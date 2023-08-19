В Роскосмосе сообщили о нештатной ситуации на борту автоматической станции «Луна-25»

Сегодня, в соответствии с программой полета, автоматической станцией «Луна-25» в 14:10 по московскому времени был выдан импульс для перехода на предпосадочную орбиту. В ходе выполнения операции на борту автоматической станции произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами

Нештатная ситуация произошла на автоматической станции "Луна-25", переход на предпосадочную орбиту произвести не удалось. Об этом сообщает пресс-центр "Роскосмоса".По данным Роскосмоса, наземный центр попытался перевести станцию на предпосадочную орбиту, выдав соответствующий импульс станции, но автоматика "Луны-25" на него не отреагировала, хотя ранее все команды проходили без проблем. На данный момент объявлена нештатная ситуация, специалисты группы управления проводят анализ ситуации.- говорится на сайте Роскосмоса.Автоматическая станция "Луна-25", запущенная с космодрома "Восточный" 11 августа, вышла на орбиту Луны 16 августа, совершив две коррекции траектории полета. Как заявили в Роскосмосе, впервые в истории современной истории России автоматическая станция была выведена на орбиту естественного спутника Земли.Ранее сообщалось, что посадка автоматической станции на поверхность Луны запланирована на 21 августа. В качестве места приземления выбрана точка к северу от кратера Богуславский, она является основной. Ранее сообщалось, что имеется и резервная точка приземления юго-западнее кратера Манцини.