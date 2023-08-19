Военное обозрение
Войти Регистрация

Бюджетный «Бумеранг»: в польской прессе оценили преемника бронетранспортеров семейства БТР-80

12
Бюджетный «Бумеранг»: в польской прессе оценили преемника бронетранспортеров семейства БТР-80

На выставке «Армия-2023» был официально представлен новый тип колесного бронетранспортера БТР-82АУ («Усовершенствованный»). В польской прессе его уже окрестили «бюджетным «Бумерангом», рассмотрев сходство с БТР К-16, разработанным на одноименной платформе.


Башня машины снаряжена боевым модулем БППУ-1 массой около 1,7 т, оснащенным 30-мм автоматической пушкой 2А72 и 7,62-мм ПКТМ. Пушка стабилизирована в двух плоскостях, имеет дневную и ночную систему прицеливания ТКН-4ГА-01 (с ночным видением и лазерным дальномером), позволяющую вести борьбу с техникой и живой силой противника (а также с воздушными целями) на расстояниях до 3,6 км.

В плане вооружения мы видим отсутствие изменений по отношению к используемым в настоящее время БТР-82А, что свидетельствует о признании боевых характеристик БППУ-1 достаточными

- говорится в издании.

Как отмечается, машина имеет другую форму корпуса по сравнению с линейкой БТР-60/70/80/82/90 и в значительной степени опирается на прототипы «Бумеранга», что, вероятно, улучшило ее боевую устойчивость, особенно в передней полусфере, из-за иного угла наклона брони. Также увеличилась высота корпуса, что позволяет улучшить условия пребывания в технике экипажа и десанта. Двигатель был перемещен в переднюю часть машины, «что является большой новинкой для российских конструкторов».



БТР не имеет возможности преодолевать водные препятствия вплавь, поэтому мы видим отказ от некогда ключевой для русских характеристики

- указывается в издании, оценив преемника легендарной линейки советских БТР.

По всей видимости, возможна установка на БТР-82АУ различных типов дополнительной брони, которые также были продемонстрированы на «Армии-2023».

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
12 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 21:29
    +7
    А при чём тут польская пресса? Зачем ссылки на неё? У нас обо всём это достаточно написано...
    1. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 21:39
      +7
      В целом очень странная привычка ссылаться на западные издания, будто из мнение важно должно быть для нас.

      А по теме, очередная реинкорнация БТР-87, ее минимум лет 5 по выставкам таскают.
    2. Escariot
      Escariot Сегодня, 21:51
      0
      Цитата: Кот Александрович
      А при чём тут польская пресса? Зачем ссылки на неё? У нас обо всём это достаточно написано...

      Наверное российской прессе уже особо не доверяют и тут решили добавить "авторитетности" сославшись на врагов: мол даже они признают что машина хорошая. Что там на самом деле подумали поляки и кто те поляки - значение не имеет.
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 21:37
    +3
    Цитата: Кот Александрович
    А при чём тут польская пресса? Зачем ссылки на неё? У нас обо всём это достаточно написано...

    Вопрос интересный...все силюсь понять из статьи...что это за польская пресса и какое издание. what
    Тот кто выложил эту статью большой юморист...хе хе угадай то не зная что...Штирлиц. smile
    Может проверяют... кто по ночам не спит и шастает по сайту ВО.
  3. Deadушка
    Deadушка Сегодня, 21:46
    -2
    Может это скорее переработка БТР-90, а не допил БТР-80?!
    1. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 22:08
      +1
      Цитата: Deadушка
      Может это скорее переработка БТР-90, а не допил БТР-80?!

      Причем тут БТР-90? База от 80ки.
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 21:48
    -2
    Хоть бы решетки на него навесили,да и оружие нужно помощнее калибра 57мм будет то что нужно.
  5. engy
    engy Сегодня, 22:12
    0
    Так под плавучесть у него всё заложено. Корпус вполне, а вместо комплексов винт-насадка боковые ящики. Просто модель упрощённой комплектации. Так что трудно это назвать отказом от "ключевой характеристики русских".
  6. Рус_80
    Рус_80 Сегодня, 22:13
    0
    Всяко лучше 82-80. Движок спереди, выход через корму, возможность установки защитных экранов. Если прицел соответствует, и броня действительно держит 12,7 то немедленно в серию. Орудие более 30мм для бтр считаю избыточным. 57мм, как и 100мм - калибр для БМП.
  7. -sa-
    -sa- Сегодня, 22:18
    0
    Там еще интересные бронированные ,,урал,,для перевозки грузов были.кабина и прям борта кузова в броне.
  8. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 22:45
    0
    Для его ДУБМ нужны прицельные приспособления для навесной стрельбы в режиме автоматического гранатомета. При возможности корректировки огня с разведывательных дронов, навесная стрельба очередями может быть очень эффективной. Подобная доработка вряд ли будет сложной и дорогой, и может быть быстро запущена в серию.
  9. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 23:11
    0
    БТР не имеет возможности преодолевать водные препятствия вплавь, поэтому мы видим отказ от некогда ключевой для русских характеристики.

    Теперь остается и неплавающую БМП сделать.