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В зоне спецоперации ликвидировали участвовавшего еще в Евромайдане украинского нациста

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В зоне спецоперации ликвидировали участвовавшего еще в Евромайдане украинского нациста

Подразделениями ВС РФ в ходе боевых действий в зоне специальной военной операции был уничтожен украинский боевик, идейный националист Сергей Рубан. Об этом стало известно из публикаций в украинских Telegram-каналах и сообщений российских военкоров.


Рубан в 2013-2014 гг. участвовал в Евромайдане. Затем, как идейный националист, он отправился в Донбасс. В т.н. «АТО» боевик принимал участие с 2014 года, получил ранение в боях за Донецкий аэропорт.

Когда началась специальная военная операция ВС РФ, Рубан служил в 46-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ. Он принимал участие в боевых действиях на Донецком, Херсонском и Запорожском направлениях. О ликвидированном нацисте известно, что он отличался особой жестокостью в отношении военнопленных и мирных жителей.


В конечном итоге, Рубану все же не повезло. Он был уничтожен в боях на Запорожском направлении, почти десятилетняя «карьера» украинского нациста закончилась.

Эта новость свидетельствует о том, что кроме принудительно мобилизованных граждан, которых сами украинские офицеры называют «одноразками», в боях в ходе контрнаступления уничтожаются и остающиеся еще в составе ВСУ идейно мотивированные и хорошо обученные кадры. Но их становится все меньше и меньше, на что уже вынуждены обращать внимание даже западные военные аналитики, критически оценивая состояние и положение украинских войск в контексте продолжающегося контрнаступления ВСУ.
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13 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:22
    +5
    уничтожен украинский боевик, идейный националист Сергей РубанЮ
    В конечном итоге, Рубану все же не повезло
    recourse Тсятельнее, хотелось бы feel Но новость приятная, еще один не брат успокоился. feel
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 16:23
    +10
    Воздух станет немного чище, он и так долго его портил. Пришла пора посетить своего кумира в аду.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:36
    +2
    Что то пленные темнят ,одноразка - это синоним презерватива.Стесняются наверно.
  4. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 16:46
    +14
    Если бы на муйдане этих мразей тысч 10-15 на гусеницы танков намотали , а потом и их родственничков на зу на зону с конфискацией , то все бы мирно и счастливо жили и не было-бы 480 000 могил всук и ещё сотни тысяч обрубков.
    1. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Сегодня, 18:14
      +1
      Цитата: Wolfskin1993
      Если бы на муйдане этих мразей тысч 10-15 на гусеницы танков намотали , а потом и их родственничков на зу на зону с конфискацией , то все бы мирно и счастливо жили и не было-бы 480 000 могил всук и ещё сотни тысяч обрубков.

      Китайцы в 1989 в Пекине свой майдан на площади Тяньаньмэнь разогнали стрельбой и танками.
      Погибло, по разным данным, от 241 человека (протестующих + силовиков) до 7000 (6000 протестующих + 1000 силовиков).
      Если бы в то время в Китае правил Горбачев или Янукович, а не в СССР, то КНР уже бы давно не было, а счет погибших китайцев к нашим дням был бы не один десяток миллионов.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 18:35
      0
      Цитата: Wolfskin1993
      Если бы на муйдане этих мразей тысч 10-15 на гусеницы танков намотали

      Бред. 21.11.2013 пресечь "Одевайтесь тепло, берите зонтики, чай, кофе, хорошее настроение и друзей" ©, то достаточно было бы даже не на гусеницы, а просто в КПЗ до сотни бузотёров отправить, включая Мустафу.
  5. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 17:07
    +3
    Земля железобетоном бандеровскому уроду пока их всех не вырежут люди нормально жить не смогут.
    1. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 18:21
      0
      И лучшей сорт стекловаты......................................
  6. guest
    guest Сегодня, 17:35
    +2
    В зоне спецоперации ликвидировали участвовавшего еще в Евромайдане украинского нациста

    Очень хорошая новость и повторюсь ещё раз, хотелось бы такие новости слышать чаще.
  7. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 17:47
    +1
    Уничтожить всех укронацистов. Только такой должна быть задача.
  8. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:06
    +1
    Сколько там ещё подобных мразей,особенно с учётом доброхотства кремля отпустившего на волю кучу нациков из "азова"!
  9. Иль-Хам
    Иль-Хам Сегодня, 18:20
    +1
    Один вопрос - почему автор указывает "В евромайдане"? Майдан в переводе с тюркского - площадь (в принципе, в том, что укры любители заимствовать все слова от своих господ, нет ничего нового). Так что - НА майдане!!! А в остальном с автором солидарен. Нациков давно уже заждался их кумир Бандера...
  10. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:34
    0
    Еще много работы братья: пока жив хоть оин укронацист покоя нам не будет.