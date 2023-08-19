(...) минимальный срок на подготовку пилотов составляет шесть месяцев - такой срок определили западные инструкторы после обучения двух опытных украинских пилотов в США (...) Чтобы строить оправданные ожидания – минимум 6 месяцев

Пока западные партнеры Украины заявляют о том, что обучение украинских пилотов займет не менее года, министр обороны Украины Алексей Резников снова выступил с заявлением об обратном. По его словам, минимальный срок подготовки займет не больше 6 месяцев.США разрешили поставку истребителей F-16 Украине, самолеты будут поставлены из наличия ВВС Нидерландов и Дании, эти страны подтвердили потенциальную передачу самолетов. При этом было заявлено, что первые самолеты Киев получит не ранее лета следующего года, поскольку обучение украинских пилотов займет не менее 12 месяцев.С этим утверждением категорично не согласен глава военного ведомства Украины Алексей Резников заявляющий, что первые пилоты для F-16 будут готовы уже через полгода. Ну, или чуть больше. По его словам, сейчас будущие пилоты F-16 "повышают" уровень английского языка, после чего приступят к непосредственной подготовке.- заявил министр добавив, что может "чуть больше".Сегодня Резников заявил, что пилоты, инженеры и техперсонал ВСУ уже начал обучение в Дании и Нидерландах, хотя никакого подтверждения от Запада об этом нет. Ранее западные ресурсы подтвердили, что обучение должно начаться в августе, но на сегодняшний день программа подготовки так и не согласована. В Киеве в который раз пытаются выдать желаемое за действительное.