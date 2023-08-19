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В Германии назвали три наиболее возможных варианта дальнейших действий Киева в сложившейся ситуации

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В Германии назвали три наиболее возможных варианта дальнейших действий Киева в сложившейся ситуации

Украинское контрнаступление фактически провалено, взломать российскую оборону у ВСУ не получилось, но у Киева есть три варианта дальнейших действий на фоне сложившейся ситуации. Об этом заявил заместитель главного редактора немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер.


Представитель немецкой прессы недавно посетил Киев, где провел встречи с Зеленским, представителями политической и военной верхушки хунты, а также посетил передовую на Донбассе, побеседовав со всушниками и ознакомившись с ситуацией на линии боевого соприкосновения. Вернувшись в Германию, Ронцхаймер выдал заключение, что на сегодняшний день у Киева имеется всего три варианта действий.

По мнению немца, первый предусматривает дальнейшее продолжение войны с Россией, не отвлекаясь на давление Запада и не вступая ни в какие переговоры с Россией. Он предусматривает продолжение контрнаступления до наступления осеннего ненастья с переходом к наступательным действиям весной 2024 года.

Второй вариант предусматривает продолжение войны, но с некими договоренностями с Россией. Немец допускает начало переговоров, но только на условиях Киева. А третий вариант предусматривает остановку наступления ВСУ и переход в наступление российской армии с захватом новых территорий. По мнению Ронцхаймера, в этом случае Россия может захватить Харьковскую область, а это "самый ужасный сценарий" для Украины.

Зеленский выступает за первый вариант, но на него давит Запад и если ВСУ ничего не покажет в ближайшее время, то партнеры Украины начнут склонять Киев к переговорам с Россией. Вот только на Западе не учитывают, что Москве переговоры на западных условиях не нужны, Москва согласна говорить только на своих. Поэтому спецоперация будет продолжена.
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37 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:19
    +5
    Сегодня Медведев чётко обозначил вариант с Украиной ,один единственный который нас устраивает Визит Путина в Ростов вселяет надежды что окончательное решение принято,без оглядки на варианты запада.Посмотрим,как это будет осуществляться.Может уже пора начать с Банковской- чтобы зе вернулся на пепелище.

    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 19:25
      -1
      Тралфлот,кто такой ведмедев?Ему кроме айфона желательно заблоктрованного на айклауде наглухо ничего доверить нельзя!Он мастер интернет-гнева а в жизни это такое аморфное создание без голоса и головы.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 19:32
        +7
        Я знаю что Бережливый безымянный комментатор на ВО ,а Медведев присутствует на совбезе в качестве зама. hi drinks
        1. Ulan.1812
          Ulan.1812 Сегодня, 20:00
          +3
          Цитата: tralflot1832
          Я знаю что Бережливый безымянный комментатор на ВО ,а Медведев присутствует на совбезе в качестве зама. hi drinks

          Кроме того ДАМ озвучивает то, что не может сказать Путин как президент.
      2. Paul Zewike
        Paul Zewike Сегодня, 19:36
        +4
        Медведев, за несколько дней превратил грузинскую армию в фантом. Так-то.
      3. carpenter
        carpenter Сегодня, 19:37
        +4
        Цитата: Бережливый
        Он мастер интернет-гнева а в жизни это такое аморфное создание без голоса и головы.

        Пусть хоть этим занимается, а то все стараются помалкивать.
        Хотя и Захарова ему вторит:
        Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике дипломатии Жозеп Боррель назвал Россию “экономическим карликом с атомной бомбой”.
        Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что эти слова Борреля вызваны беспомощностью и завистью, а Евросоюз похож на банкрота.

        А остальные молчат.
      4. AllX_VahhaB
        AllX_VahhaB Сегодня, 19:56
        0
        Цитата: Бережливый
        а в жизни

        Вы, видимо, с ним лично знакомы?
    2. guest
      guest Сегодня, 20:47
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Сегодня Медведев чётко обозначил вариант с Украиной

      Ну не знаю всерьёз воспринимать высказывания Медведева очень сложно и я ещё очень мягко выразился.
  2. ОлесяiЛеся
    ОлесяiЛеся Сегодня, 19:21
    +5
    Россия может захватить Харьковскую область, а это "самый ужасный сценарий" для Украины
    . Да неужели? Харьковская это минимум, который будет выполнен. Тогда остальное в шок его повергнет.
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 19:29
      +1
      Одеса тоже наша.В Одесе нас ждут . когда мы придём.
      1. osp
        osp Сегодня, 19:38
        +2
        Вообще Одесса пишется так как я написал с двойной С.
        И никто нас там нигде не ждет , либо это глубоко пожилые люди которым за 70 и которые помнят СССР.
        Практически все остальные давно прильнули к западным ценностям и видят себя часть Евросоюза.
        Так что пора покончить с этими иллюзиями. Они до добра не доводят.

        За 30 лет Россия так ничего и не смогла предложить украинскому обществу.
        Ничего того что его бы привлекало хоть как-то.
        Что можно было предложить если мы сами не стали примером для подражания ?
        Коломойского и Порошенко поменять на Абрамовича и Вексельберга ?
        Или честные демократичные выборы предложить, сменяемость власти на всех уровнях по воле народа.
        Потому они от нас и отвернули.
        И произошло это не год и не два и не три назад.
        И не 10 лет назад. А еще гораздо раньше.
        1. Imperor_Alive
          Imperor_Alive Сегодня, 19:52
          -1
          Практически все остальные давно прильнули к западным ценностям и видят себя часть Евросоюза.


          Чушь про западные ценности и мечты о евросоюзе уже ликвидированы тотальной могилизацией и столкновением с реалиями жизни на пособие в ЕС.

          Уверен, для большинства населения 404 западный мир давно стал врагом.
          Но говорить вслух об этом нельзя.

          Честный референдум на Украине давно вернул бы ее в Россию.
          Мы для них меньший враг, чем западный мир.

          Но фашистская диктатура не для того создавалась, чтобы позволять такие референдумы.
          1. osp
            osp Сегодня, 20:06
            +3
            Это не так. Молодежь считает что в той же Польше можно учится.
            Можно будет учится в Англии, Германии или другой европейской стране.
            Можно будет работать в западных корпорациях и иметь зарплату как Германии, а пенсию как в Швейцарии.
            Что будут у них самые высокие технологии в стране, что будут деньги вкладывать в их страну.
            И много другого верят.

            А еще верят что западные поставки оружия и финансовые вливания сохранят их как государство.
            И Россия тихо уйдет как ушла из Херсона в прошлом году.
            Ведь украинское общество, даже так его небольшая пророссийская часть делает из этого свои выводы.
            Иногда практические, иногда на эмоциях.
            Но они не в нашу пользу.

            Самое ужасное что если эта республика сохранится даже в нынешних границах, то она неизбежно сольется с Польшей постепенно в одно государство. Крайне враждебное нам.
            Захваты храмов не просто так - это все одна линия.
            Уже и Рождество им 25 декабря навязали.
            А потом и вовсе католичество...
          2. AllX_VahhaB
            AllX_VahhaB Сегодня, 20:08
            +2
            Цитата: Imperor_Alive
            Уверен, для большинства населения 404 западный мир давно стал врагом.
            Но говорить вслух об этом нельзя.

            А где и когда население определяло политику стран?
        2. Imperor_Alive
          Imperor_Alive Сегодня, 20:00
          +1
          Или честные демократичные выборы предложить, сменяемость власти на всех уровнях по воле народа.

          Сказкам о "честных демократических выборах" даже на западе уже никто не верит.
          Этот миф был создан буржуями в противовес нашему лозунгу "о кухарках, которые будут управлять государством".

          "Честные демократические выборы", управляемые западом, уже привели к развалу СССР.
          Хватит. Больше не надо.
        3. AllX_VahhaB
          AllX_VahhaB Сегодня, 20:07
          0
          Цитата: osp
          Потому они от нас и отвернули.
          И произошло это не год и не два и не три назад.
          И не 10 лет назад. А еще гораздо раньше.
          Отвернули они от нас потому что развитие капитализма это всегда экспансия и история слияний\поглощений. Со временем российский "региональный" Капитал поглотил бы украинский "местечковый" капитал. И у хозяев Украины был выбор - лечь на прямую под Гегемона или опосредованно через Россию...
        4. Боло
          Боло Сегодня, 20:09
          -3
          Одеся давно насквозь бандеровская! Увы и ах....
        5. nik-mazur
          nik-mazur Сегодня, 20:11
          +4
          Цитата: osp
          И никто нас там нигде не ждет

          Во-первых, это их проблемы, а не наши. А Германии Советскую Армию тоже не ждали – ничо, перетоптались.
          Во-вторых, история показывает, что наши танки в столице врага радикально меняют умонастроения граждан. Например, после безоговорочной капитуляции Германии внезапно оказалось, что все немцы всегда были против Гитлера.
        6. guest
          guest Сегодня, 20:52
          0
          Цитата: osp
          Практически все остальные давно прильнули к западным ценностям и видят себя часть Евросоюза.

          А кого тогда 2 мая там уничтожали? Хочу напомнить, что Одесса была главным центром сопротивления госпереворта и всем этим гейропейским ценностям на юге так называемой Украины.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 19:39
      +2
      Цитата: ОлесяiЛеся
      Харьковская это минимум, который будет выполнен. Тогда остальное в шок его повергнет.

      Все порты, от Николаева до Рени. Вот самая основная задача.
    3. AllX_VahhaB
      AllX_VahhaB Сегодня, 20:01
      -3
      Цитата: ОлесяiЛеся
      Харьковская это минимум, который будет выполнен.

      Ещё ни разу город сопоставимый с Харьковым с боем не брали. Если учесть как развивались события в Мариуполе и Бахмуте... нормальный такой минимум...
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 20:05
        +2
        Вопрос не в размерах города, а в численности гарнизона. Кстати Харьков могли бы еще в марте 2022 взять с меньшими потерями, чем Мариуполь, в нем почти никого не было
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:47
    0
    Он не додумался до самого самого: граница на Дунае.
  4. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 19:48
    0
    До последнего украинца, останется только 1 горец... зеля
  5. garik77
    garik77 Сегодня, 19:50
    +2
    Цитата: Александр 3
    Одеса тоже наша.В Одесе нас ждут . когда мы придём.

    По идее программа минимум должна включать в себе отсечение бандеровского недогосударства от Чёрного моря с выходом на границу с ПМР и взятие Харькова. После чего резко вырастут шансы на то, что уродливое детище беловежского сговора начнёт разваливаться само собой. Вот батька ещё как-то говорил, что есть украинское полесье, населённое этническими белорусами и их надо будет защитить если что...
    1. osp
      osp Сегодня, 19:58
      +2
      Не развалится. Даже если останется несколько регионов и те кто готов воевать за деньги или идею.
      Их до неба будут наполнять западным оружием.
      Покуда у США будет хоть какой-то интерес к этому и к этой территории.
      Эта реальная ловушка для нашей страны которую Запад готовил не 5-10 лет , а гораздо раньше.
      И даже Крым отпустили с таким расчетом тогда, что через 8-10 лет он должны был стать полем боя.
      Гарантированного боя.
      Неизбежного боя.

      Если бы тогда, в 2014 году приняли жесткие меры и подавали бы этот бандеровский мятеж используя прошение законного президента Януковича - не было бы нас этой проблемы.
      Украина была бы по крайне мере дружественным нам государством.
  6. Светлан
    Светлан Сегодня, 19:56
    0
    Представитель прессы, читай журналист, пытается прогнозировать. Улыбнуло.
    Хотя он конечно же имеет право, но всё равно, смешно.
    1. guest
      guest Сегодня, 20:55
      0
      Цитата: Светлан
      Представитель прессы

      Ну если быть точней, то жёлтой прессы. А если быть абсолютно точным, то геббелсовский пропагандист.
  7. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 20:02
    +2
    Ещё одна гадалка... теперь немецкая. А он тоже обиженная ливерная колбаса?
  8. Tagan
    Tagan Сегодня, 20:06
    +1
    Цитата: osp

    За 30 лет Россия так ничего и не смогла предложить украинскому обществу.
    Ничего того что его бы привлекало хоть как-то.
    Что можно было предложить если мы сами не стали примером для подражания ?

    Угу, Россия только кормила это самое украинское общество. И это общество, окончательно охамевши, решило кусать руку дающего.
  9. bambr731
    bambr731 Сегодня, 20:08
    +3
    На западе всё галдят про какие-то переговоры - типа стоит Зеле согласиться и Путин сразу кинется с ним переговариваться. Когда Зеля будет висеть, как Муссолини, вверх ногами в центре Киева тогда можно и переговариваться с Украиной
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 20:33
      -2
      Цитата: bambr731
      Когда Зеля будет висеть, как Муссолини, вверх ногами

      Муссолини вверх ногами висел?
      1. bambr731
        bambr731 Сегодня, 20:42
        +2
        Висел. Вместе со своей любовницей. Муссолини с любовницей расстреляли а трупы на бензоколонке в Милане за ноги подвесили
      2. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 21:03
        0
        Цитата: мордвин 3
        Цитата: bambr731
        Когда Зеля будет висеть, как Муссолини, вверх ногами

        Муссолини вверх ногами висел?

        Ещё как!
  10. Архитектор
    Архитектор Сегодня, 20:32
    -1
    Было бы хорошо если бы какой нибудь силовой клан на Украине затеял мятеж .
    Нарушение управления и единоначалия на Украине сильно бы облегчило выполнение планов СВО.
  11. Евлох
    Евлох Сегодня, 20:55
    0
    А у нас есть варианты, или, вообще, без вариантов?!
    "Путь наш во мраке"?!!!
  12. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 20:56
    0
    Некая странная война опять имеет место быть?!. Ну, ну... hi