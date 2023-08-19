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«Очень быстрый износ двигателей»: ВМС Уругвая недовольны немецкими силовыми установками MTU

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«Очень быстрый износ двигателей»: ВМС Уругвая недовольны немецкими силовыми установками MTU

Немецкие двигатели семейства MTU ценились за долгий срок службы и способность переносить высокие нагрузки. В частности, ими до введения в 2014 году Берлином санкций снаряжался целый ряд кораблей российского флота, например, проекта «Буян-М». Однако в последние годы клиенты все чаще высказывают свое недовольство качеством этих силовых установок.


Главнокомандующий ВМС Уругвая адмирал Хорхе Уилсон заявил, что флот сталкивается с серьезными проблемами, связанными с обслуживанием и долговечностью немецких двигателей MTU 396, которыми оборудованы некоторые единицы. Так, несколько месяцев назад были введены в строй три бывших в употреблении катера Marine Protector американского производства, приобретенные за $6 млн.

У одного из них уже зафиксирован очень сильный износ двигателей MTU, наступивший за короткое время эксплуатации

- заявил адмирал.

Быстрая амортизация немецких силовых установок привела к тому, что флот отказался принимать сделанный Германией «подарок» в виде двух поисково-спасательных катеров SAR (в дополнение к двум ранее приобретенным в 2018 году за $1 млн).

Уругвай не имеет компетенций для ремонта двигателей MTU собственными силами, а стоимость соответствующих работ (разборка силовой установки и проверка каждой детали) за границей превысит $500 тыс.

В этих условиях через несколько лет все катера [Marine Protector и SAR] будут выведены из строя, так как они технически очень требовательные, сложные в обслуживании и имеют небольшой ресурс, хотя и отличаются превосходными характеристиками

- делается вывод в издании Defensa.
Использованы фотографии:
Defensa
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11 комментариев
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  1. parabyd
    parabyd Сегодня, 17:07
    +8
    Следствие выноса производства в Китай. Образование, наука и инженерные знания не могут развиваться и поддерживаться на уровне в отрыве от реального производства.

    Чем больше немцы переносили производство, тем хуже становилась их продукция. Автопром раньше был коньком немцев, а сейчас послушайте владельцев БМВ, например. Ломучее, дорогое в обслуживании поделие.

    ВАГ ещё держится местами, но уже тоже нельзя назвать легендарным немецким качеством.

    Вот и судовые двигатели по тому же пути пошли

    У китайцев - наоборот. И у китайцев и немцев продукцию 10 летней давности не сравнить с сегодняшней, но, как говорится, есть нюанс
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 17:21
      +3
      Макрорегионы-они так и рождаются. Китай против сша. Без ес. И ссср.
      К 2100г индия против китая
    2. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 18:22
      +2
      Parabyd - отлично разложили hi
      От себя добавлю, немецкий автопром (коли его упомянули) закончился в 1994-1996 году (статистика отказов на километраж пробега так говорит). Новые двигатели "миллионники" исчезли как класс (старые ещё бегают). Чуть лучше дела у японцев т.к. до сих пор попадаются новые двигатели (нулевых, десятых годов) весьма приличного качества, но эти моторы есть глубоко модернизированные силовые агрегаты родом из 80-90х годов с местом производства собственно Япония, Великобритания и Бразилия (может есть и другие, но мне не попадались). Ну и кратко резюмируя, нынешний (2018-2022 года выпуска) мотор это 100 000 км. пробега и на свалку (больше они не ходят) а это 2400-2600 мото/часов что мало похоже на "миллионники" с моторесурсом 18000-27000 часов.
      P.S. Наступил мир одноразовых вещей sad
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 18:27
        0
        Цитата: Gnefredov
        P.S. Наступил мир одноразовых вещей

        Абсоютно! Даже сломавшийся выключатель с лампочкой в удлинителе закоротить не смог.
        Всё заклеено наглухо. Разве что ножовкой пилить.))))
      2. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 18:29
        0
        Новые двигатели "миллионники" исчезли как класс

        Планируемое устаревание (запланированное или плановое устаревание) — свойство товаров, созданных с неоправданно коротким сроком эксплуатации с целью вынудить потребителя делать повторные покупки[1]. Может использоваться как прямое ограничение срока эксплуатации (товар ломается, перестаёт работать), так и различные непрямые способы (выведение из моды, прекращение поддержки и прочее).

        Запланированное устаревание имеет потенциальный плюс для производителя, так как его товар ломается, и потребитель вынужден купить товар снова либо от того же самого производителя (сменная часть или более новая модель) или от конкурента, который также может прибегнуть к плановому устареванию[2]. Цель запланированного устаревания состоит в сокрытии реальной стоимости (информационная асимметрия) использования товара от потребителя и в завышении цены на товар более, чем потребители желали бы заплатить (или хотели потратить одномоментно). Для промышленности запланированное устаревание стимулирует запросы, поощряя покупателей купить скорее, если они хотят иметь функционирующий товар.
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:08
    +9
    Немецкое качество кануло в лета. Всё меняется и не в лучшую сторону. Производителям выгодно, чтобы чаще покупалась продукция. Во всём мире, на всех производствах во главе менеджеры, а не инженеры. Про немецкие двигатели "миллионники" можно и не вспоминать. Во главе угла уже не качество, а количество.
  3. ASM
    ASM Сегодня, 17:23
    +4
    Знаю точно, что германские движки весьма не плохи, но они требуют хорошего топлива, фильтров, масла, запчастей и квалификации обслуживающего персонала. Я не уверен, что Уругвай все это может обеспечить. Грубо говоря, если, например, наши, или китайские корабли можно заправить просто из "общей бочки", то для германца требуются дополнительные установки для предварительной фильтрации и обезвоживания топлива и масла. Ремонт с помощью "молотка и зубила" в данном случае т.ж. не пройдет. Например, дешевый подшипник, у которого тепловое расширение раза в полтора больше, чем у оригинала, за пару лет ушатает посадочное место и будет течь. И т.п.
  4. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:27
    +4
    У одного из них уже зафиксирован очень сильный износ двигателей MTU, наступивший за короткое время эксплуатации
    recourse Давайте не будем!.... По контракту: изготовить - изготовили, передать - передали, денежки получить - получили. А то что криво-косо, то это Путин виноват. request
    1. Mister X
      Mister X Сегодня, 17:35
      +6
      Цитата: Mavrikiy
      изготовить - изготовили, передать - передали

      Покрасить с одной стороны - покрасили!
  5. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 17:40
    +2
    они технически очень требовательные, сложные в обслуживании и имеют небольшой ресурс, хотя и отличаются превосходными характеристиками
    - делается вывод в издании Defensa.

    Потому что делаются для поддержки мощностей производителя. request Бизнес, он такой...
  6. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:09
    +1
    Порежьте их на металлолом поскорей а то янки выкупят для всуук..