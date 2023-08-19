В зоне спецоперации ликвидировали участвовавшего еще в Евромайдане украинского нациста

Подразделениями ВС РФ в ходе боевых действий в зоне специальной военной операции был уничтожен украинский боевик, идейный националист Сергей Рубан. Об этом стало известно из публикаций в украинских Telegram-каналах и сообщений российских военкоров.
Рубан в 2013-2014 гг. участвовал в Евромайдане. Затем, как идейный националист, он отправился в Донбасс. В т.н. «АТО» боевик принимал участие с 2014 года, получил ранение в боях за Донецкий аэропорт.
Когда началась специальная военная операция ВС РФ, Рубан служил в 46-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ. Он принимал участие в боевых действиях на Донецком, Херсонском и Запорожском направлениях. О ликвидированном нацисте известно, что он отличался особой жестокостью в отношении военнопленных и мирных жителей.
В конечном итоге, Рубану все же не повезло. Он был уничтожен в боях на Запорожском направлении, почти десятилетняя «карьера» украинского нациста закончилась.
Эта новость свидетельствует о том, что кроме принудительно мобилизованных граждан, которых сами украинские офицеры называют «одноразками», в боях в ходе контрнаступления уничтожаются и остающиеся еще в составе ВСУ идейно мотивированные и хорошо обученные кадры. Но их становится все меньше и меньше, на что уже вынуждены обращать внимание даже западные военные аналитики, критически оценивая состояние и положение украинских войск в контексте продолжающегося контрнаступления ВСУ.