Президент Украины заявил, что летчиков ВСУ обучают на шведских истребителях Gripen, хотя самолеты Киеву не передавали

Сейчас уже проходят тестовые испытания самолетов-истребителей шведского производства Gripen с участием украинских летчиков. Об этом во время визита в Швецию заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, комментируя сотрудничество между двумя государствами в оборонной сфере.Таким образом, Зеленский дал понять, что летчиков ВСУ обучают пилотированию шведских самолетов. Он заявил, что рассчитывает на то, что самолеты Gripen сделают более защищенной «украинскую свободу». Такое заявление Зеленского можно понимать как намек на то, что Киев все же рассчитывает получить от Швеции истребители Gripen.Интересно, что ранее не сообщалось о том, что Швеция собирается передавать Украине самолеты Gripen. Однако в июне 2023 года власти Швеции включили в пакет военной помощи Украине стоимость обучения украинских летчиков управлению шведскими истребителями Saab JAS 39 Gripen.Правда, не очень понятно, зачем тратить деньги и время украинских летчиков на изучение управления самолетами такого типа, если Швеция их Украине не передает и вроде как передавать не собирается. Не исключено, что речь идет о каком-то «круговороте» денежных средств, когда выделяемые якобы на помощь Украине деньги будут опять возвращаться в Швецию в виде оплаты обучения украинских летчиков эксплуатации шведских самолетов.Напомним, что сейчас Зеленский вместе с супругой Еленой находятся с официальным визитом в Швеции. Там президент Украины опять просит дополнительную военную помощь и обсуждает возможность совместного производства бронемашин CV-90, которые ранее были поставлены шведским министерством обороны на Украину.