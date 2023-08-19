Глава Офиса Зеленского: Россия легко обходит санкции, закупая за рубежом чипы для ракет

Российские войска уничтожают противника, применяя, в том числе, оружие, содержащее комплектующие производства США и стран Евросоюза. Россия легко обходит санкции, якобы закупая за рубежом чипы для ракет и многое другое.
Такое заявление сделал Андрей Ермак – глава офиса украинского президента Зеленского.
Он утверждает, что в крылатых ракетах Х-101 и другом ракетном оружии России, планомерно уничтожающем украинскую военную и энергетическую инфраструктуру, содержатся десятки компонентов зарубежного производства. Так, в одной из таких ракет, изготовленной в России в апреле этого года, по словам Ермака, содержалось 30 иностранных комплектующих.
Незадолго до этого британская исследовательская структура Conflict Armament Research (CAR), специализирующаяся на отслеживании поставок военной продукции в зоны вооруженных конфликтов, якобы нашла в российском дроне-камикадзе «Ланцет», выпушенном уже после введения Западом антироссийских санкций, «подозрительную» электронику. Британцы утверждают, что БПЛА содержал электронные компоненты, созданные американской компанией-производителем.
Санкционное давление на Россию было беспрецедентно усилено с февраля 2022 года, когда началась спецоперация. Несмотря на это, российский ОПК не только не остановил производства, но и значительно нарастил выпуск продукции, предназначенной для Вооруженных сил РФ. На Западе объясняют такой феномен исключительно поставкой западных высокотехнологичных комплектующих и современного оборудования через третьи страны.