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«После них останется непрофессиональная армия»: в болгарской прессе оценили ввод в бой «элитных» частей ВСУ

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«После них останется непрофессиональная армия»: в болгарской прессе оценили ввод в бой «элитных» частей ВСУ

Косвенным свидетельством приближения решающей фазы нынешней наступательной кампании является тот факт, что киевский режим начинает вводить в сражение свои сильнейшие боевые соединения из оперативного резерва


Так, британские танки Challenger, немецкие БМП Marder и американские БТР Stryker были доставлены в незалежную еще в конце весны и поставлены на вооружении «элитной» 82-й воздушно-десантной бригады ВСУ. До последнего времени они не появлялись на поле боя, однако на днях были замечены в зоне боевых действий в районе Работино.

Аналогичная ситуация наблюдается с украинским контрнаступлением на границе Запорожья и Донецка по реке Мокрый Ял. Здесь также воюют элитные боевые части Киева – четыре бригады морской пехоты, которые фактически объединены в соединение размером с дивизию.

Как отмечается в болгарском издании «Капитал», отправка элитных подразделений на фронт «это и хорошая, и плохая новость». С одной стороны, они, возможно, обеспечат столь необходимый решительный толчок для прорыва главной линии российской обороны. С другой стороны, даже элитное подразделение не в состоянии сражаться бесконечно. Рано или поздно «гвардейские» части будут вынуждены взять оперативную паузу для отдыха и восстановления сил.

Тогда у украинского Генштаба может не оказаться подходящей боевой единицы для их замены. После элитных подразделений на позициях останутся нацгвардейцы, призывники или резервисты. В этот момент контрнаступление, скорее всего, начнет терять темпы и даже может вовсе прекратиться. Потому что непрофессиональная армия приемлема для обороны, но неприменима в наступлении

- дали свою оценку развитию событий в болгарском издании.
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8 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 21:47
    0
    Будет как тбычно.Элиту выведут на отдых и пополнерие,а вместо них поставят мобилизованных
  2. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 21:49
    +2
    В 1941 году кадровая РККА легла в приграничных сражениях. И воевали с осени 1941 года в массе своей резервисты или призывники, прошедшие 2-3 месячное обучение.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 21:58
      +1
      Две компоненты важны:
      1. профессионализм,
      2. мотивация.
      Что важнее, трудно сказать. hi
      1. topol717
        topol717 Сегодня, 23:14
        0
        На одной мотивации далеко не уедешь.
        Ты можешь иметь любую мотивацию но из 10 выстрелов со 100 метров, без профессионализма попадешь только 8. и это в лучшем случае. Точно так же не сможешь спрятаться от обстрела. и так далее.
        Но это все относительно быстро нарабатываемые навыки.
        Но где кУев будет брать офицеров ???, особенно младших??? Есть конечно уникумы которые через 2 месяца вполне могут командовать взводом, но это скорее исключение.
        А это уже не навык, Офицер (командир) это уже долгий путь по "выращиванию" личности.
    2. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 22:45
      0
      Цитата: Арон Заави
      И воевали с осени 1941 года в массе своей резервисты или призывники

      Да, но Москву отстояли именно кадровые части переброшенные с Дальнего Востока.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 21:54
    +4
    Вот уж болгары пусть решают свои проблемы а не лезут куда не следует "братушки "иудовы...
    1. anzar
      anzar Сегодня, 23:08
      0
      болгары пусть решают свои проблемы а не лезут куда не следует

      Ваши претензий как обычно не к месту. Болгары в СВОЕЙ газете могут писать что им захочется. И не они лезут на ВО с "мудростями", ето ВО лезет к ним "а что там они пишут"
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 22:59
    0
    дали свою оценку развитию событий в болгарском издании.
    . Такие експерты есть везде, а вот с мозгами не везде хорошо, это видно.