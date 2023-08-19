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«Повышают моральный дух западных партнеров»: в британской прессе довольны атаками дронов ВСУ на обычных россиян

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«Повышают моральный дух западных партнеров»: в британской прессе довольны атаками дронов ВСУ на обычных россиян

На фоне отсутствия значимых успехов ВСУ на поле боя киевский режим прибегает к террору мирного населения, посылая ударные дроны во внутренние регионы РФ. На Западе одобряют этот способ ведения «боевых действий», фактически становясь соучастниками военных преступлений, совершаемых украинской властью.


Украина регулярно отказывается подтвердить свою ответственность за атаки БПЛА на Москву, самая последняя из которых поразила деловой район российской столицы. Но теперь мало кто сомневается в том, что эта тактика призвана продемонстрировать способность Украины развязать войну среди обычных россиян

- говорится в издании UK Defence Journal.

Как указывается в британской прессе, удары по Москве и освещение, которое они получили в медиа, являются частью важной информационной войны. Они предназначены для того, чтобы показать военные неудачи и уязвимости России, демонстрируя при этом украинскую изобретательность.

Удары беспилотников также призваны повысить моральный дух дома и среди западных партнеров Украины в то время, когда украинское контрнаступление продвигается мучительно медленно

- отмечает автор, довольный целенаправленными атаками ВСУ против мирных жителей России.
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21 комментарий
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:37
    +8
    У нас сегодня на террор НАТО против России ,получился хороший ответ.Если подтвердится информация по бздынь в Чернигове- то этот день будет " чёрным днём" для НАТО.И ещё побочный результат удара,театральный сезон в Чернигове сорван.Смотрим афишу Черниговского драмтеатра..
    1. Неизменный
      Неизменный Сегодня, 23:05
      0
      Как же приятно теперь видеть, что они ... вот такие там всё. Порой немца трудно от русского отличить бывает. А этих, клоунов подорванных с гомосятинкой в перемешку, теперь за версту видно будет.
      Останется только табличку привесить - "Осторожно, укры ! Ближе десяти метров не подпускать ! Разрешается плевать в лицо и кидать вслед половинками силикатного кирпича" ... laughing
      Фу, позорники.
  2. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 21:38
    +9
    7 сентября 1940 года немецкая авиация совершила массированный налет на Лондон. Жертвами первой бомбардировки стали сотни человек, тысячи получили ранения и остались без крова. Оценив нанесенный противнику ущерб, шеф люфтваффе Герман Геринг приказал сменить цель атак с аэродромов на жилые кварталы городов. В какой-то мере это спасло британские истребители от полного уничтожения, но привело к колоссальным жертвам среди мирного населения
    Ну и чем вы, британцы, отличаетесь от нацистов Германии начала 40-х...??? Может ещё об обстрелах Лондона ФАУ 2 вспомните...???
    Вы кричите «Слава Украине»,
    Я же не могу никак понять –
    «Слава» в чём содержится отныне -
    В том, что можно русских убивать?
    В том, чтобы разрушив Украину,
    Разделив её вдоль поперёк,
    Превратив страну свою в руины,
    Запад вас союзником нарёк?
    Или в том, что правит вами клоун –
    Рыжий клоун - злой и не смешной.
    И весь мир как будто околдован
    И страдает полной слепотой...
    И не видит он в стране нацизма
    И не слышит и не хочет знать,
    Лишь бы за стеною пофигизма
    Русских можно было убивать???
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 21:42
      +8
      Британцы от фрицев мало чем отличаются...две стороны одной монеты...коварство,подлость,наглость, беспредельная жестокость...все в одном флаконе собрано в Британии.
      Участие англичан в уничтожении гражданского населения в городе Дрезден в 1945 году тому подтверждение.

      На фото тело гражданского человека сгоревшего в бомбоубежище Дрезден а...такую участь англосаксы хотят и нам.
      Выжить в бомбежке напалмом и фосфором невозможно...горит все.
      1. Glagol1
        Glagol1 Сегодня, 22:04
        +6
        Дрезден, Кёльн, Токио, Хиросима, Нагасаки - это все спланировали и сделали милые и демократичные англосаксонские люди. Думаете, у них дрогнет рука стереть с земли Питер или Ялту?! Надо вооружаться.
        1. Сергей_Белый
          Сергей_Белый Сегодня, 22:35
          0
          Дрезден, Кёльн, Токио, Хиросима, Нагасаки - это все спланировали и сделали милые и демократичные англосаксонские люди

          А Вам очень жалко жителей этих городов? Мне нет. Тем более результат налицо.
          Лучше бы в свое время их стерли в пыль.

          И правильно было бы натравить наглосаксов на кого-то, чтобы они убивались, например, об Ирландию.
          Но смерти у нас, значит они всё сделали правильно для себя. А нам необходимо учиться!
      2. alexoff
        alexoff Сегодня, 22:06
        +4
        Гитлер в известном интервью сам рассказывал, что учился у англичан. Ничего нового он не придумал
    2. barclay
      barclay Сегодня, 21:49
      +9
      Ну и чем вы, британцы, отличаетесь от нацистов Германии начала 40-х...???
      Бритиши хуже. Они грабили и убивали столетиями. И масштабы их гадостей не меньше. Если России и придётся воспользоваться ЯО, то этот вонючий гадский остров должен быть одной из первых целей.
      А сейчас, очень надеюсь на то, что для повышения т.н. "морального духа их дома" поводов будет все меньше.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 21:46
    0
    Там в подполье не осталось ненароком членов Ирландской республиканской армии чтобы они дроны на нагличан массово посылали,возможно даже на гражданские объекты и инфраструктуру?
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 22:08
      0
      Не осталось ли у нас подполья в Прибалтике, чтоб посмотреть как фпв-дроны поражают супернавороченные стелс-истребители поколения 5+++ F35?
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 22:38
        0
        Ну так-то я человек не сведующий... Но поразить самолёт фпв-дроном невозможно даже на встречном курсе.
        Хотя... На аэродроме...
  4. seamen2
    seamen2 Сегодня, 22:04
    +4
    юкрейновцы очень не любят, когда напоминаешь им, как союзники американов цеплялись за колеса улетающих глобмастеров в кабульском аэропорту.
    юкрейновцы не хотят помнить об этом. они же лучше афгани. они не такие.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 22:42
      0
      Хотя так-то больше похоже что афганцы просто радуются тому что эти безмозглые сваливают
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 22:09
    +2
    От мелкобританцев другого ожидать не стоит. Англичанка гадит - выражение которое описывает суть этой страны на все времена.
  6. alexoff
    alexoff Сегодня, 22:11
    +2
    Я считаю что с людьми надо говорить на их языке. Американцы устраивали в Европе теракты в годы холодной войны? Так и с ними так надо. Нечего с ними церемониться, ценность их жизней не больше чем у Мыколы из Луцка. Не говоря про британцев
    1. K._2
      K._2 Сегодня, 23:02
      0
      Слишком много российских элит на западе их детей, семей, имущества, примеров тысячи, десятки, от мелкого до архи крупного бизнеса, масштабы просто повальные, так дрогнет ли рука нажать красную кнопку по своей родне? Можете мне минусы паять, но суть всех неудач и странной военной в этом.
  7. A.A.G.
    A.A.G. Сегодня, 22:24
    0
    А кто автор данной статьи?
    ... Заголовок, конечно, бросский... Но, может быть, уже давно пора не обращать внимания на подобные "вбросы",корректирующую" информацию а делать дело в своих интересах?
    Ах, да,! Позабыл: - в "своих интересах", и, - в интересах Страны, Народа, - это несколько разные вещи...
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 22:48
      +1
      Да нет, это не вброс. Нужно количество статей набивать. Вот и пишут фигню. Зарплата. Заказных статей на этом сайте я пока не наблюдал. Есть некоторый уклон...
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 22:45
    +1
    «Повышают моральный дух западных партнеров»: в британской прессе довольны атаками дронов ВСУ на обычных россиян
    . Наглы, гады ещё те... мы это знаем и что??? Да ничего нового, собственно.
  9. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 22:46
    0
    Украина регулярно отказывается подтвердить свою ответственность за атаки БПЛА на Москву, самая последняя из которых поразила деловой район российской столицы. Но теперь мало кто сомневается в том, что эта тактика призвана продемонстрировать способность Украины развязать войну среди обычных россиян

    Это кривой перевод?
    Получается, что если в каждый областной/региональный центр прилетит, то мы в России передеремся?
  10. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 22:47
    +1
    Если отвлечся от какихто UK Defence Journal саксов
    то что такое эти нескольеко БПЛА от десяток и сотен Калибров, простреливающих Украину насквозь....

    А если чтото падает не тута, куда целились, то и причина отговорок одна у всех: это ПВО/РЭБ виновато. Помешало. Вот и упали не туда куда надо....