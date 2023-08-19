«А Россия такое количество танков производит за год»: десятилетний план по выпуску Leopard 2

Немецкое издание Stuttgart-Zeitung сообщает, что оно получило в свое распоряжение внутренние документы концерна KMW. В них прописаны планы компании по выпуску танков Leopard 2 к 2032 году. Всего предполагается произвести за десять лет 648 машин. Данная цифра вызвала беспокойство во французской прессе, которая указывает на гораздо более высокий темп, который набрало российское танкостроение.
Производство на российском предприятии «Уралвагонзавод» на текущий момент полностью сконцентрировано на современных танках Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М, при этом предполагаемый годовой объем выпуска составляет от 450 до 600 единиц бронетехники
- говорится в издании Meta-defense.
Как указывается, учитывая, что Россия за год изготавливает столько танков, сколько вся Европа за десятилетие, необходимо противопоставить ВС РФ боевую систему со значительным оперативным и технологическим преимуществом.
Компенсировать столь неблагоприятный баланс сил не смогут ни Leopard 2A8, ни Challenger 3, ни даже K2PL
- отмечается в издании.
В этой связи предлагается ускорять реализацию программы европейского «танка будущего» MGCS. При этом оружейные концерны Германии, стремясь продвигать на рынке новейшую версию Leopard 2A8, не горят желанием форсировать проект MGCS, а, напротив, выступают за перенос сроков создания нового ОБТ.