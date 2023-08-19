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Президент Украины заявил, что летчиков ВСУ обучают на шведских истребителях Gripen, хотя самолеты Киеву не передавали

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Президент Украины заявил, что летчиков ВСУ обучают на шведских истребителях Gripen, хотя самолеты Киеву не передавали

Сейчас уже проходят тестовые испытания самолетов-истребителей шведского производства Gripen с участием украинских летчиков. Об этом во время визита в Швецию заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, комментируя сотрудничество между двумя государствами в оборонной сфере.


Таким образом, Зеленский дал понять, что летчиков ВСУ обучают пилотированию шведских самолетов. Он заявил, что рассчитывает на то, что самолеты Gripen сделают более защищенной «украинскую свободу». Такое заявление Зеленского можно понимать как намек на то, что Киев все же рассчитывает получить от Швеции истребители Gripen.

Интересно, что ранее не сообщалось о том, что Швеция собирается передавать Украине самолеты Gripen. Однако в июне 2023 года власти Швеции включили в пакет военной помощи Украине стоимость обучения украинских летчиков управлению шведскими истребителями Saab JAS 39 Gripen.

Правда, не очень понятно, зачем тратить деньги и время украинских летчиков на изучение управления самолетами такого типа, если Швеция их Украине не передает и вроде как передавать не собирается. Не исключено, что речь идет о каком-то «круговороте» денежных средств, когда выделяемые якобы на помощь Украине деньги будут опять возвращаться в Швецию в виде оплаты обучения украинских летчиков эксплуатации шведских самолетов.

Напомним, что сейчас Зеленский вместе с супругой Еленой находятся с официальным визитом в Швеции. Там президент Украины опять просит дополнительную военную помощь и обсуждает возможность совместного производства бронемашин CV-90, которые ранее были поставлены шведским министерством обороны на Украину.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Tuomo Salonen / SIM Finnish Aviation Museum
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8 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:22
    0
    Зеленский дал понять, что летчиков ВСУ обучают пилотированию шведских самолетов. Он заявил, что рассчитывает на то, что самолеты Gripen сделают более защищенной «украинскую свободу».
    fool fool А то что украинские летчики будут защищать "усеэвропейские ценности" вне территории Украины, он не подумал. request
  2. антивирус
    антивирус Сегодня, 17:24
    +1
    Маладцы и числятся нейтралитет.
    И опять мимо уничтожения "мирнихшведоф" пронесет?
  3. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 17:26
    +2
    Сегодня, в 13:56 после сообщения на ВО о визите Зе в Швецию я написал следующее:
    "Я думаю, итоговый протокол визита и список поставляемых вооружения уже давно согласован и укомплектован. Не удивлюсь, если в него внесены и истребители Сааб JAS 39 «Грипен», пусть даже и в будущем.
    Поездки этого "туриста" чётко прописаны и определены "из бюро путешествий", расположенного в Вашингтоне.
    Получается, не ошибся. winked
  4. ASM
    ASM Сегодня, 17:34
    0
    Странно, натаскивать, именно натаскивать до полного автоматизма, нужно на тот самолет, на котором пилот будет летать. Есть люди, которые свободно владеют несколькими самолетами, но это отдельные профессионалы, которые десятилетиями обкатывают летную технику. Окраинные пилоты даже Фе-16 еще нормально не освоили, куда им "зоопарк вручать".
    1. Wolfskin1993
      Wolfskin1993 Сегодня, 17:44
      0
      Так они на членах еуропейских катаются! Приобщаются к евро-ценностям! Пока на белых... Но в европе черномазых уже полно , так что скоро на чёрные пересядут! Многостаночники!
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:11
    +1
    Шведы могут пожертвовать три-четыре самых старых из наличия Грипена всукам...
  6. К-50
    К-50 Сегодня, 18:24
    +1
    Президент Украины заявил, что летчиков ВСУ обучают на шведских истребителях Gripen, хотя самолеты Киеву не передавали

    Куда конь с копытом, туда и рак с клешнёй.
    Швеция накопила жирок, пока в войнах и противостояниях 20-го века была нейтральной, условно.
    Решила теперь "гулять на все деньги"? Противопоставив себя России?
    Было уже в Истории, было. Потом от шведского "могущества" один пшик остался на несколько веков. Неужели так скучно жить мирной и богатой? what lol
  7. Tarasios
    Tarasios Сегодня, 18:30
    0
    То, что Украина опять чего то хочет - это такое, уже привычное дело. "Восхищает" манера Зеленского озвучивания хотелок (дословная цитата из новости укросайта):
    "У нас нет современных самолетов. И реально шведский Grippen – это гордость вашего государства. И я считаю, что такой гордостью премьер-министр мог бы поделиться с Украиной", – добавил с улыбкой Зеленский."
    Это уже чуть окультуренный рэкет ;)