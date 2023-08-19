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В Роскосмосе сообщили о нештатной ситуации на борту автоматической станции «Луна-25»

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В Роскосмосе сообщили о нештатной ситуации на борту автоматической станции «Луна-25»

Нештатная ситуация произошла на автоматической станции "Луна-25", переход на предпосадочную орбиту произвести не удалось. Об этом сообщает пресс-центр "Роскосмоса".


По данным Роскосмоса, наземный центр попытался перевести станцию на предпосадочную орбиту, выдав соответствующий импульс станции, но автоматика "Луны-25" на него не отреагировала, хотя ранее все команды проходили без проблем. На данный момент объявлена нештатная ситуация, специалисты группы управления проводят анализ ситуации.

Сегодня, в соответствии с программой полета, автоматической станцией «Луна-25» в 14:10 по московскому времени был выдан импульс для перехода на предпосадочную орбиту. В ходе выполнения операции на борту автоматической станции произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами

- говорится на сайте Роскосмоса.

Автоматическая станция "Луна-25", запущенная с космодрома "Восточный" 11 августа, вышла на орбиту Луны 16 августа, совершив две коррекции траектории полета. Как заявили в Роскосмосе, впервые в истории современной истории России автоматическая станция была выведена на орбиту естественного спутника Земли.

Ранее сообщалось, что посадка автоматической станции на поверхность Луны запланирована на 21 августа. В качестве места приземления выбрана точка к северу от кратера Богуславский, она является основной. Ранее сообщалось, что имеется и резервная точка приземления юго-западнее кратера Манцини.
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34 комментария
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  1. AllX_VahhaB
    AllX_VahhaB Сегодня, 20:10
    +4
    Начинается... Вот чего было ТАК растрезвонивать до успешного прилунения? Тем более индийцы уже там...
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 20:18
      +15
      Держим кулаки за успех Росскосмоса. Ни один здравый человек в Мире не может пожелать неудачи достижениям, которые в итоге будут принадлежать человечеству.
      1. Egorovich
        Egorovich Сегодня, 20:32
        +3
        Будем надеяться, что справимся. Российской космонавтике очень нужен успех этой миссии.
        1. МБРШБ
          МБРШБ Сегодня, 20:58
          0
          Российской космонавтике очень нужен успех этой миссии.

          И не только космонавтике. А бы сказал, даже не в первую очередь космонавтике :)
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 20:32
        +4
        Цитата: Арон Заави
        Ни один здравый человек в Мире не может пожелать неудачи достижениям, которые в итоге будут принадлежать человечеству.

        Космос можно освоить только всей планетой, по одиночке осваивать это просто выбросить деньги и остаться ни с чем. Но до этого пока человечество не дошло. Хотя не нужно забывать "Парадокс Ферми", может он и прав.
      3. km-21
        km-21 Сегодня, 20:32
        +7
        Ни один здравый человек в Мире не может пожелать неудачи достижениям, которые в итоге будут принадлежать человечеству.

        Человечеству? Отвыкайте от этого глупого пафоса. Человечество разделено на несколько враждующих группировок, и успехи одной группировки становятся проблемой для других. Например, американский Старлинк является большой проблемой для России.
    2. Бензорез
      Бензорез Сегодня, 20:31
      -2
      Ну,дык... думали-как?!.. А оно воно- как...
      Карта так легла На такую наклонную плоскость,что удержаться не просто...
  2. Кузнец 55
    Кузнец 55 Сегодня, 20:11
    +9
    Дай Бог до 21 августа смогут установить и устранить причину . Искренне желаю что бы все получилось как запланировано .
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 20:50
      0
      Цитата: Кузнец 55
      Дай Бог до 21 августа смогут установить и устранить причину .

      Я пессимист и мало верю словам, это просто говорильня.
  3. Боло
    Боло Сегодня, 20:11
    -5
    Как распилить 30 миллиардов не привлекая внимания ревизоров! Ничего нового....
  4. ЧеловекИздалека
    ЧеловекИздалека Сегодня, 20:15
    -6
    Кто бы сомневался. Индусы нас опередят, теперь уж точно.
    1. Руслан М
      Руслан М Сегодня, 20:42
      0
      да вообще то там уже штук 20 успешных спусков. я честно вообще не понимаю чего это Индия и мы усердно так начали пытаться посадить модуль как будто бы первые. Тем более именно СССР в 66том посадил там луну-6.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:15
    +3
    Похоже она всё таки решила прилуниться сама - выполнив маневр с нештатными параметрами.Это только имидживые потери - не смертельно.Представляю как расстроены люди принимающие в этом проекте участие.
    1. Моторист
      Моторист Сегодня, 20:42
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Похоже она всё таки решила прилуниться сама - выполнив маневр с нештатными параметрами.

      Надеюсь, что нештатные параметры приведут к прилунению в районе одной из американских "высадок".
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 20:56
        0
        Цитата: Моторист
        Надеюсь, что нештатные параметры приведут к прилунению в районе одной из американских "высадок".

        Когда на судне нештатная ситуация, то мастер обьявлял "Abandon Ship".
    2. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 20:42
      -3
      Они, наоборот, довольны. Такой грандиозный распил.
      Главное - время нашли самое удачное. Всё нормально, деньги больше девать некуда.
    3. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 20:44
      0
      Раньше они были бы расстреляны, а не расстроены... Зато следующие не косячили бы.
    4. МБРШБ
      МБРШБ Сегодня, 20:54
      -2
      Цитата: tralflot1832
      Это только имидживые потери...

      я бы так не сказал. Кроме имиджа, это еще и задержка всей лунной программы лет на 3-5. Дублера-то станции НЕТ! На дублеров у нас, как обычно, нет денег (но вы держитесь)))))
  6. Frettaskyrandi
    Frettaskyrandi Сегодня, 20:20
    +3
    Индусы тут же в барабаны ударили, на всех индийских основных информресурсах эта информация. Посадка их Chandrayaan-3 запланирована на 23 августа и пока все идет по плану.
  7. Million
    Million Сегодня, 20:22
    +3
    Было бы странно,если не произошла нештатная ситуация.Чудо,что станция вообще улетела от Земли,учитывая состояние нынешней науки.
  8. Лена Петрова
    Лена Петрова Сегодня, 20:28
    +3
    Есть шансы восстановить управление. Пока ещё не всё пропало, нужно бороться до последнего.
  9. Starover_Z
    Starover_Z Сегодня, 20:33
    +2
    Нештатная ситуация произошла на автоматической станции "Луна-25", переход на предпосадочную орбиту произвести не удалось. Об этом сообщает пресс-центр "Роскосмоса".

    Может "Луна-25" решила почтить этот день сутками молчания ?
    P.S. 19 августа 1991 года - День объявления ГКЧП .... неудавшегося...
  10. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 20:35
    0
    Надеюсь все-таки прилунят ее успешно,потому что со времен двух "Фобосов" хочется уже каких-то успехов,пусть и небольших.
  11. cmax
    cmax Сегодня, 20:36
    +1
    Отмазка уже есть - микрометеорит. В принципе результат миссии на сейчас соответствует состоянию Роскосмоса, " а вдруг получится"! Как выше писали- сначала надо было дело сделать, а потом пиариться.
  12. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 20:42
    +3
    Вот поэтому в СССР о событиях всегда сообщали после того, как они уже благополучно произошли. А нынешние шныри сначала растрезвонят, а потом обделаются...
    1. RipRap
      RipRap Сегодня, 20:58
      0
      Ага а ещё замалчивать маньяков и катастрофы и трагедии, отличная была советская традиция. Кончилась первомайской демонстрацией в Киеве в 1986 году и тем что народу это враньё настолько обрыдло, что все рухнуло к ч.м.
  13. МБРШБ
    МБРШБ Сегодня, 20:44
    +3
    Я б сильно удивился, если всё прошло бы штатно. Компетенции утеряны, нет инженеров, нет той конструкторской школы, что была в СССР. Денег нет, но вы держитесь, нет Путина -- нет России, Россия -- вперед!, очковтирательство, шапкозакидательство и прочие особенности национального капитализма. А молодежь "выбрала Пепси".
    Шансы успешного завершения миссии оцениваю в 30-40%. Заявлено было 80%, напомню.
    1. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 21:04
      0
      Цитата: МБРШБ
      Компетенции утеряны, нет инженеров, нет той конструкторской школы, что была в СССР.

      Катастрофа на космодроме Плесецк
      Количество погибших: 48
      Год: 1980
      Суть: взрыв топливных баков ракеты перед запуском
      Официальная причина: присутствие каталитически активных материалов в фильтрах топливных баков/халатность конструкторского бюро
      18 марта на космодроме готовилась к запуску ракета «Восток» со спутником-шпионом «Икар» на борту. Шла заправка различным топливом – керосином, жидким кислородом, азотом. На последнем этапе заправка осуществлялась перекисью водорода.
      Именно на этом этапе произошло возгорание, в результате которого 300 тонн топлива детонировали. Начался сильный пожар, который убил на месте 44 человека. Еще четверо скончались от получения ожогов, количество выживших раненых – 39.
      Комиссия обвинила во всем халатность боевого расчета, осуществлявшего запуск. Лишь через 16 лет было проведено независимое расследование, в результате которого причиной было названо применение опасных материалов в конструкции топливных фильтров для перекиси водорода.

      Катастрофа на Байконуре
      Количество погибших: 78-126
      Год: 1960
      Суть: возгорание топливных баков ракеты перед запуском, сильнейший пожар
      Официальная причина: преждевременное включение одного из двигателей ракеты/нарушение мер безо-пасности
      Всего за полгода до легендарного полета Гагарина на космодроме Байконур произошла трагедия столь ужасная, что все данные были надежно засекречены, несмотря на огромное количество жертв, и мир смог узнать о ней лишь незадолго до распада СССР, в 1989 году.
      В связи с обострением международных отношений из-за «Берлинского кризиса», Хрущев в 1959 году приказал ускорить разработку межконтинентальных баллистических ракет. На 24 октября 1960 года было назначено испытание на космодроме Плесецк ракеты Р-16. Ракета, по заверениям многих, требо-вала значительных доработок, шли споры о том, стоит ли откладывать испытания. Большинство выска-залось за продолжение работ, а глава РВСН маршал Неделин, руководивший запуском, по заверениям очевидцев, ответил на возражения фразой – «Что я буду говорить Никите?… Ракету доработать на стар-те, страна ждёт нас».
      Неделин с некоторыми другими участниками проекта расположился всего в 17 метрах от ракеты, давая пример того, что бояться запуска не стоит. Была объявлена 30-минутная готовность, но вскоре произо-шел внештатный запуск двигателя второй ступени, пламя которого смогло прорвать и без того негото-вые к запуску пиромембраны топливных баков. Начался лавинообразный пожар, волны огня расходи-лись во все стороны, очевидцы отмечают, что видели горящих людей, бежавших с криками от ракеты. Аварийно-спасательные работы удалось начать лишь через два часа, когда пламя поутихло.

      Достаточно? Надоели уже со своим "вот был СССР..." Да был и многого добился. Но и в нем было всякое.
  14. RipRap
    RipRap Сегодня, 20:46
    +2
    Ну что тут сказать. Единственный способ штатно запускать межпланетные станции, это регулярно их запускать, а не раз в четверть столетия. Тут успех мог быть лишь чудом, чуда не произошло.
  15. Евлох
    Евлох Сегодня, 20:48
    -1
    А возможно воздействие на аппаратуру нашей станции другого источника управления?!
  16. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 20:50
    +1
    Мдааа...!Увы, но я это невольно ожидал ! Не хотел... боялся это услышать ...но мысли были! Просто я помню ,как очумелые ручки забивали электронные датчики "верх ногами" кувалдой !
  17. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 20:50
    +1
    90% комментаторов на ветке будут против и жёстко заминусуют, но я вообще не вижу смысла посылать миссии на Луну в обозримом будущем, а в условиях Священной Военной Операции тем паче. Ну летали 50 лет тому назад. Никаких фундаментальных научных и практических результатов это не принесло. Будет иметь смысл, разве что, когда заработает термояд и нужен будет тритий. А сейчас за эти деньги можно было наклепать Калибров и Искандеров.
  18. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 20:55
    +2
    такое ощущение что сейчас рекламная компания важнее самого результата, еще модуль был на земле а уже верещали из каждого утюга
    я еще тогда написал, давайте помолчим и дождемся посадки, был жутко заминирован, впрочем как и тогда когда писал, что к сроку СП 2 не запустят
  19. dzvero
    dzvero Сегодня, 21:07
    0
    Ну почему полетели в августе, а не в июле или в сентябре?