«Очень быстрый износ двигателей»: ВМС Уругвая недовольны немецкими силовыми установками MTU

Немецкие двигатели семейства MTU ценились за долгий срок службы и способность переносить высокие нагрузки. В частности, ими до введения в 2014 году Берлином санкций снаряжался целый ряд кораблей российского флота, например, проекта «Буян-М». Однако в последние годы клиенты все чаще высказывают свое недовольство качеством этих силовых установок.
Главнокомандующий ВМС Уругвая адмирал Хорхе Уилсон заявил, что флот сталкивается с серьезными проблемами, связанными с обслуживанием и долговечностью немецких двигателей MTU 396, которыми оборудованы некоторые единицы. Так, несколько месяцев назад были введены в строй три бывших в употреблении катера Marine Protector американского производства, приобретенные за $6 млн.
У одного из них уже зафиксирован очень сильный износ двигателей MTU, наступивший за короткое время эксплуатации
- заявил адмирал.
Быстрая амортизация немецких силовых установок привела к тому, что флот отказался принимать сделанный Германией «подарок» в виде двух поисково-спасательных катеров SAR (в дополнение к двум ранее приобретенным в 2018 году за $1 млн).
Уругвай не имеет компетенций для ремонта двигателей MTU собственными силами, а стоимость соответствующих работ (разборка силовой установки и проверка каждой детали) за границей превысит $500 тыс.
В этих условиях через несколько лет все катера [Marine Protector и SAR] будут выведены из строя, так как они технически очень требовательные, сложные в обслуживании и имеют небольшой ресурс, хотя и отличаются превосходными характеристиками
- делается вывод в издании Defensa.