украину своими схемами, включая микросхемами...
  2. alystan
    alystan Сегодня, 15:56
    +3
    Глава Офиса Зеленского: Россия легко обходит санкции, закупая за рубежом чипы для ракет

    А Украина с легкостью необыкновенной обходит все правила и ограничения МВФ и ВБ (прочая мелочь не в счет), чтобы продолжать получать многомиллиардные кредиты, которые мы знаем на что тратит сама.
  3. Oldi
    Oldi Сегодня, 15:57
    0
    Россия легко обходит санкции, якобы закупая за рубежом чипы для ракет и многое другое.

    Вот гонит, все украинцы в курсе, что мы чипы из унитазов вытаскиваем! Все унитазы без чипов уже! smile
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:59
    0
    Нет,а что они хотят?Нет,в сладких мечтах у них коллапс нашегт ВПК..Однако,упс.. yes
  5. alexoff
    alexoff Сегодня, 16:03
    +1
    В Турцию под видом туристов приезжают наши шпионы и выкручивают там чипы из стиралок и микроволновок
  6. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 16:05
    0
    Ну да про умершее "ымпортозамещщенийе " уже напоминать моветон. Своего производства процессоров страна ещё не увидит ближайшие пару веков...тем более процессоров "милитари " и "спейс "!
  7. lukash66
    lukash66 Сегодня, 16:11
    0
    Это ему аглицкие учёные или разведчики доклали? Хотя украинские вообще впереди планеты всей, к бабке не ходи.))) Я уже боюсь к бытовой технике подходить, как она там себе без чипов проживает? Может подлянку какую против хозяина замышляет.))))