На фоне отсутствия значимых успехов ВСУ на поле боя киевский режим прибегает к террору мирного населения, посылая ударные дроны во внутренние регионы РФ. На Западе одобряют этот способ ведения «боевых действий», фактически становясь соучастниками военных преступлений, совершаемых украинской властью.
Украина регулярно отказывается подтвердить свою ответственность за атаки БПЛА на Москву, самая последняя из которых поразила деловой район российской столицы. Но теперь мало кто сомневается в том, что эта тактика призвана продемонстрировать способность Украины развязать войну среди обычных россиян
- говорится в издании UK Defence Journal.
Как указывается в британской прессе, удары по Москве и освещение, которое они получили в медиа, являются частью важной информационной войны. Они предназначены для того, чтобы показать военные неудачи и уязвимости России, демонстрируя при этом украинскую изобретательность.
Удары беспилотников также призваны повысить моральный дух дома и среди западных партнеров Украины в то время, когда украинское контрнаступление продвигается мучительно медленно
- отмечает автор, довольный целенаправленными атаками ВСУ против мирных жителей России.