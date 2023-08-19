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«А Россия такое количество танков производит за год»: десятилетний план по выпуску Leopard 2

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«А Россия такое количество танков производит за год»: десятилетний план по выпуску Leopard 2

Немецкое издание Stuttgart-Zeitung сообщает, что оно получило в свое распоряжение внутренние документы концерна KMW. В них прописаны планы компании по выпуску танков Leopard 2 к 2032 году. Всего предполагается произвести за десять лет 648 машин. Данная цифра вызвала беспокойство во французской прессе, которая указывает на гораздо более высокий темп, который набрало российское танкостроение.


Производство на российском предприятии «Уралвагонзавод» на текущий момент полностью сконцентрировано на современных танках Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М, при этом предполагаемый годовой объем выпуска составляет от 450 до 600 единиц бронетехники

- говорится в издании Meta-defense.

Как указывается, учитывая, что Россия за год изготавливает столько танков, сколько вся Европа за десятилетие, необходимо противопоставить ВС РФ боевую систему со значительным оперативным и технологическим преимуществом.

Компенсировать столь неблагоприятный баланс сил не смогут ни Leopard 2A8, ни Challenger 3, ни даже K2PL

- отмечается в издании.

В этой связи предлагается ускорять реализацию программы европейского «танка будущего» MGCS. При этом оружейные концерны Германии, стремясь продвигать на рынке новейшую версию Leopard 2A8, не горят желанием форсировать проект MGCS, а, напротив, выступают за перенос сроков создания нового ОБТ.
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8 комментариев
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  1. антивирус
    антивирус Сегодня, 21:24
    -3
    А побеждает тот же ванек, токо не мехвод.
    А какой то пом сталевара.
    Шлак куда то кидать. И "струю стали перерубающий ладонью"
    Технологии производства танков-битва на электродах.
    И скорость чтения сборочного с деталировкой против продвинутого потребителя. Все это в своей стране, а не как могли думать против ес или сша с ю кореей
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:28
    -1
    С 90 ых годов ВПК запада деградировала они нежились на лаврах победителей.Разведка брала информацию от СМИ, выдавая за разведданые агентуры.Да и Навальнята давали сводки приятные западу.А тут бздынь и СВО.Построить завод на западе тот ещё гимор,появляются сотни желающих поиметь на этом деньги ,причём законным способом.Система у них такая и адвокаты на любой вкус. Демократия. bully
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 21:29
    +2
    В этой связи предлагается ускорять реализацию программы европейского «танка будущего» MGCS.
    Создавать что либо скопом - рискованное предприятие. Мир таков, что сегодня страны друзья и партнёры, а завтра санкции и разворот к друг другу пятой точкой. Оружие, в стране, должно быть только местной сборки и из местных комплектующих (Россия тому пример).
  4. михаилл
    михаилл Сегодня, 21:33
    +2

    ..........................................................................................
  5. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 21:43
    +1
    Производят новые только Т-90.
    Остальные - модернизации строевых танков
    или с хранения.
  6. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 21:46
    0
    При всем уважении к французской прессе, но возникает дисонанс с тем что там пишут и полем боя. Где все эти танковые армии? Например в степях Запорожья где им простор и раздолье они совершенно не наблюдаются.
    Кстати по танкам Варшавский договор превосходил блок НАТО втрое к 1991 году.
  7. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 21:52
    0
    Вообще то у нас в производство только Т90М а всё остальное модернизация и Т80 и Т72.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 22:54
    0
    Компенсировать столь неблагоприятный баланс сил не смогут ни Leopard 2A8, ни Challenger 3, ни даже K2PL
    . А что, Леклерки в это ряд не ставят??? Или они могут что то, как то компенсировать?