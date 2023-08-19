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«Минимальный срок - шесть месяцев»: Министр обороны Украины заверил, что украинские пилоты F-16 закончат обучение через полгода

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«Минимальный срок - шесть месяцев»: Министр обороны Украины заверил, что украинские пилоты F-16 закончат обучение через полгода

Пока западные партнеры Украины заявляют о том, что обучение украинских пилотов займет не менее года, министр обороны Украины Алексей Резников снова выступил с заявлением об обратном. По его словам, минимальный срок подготовки займет не больше 6 месяцев.


США разрешили поставку истребителей F-16 Украине, самолеты будут поставлены из наличия ВВС Нидерландов и Дании, эти страны подтвердили потенциальную передачу самолетов. При этом было заявлено, что первые самолеты Киев получит не ранее лета следующего года, поскольку обучение украинских пилотов займет не менее 12 месяцев.

С этим утверждением категорично не согласен глава военного ведомства Украины Алексей Резников заявляющий, что первые пилоты для F-16 будут готовы уже через полгода. Ну, или чуть больше. По его словам, сейчас будущие пилоты F-16 "повышают" уровень английского языка, после чего приступят к непосредственной подготовке.

(...) минимальный срок на подготовку пилотов составляет шесть месяцев - такой срок определили западные инструкторы после обучения двух опытных украинских пилотов в США (...) Чтобы строить оправданные ожидания – минимум 6 месяцев

- заявил министр добавив, что может "чуть больше".

Сегодня Резников заявил, что пилоты, инженеры и техперсонал ВСУ уже начал обучение в Дании и Нидерландах, хотя никакого подтверждения от Запада об этом нет. Ранее западные ресурсы подтвердили, что обучение должно начаться в августе, но на сегодняшний день программа подготовки так и не согласована. В Киеве в который раз пытаются выдать желаемое за действительное.
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18 комментариев
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  1. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 21:26
    +2
    А что, нельзя права просто купить за десять баранов? Пардон, бараны на Кавказе. У укров кабанчики.
  2. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 21:28
    +1
    Пилоты освоят .может быть .взлёт посадку.а инженерный состав.со знанием английского.где находится двигатели и шасси.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 21:34
      +1
      Цитата: Александр 3
      Пилоты освоят .может быть .взлёт посадку.

      Так и есть. Взлёт, пуск ракеты, посадка или катапультирование. Этого достаточно.
  3. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 21:28
    +4
    Пишут по фшатским подстилкам втащили в чернигове.
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 21:33
      +1
      Результаты наших ударов нас радуют.Это бы раструбить в зарубежной прессе.Пусть наёмники порадуются.
    2. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 21:49
      +1
      Посмотрим...может всплывет новость : "генерал армии (ставить нужную страну НАТО) разбился на легкомоторном самолете". Но вспоминая удар по Виннице, кстати очень все похоже, все это может быть близко к истине. З.Ы. Адепты "где удары по центрам принятия решений" довольны или как? Или им надо полный список с подтверждением от Запад? Риторически.
    3. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 21:56
      0
      Из погибших жаль лишь трёх гражданских
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 21:30
    +1
    обучение украинских пилотов займет не менее 12 месяцев.

    (...) минимальный срок на подготовку пилотов составляет шесть месяцев

    Кто же из них врет... Резников или датчане с голандцами? smile
    Этому жулью на слово никогда нельзя доверять.
  5. ASM
    ASM Сегодня, 21:41
    +1
    Да фофлы уже десяток вундервафель распиарили, только все это туфта, которая ничем не лучше советской техники, а горит даже лучше. Это называется эффект плацебо - если очень хочется, то верить можно, но только за счет собственных жизней.
  6. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 21:49
    +1
    Чтобы просто взлететь хватит и 10 суток тренировок....
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 21:59
      +1
      С вероятностью 50/50 yes.............
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 22:10
    +1
    Его и надо посадить в F-16 через месяцев и посмотреть на каком вылете пропеллер станет его крестом.
  8. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 22:16
    +3
    минимальный срок на подготовку пилотов составляет шесть месяцев - такой срок определили западные инструкторы после обучения двух опытных украинских пилотов в США
    Инструкторы в десантных войсках учат, что ускоренная сборка парашюта приводит к ускоренному спуску.
    Думаю, в авиации имеется аналогичное правило...
  9. Штуков Андрей Вячеславович
    Штуков Андрей Вячеславович Сегодня, 22:20
    +2
    было заявлено, что первые самолеты Киев получит не ранее лета следующего года, поскольку обучение украинских пилотов займет не менее 12 месяцев.

    глава военного ведомства Украины Алексей Резников заявляющий, что первые пилоты для F-16 будут готовы уже через полгода

    Похоже они решили готовить пилотов-камикадзе! А для них ,как известно, главное взлететь и хоть немного управлять полётом а вот посадка - это уже излишество. Отсюда и сокращение вдвое сроков подготовки. Всё логично.
  10. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 22:24
    0
    Бравурные речи, очередного создателя капитала на войне. Гребем лопатой им нет преград!((
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 22:48
    +1
    «Минимальный срок - шесть месяцев»: Министр обороны Украины заверил, что украинские пилоты F-16 закончат обучение через полгода
    Клоуны, сказочнеки и прочие зелебобики... сами такое выбрали.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 23:09
      +1
      Будем ожидать что план мобилизации очередных 200 000 осенью выполнен уже не будет (срок выполнения январь 2024-го). Их возможность мобилизации ограничена 50 000 в месяц и она снижается. В расход идут более 30 000 в месяц. Собирать "добровольцев" всё сложнее. Если с запада возвращать не получится, то в расход сейчас пойдут бабы. Думаю с сентября они больше не смогут не то что увеличивать численность армии, а будут вынуждены расформировывать имеющиеся части для пополнения остальных. Могут ещё тероборону "переквалифицировать" в "штурмовиков" wassat
      По моему мнению сентябрь переломный момент - мы должны увидеть сокращение их численности. После чего можно думать о масштабном наступлении. Резервная армия уже нервно курит в сторонке. Несколько корпусов. До 150 000 человек wassat
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 23:16
        0
        Такие понятия как мобилизационный ресур - нормальная армия, в общем то, рядом, но все ж, не одно и тоже.