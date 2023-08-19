«Очень быстрый износ двигателей»: ВМС Уругвая недовольны немецкими силовыми установками MTU

У одного из них уже зафиксирован очень сильный износ двигателей MTU, наступивший за короткое время эксплуатации

В этих условиях через несколько лет все катера [Marine Protector и SAR] будут выведены из строя, так как они технически очень требовательные, сложные в обслуживании и имеют небольшой ресурс, хотя и отличаются превосходными характеристиками