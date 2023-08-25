Своих не сдавал… Памяти генерала армии Иосифа Родионовича Апанасенко

Одна из самых сложных и противоречивых фигур

«одной из наиболее сложных и противоречивых фигур советской военной истории.»

Батрачил, пастушествовал и помнил несправедливую обиду

«Сколько раз спрашивал я в окопах, из-за чего мы воюем, и всегда неизбежно получал ответ, что какой-то там эрц-герц-перц с женой были кем-то убиты, а потом австрияки хотели обидеть сербов. Но кто же такие сербы – не знал почти никто, что такое славяне – было также темно, а почему немцы из-за Сербии вздумали воевать – было совершенно неизвестно.»

Из царского унтера в красного комдива

«Потому что они против всего старого.»

«6 мая (1919 года – И. Х.) утром я вышел из домика, занятого штабом дивизии, с намерением поехать в полк, расположенный в хуторе Курмоярском. На улице я увидел скачущую группу всадников во главе с командиром в форме кубанского казака. То, что это командир, видно было и по его отличной лошади, и по осанке, с какой он держался в седле, и по тому, как почтительно следовали за ним остальные всадники, очевидно, ординарцы.



Подъехав к штабу дивизии, командир лихо осадил лошадь и, красиво подбоченясь, спросил:

– Где тут помещается начдив?



Я не сразу ответил, потому что заинтересовался широкой красной лентой, облегавшей его грудь через правое плечо. На ленте крупными белыми буквами были нашиты белой тесьмой слова: «Депутату Ставропольского Губернского Совета Рабочих, Крестьянских и Солдатских Депутатов тов. Апанасенко».



Пока я разбирался в надписи и соображал, что она означает, всадник, украшенный лентой, нетерпеливо и более строго повторил свой вопрос:

– Где тут начдив?

Я ответил, что он здесь.

– Можно ли мне его видеть?

– Можно. Слезайте с лошади и поговорим.

Апанасенко подозрительно посмотрел на меня и спросил:

– А вы кто будете?

– Начдив четыре.

– Так вот что, – Сказал Апанасенко, – с сегодняшнего дня вы подчиняетесь в оперативном отношении мне и все распоряжения будете получать от меня лично.

Я пригласил Апанасенко в Штаб дивизии и, когда мы сели за стол, спросил:

– А вы кто будете?

Апанасенко с достоинством ответил, что он является начальником 1-й Ставропольской рабоче-крестьянской кавалерийской дивизии.

– Хорошо, – сказал я. – Если вы, товарищ Апанасенко, человек военный и притом начдив, то, очевидно, должны знать, что подчинение частей или соединений производится старшим начальником. На станции Двойная находится командующий 10-й Красной армией, которому я подчиняюсь непосредственно. Если командарм прикажет мне подчиниться вам в оперативном или в любом отношении, это приказание будет выполнено. А теперь прошу вас информировать меня о вашей дивизии.



Апанасенко сказал мне, что его дивизия состоит из шести кавалерийских полков, объединенных в три бригады, и артдивизиона из трех пушек. Общая численность дивизии, включая обозы, составляет две тысячи человек.



– Маловато и слабовато, – с улыбкой заметил я.

– Ну что вы, маловато... – обиженно сказал Апанасенко.

– Пожалуй, любая наша бригада будет покрепче всей вашей дивизии.

Я сообщил Апанасенко о составе 4-й дивизии, и после этого он заметно притих, видимо, поняв, что такое соединение ему не подчинить себе.»

В стиле батьки Махно

«Сложные чувства: и восхищение его организаторскими талантами, и отторжение его грубости и безразличия к чужой жизни.»

«При поступлении в академию преподаватель русского языка М. П. Протасов нанес нам, образно говоря, жесткое поражение. В диктанте, который писали я, Д. Ф. Сердич, И. Р. Апанасенко, О. И. Городовиков, Г. И. Бондарь, Я. П. Гайлит, обнаружилось столько ошибок, что все мы были просто обескуражены, сможем ли мы одолевать науку, не имея серьезной общеобразовательной подготовки?»

Страсть как хотел учиться

«Зачем меня только выдвинули к этой сволочи? Разве я думал когда-нибудь, что буду работать с Уборевичем? Причем все командиры говорили мне, что Уборевич меня слопает.»

Боеготовность в кратчайшие сроки