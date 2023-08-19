В Германии назвали три наиболее возможных варианта дальнейших действий Киева в сложившейся ситуации

Украинское контрнаступление фактически провалено, взломать российскую оборону у ВСУ не получилось, но у Киева есть три варианта дальнейших действий на фоне сложившейся ситуации. Об этом заявил заместитель главного редактора немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер.Представитель немецкой прессы недавно посетил Киев, где провел встречи с Зеленским, представителями политической и военной верхушки хунты, а также посетил передовую на Донбассе, побеседовав со всушниками и ознакомившись с ситуацией на линии боевого соприкосновения. Вернувшись в Германию, Ронцхаймер выдал заключение, что на сегодняшний день у Киева имеется всего три варианта действий.По мнению немца, первый предусматривает дальнейшее продолжение войны с Россией, не отвлекаясь на давление Запада и не вступая ни в какие переговоры с Россией. Он предусматривает продолжение контрнаступления до наступления осеннего ненастья с переходом к наступательным действиям весной 2024 года.Второй вариант предусматривает продолжение войны, но с некими договоренностями с Россией. Немец допускает начало переговоров, но только на условиях Киева. А третий вариант предусматривает остановку наступления ВСУ и переход в наступление российской армии с захватом новых территорий. По мнению Ронцхаймера, в этом случае Россия может захватить Харьковскую область, а это "самый ужасный сценарий" для Украины.Зеленский выступает за первый вариант, но на него давит Запад и если ВСУ ничего не покажет в ближайшее время, то партнеры Украины начнут склонять Киев к переговорам с Россией. Вот только на Западе не учитывают, что Москве переговоры на западных условиях не нужны, Москва согласна говорить только на своих. Поэтому спецоперация будет продолжена.