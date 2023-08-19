Тогда у украинского Генштаба может не оказаться подходящей боевой единицы для их замены. После элитных подразделений на позициях останутся нацгвардейцы, призывники или резервисты. В этот момент контрнаступление, скорее всего, начнет терять темпы и даже может вовсе прекратиться. Потому что непрофессиональная армия приемлема для обороны, но неприменима в наступлении

Косвенным свидетельством приближения решающей фазы нынешней наступательной кампании является тот факт, что киевский режим начинает вводить в сражение свои сильнейшие боевые соединения из оперативного резерваТак, британские танки Challenger, немецкие БМП Marder и американские БТР Stryker были доставлены в незалежную еще в конце весны и поставлены на вооружении «элитной» 82-й воздушно-десантной бригады ВСУ. До последнего времени они не появлялись на поле боя, однако на днях были замечены в зоне боевых действий в районе Работино.Аналогичная ситуация наблюдается с украинским контрнаступлением на границе Запорожья и Донецка по реке Мокрый Ял. Здесь также воюют элитные боевые части Киева – четыре бригады морской пехоты, которые фактически объединены в соединение размером с дивизию.Как отмечается в болгарском издании «Капитал», отправка элитных подразделений на фронт «это и хорошая, и плохая новость ». С одной стороны, они, возможно, обеспечат столь необходимый решительный толчок для прорыва главной линии российской обороны. С другой стороны, даже элитное подразделение не в состоянии сражаться бесконечно. Рано или поздно «гвардейские» части будут вынуждены взять оперативную паузу для отдыха и восстановления сил.- дали свою оценку развитию событий в болгарском издании.