Бюджетный «Бумеранг»: в польской прессе оценили преемника бронетранспортеров семейства БТР-80

В плане вооружения мы видим отсутствие изменений по отношению к используемым в настоящее время БТР-82А, что свидетельствует о признании боевых характеристик БППУ-1 достаточными

БТР не имеет возможности преодолевать водные препятствия вплавь, поэтому мы видим отказ от некогда ключевой для русских характеристики

На выставке «Армия-2023» был официально представлен новый тип колесного бронетранспортера БТР-82АУ («Усовершенствованный»). В польской прессе его уже окрестили «бюджетным «Бумерангом», рассмотрев сходство с БТР К-16, разработанным на одноименной платформе.Башня машины снаряжена боевым модулем БППУ-1 массой около 1,7 т, оснащенным 30-мм автоматической пушкой 2А72 и 7,62-мм ПКТМ. Пушка стабилизирована в двух плоскостях, имеет дневную и ночную систему прицеливания ТКН-4ГА-01 (с ночным видением и лазерным дальномером), позволяющую вести борьбу с техникой и живой силой противника (а также с воздушными целями) на расстояниях до 3,6 км.- говорится в издании.Как отмечается, машина имеет другую форму корпуса по сравнению с линейкой БТР-60/70/80/82/90 и в значительной степени опирается на прототипы «Бумеранга», что, вероятно, улучшило ее боевую устойчивость, особенно в передней полусфере, из-за иного угла наклона брони. Также увеличилась высота корпуса, что позволяет улучшить условия пребывания в технике экипажа и десанта. Двигатель был перемещен в переднюю часть машины, «что является большой новинкой для российских конструкторов».- указывается в издании, оценив преемника легендарной линейки советских БТР.По всей видимости, возможна установка на БТР-82АУ различных типов дополнительной брони, которые также были продемонстрированы на «Армии-2023».