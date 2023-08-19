«Повышают моральный дух западных партнеров»: в британской прессе довольны атаками дронов ВСУ на обычных россиян

Украина регулярно отказывается подтвердить свою ответственность за атаки БПЛА на Москву, самая последняя из которых поразила деловой район российской столицы. Но теперь мало кто сомневается в том, что эта тактика призвана продемонстрировать способность Украины развязать войну среди обычных россиян

Удары беспилотников также призваны повысить моральный дух дома и среди западных партнеров Украины в то время, когда украинское контрнаступление продвигается мучительно медленно