«Минимальный срок - шесть месяцев»: Министр обороны Украины заверил, что украинские пилоты F-16 закончат обучение через полгода

Пока западные партнеры Украины заявляют о том, что обучение украинских пилотов займет не менее года, министр обороны Украины Алексей Резников снова выступил с заявлением об обратном. По его словам, минимальный срок подготовки займет не больше 6 месяцев.
США разрешили поставку истребителей F-16 Украине, самолеты будут поставлены из наличия ВВС Нидерландов и Дании, эти страны подтвердили потенциальную передачу самолетов. При этом было заявлено, что первые самолеты Киев получит не ранее лета следующего года, поскольку обучение украинских пилотов займет не менее 12 месяцев.
С этим утверждением категорично не согласен глава военного ведомства Украины Алексей Резников заявляющий, что первые пилоты для F-16 будут готовы уже через полгода. Ну, или чуть больше. По его словам, сейчас будущие пилоты F-16 "повышают" уровень английского языка, после чего приступят к непосредственной подготовке.
(...) минимальный срок на подготовку пилотов составляет шесть месяцев - такой срок определили западные инструкторы после обучения двух опытных украинских пилотов в США (...) Чтобы строить оправданные ожидания – минимум 6 месяцев
- заявил министр добавив, что может "чуть больше".
Сегодня Резников заявил, что пилоты, инженеры и техперсонал ВСУ уже начал обучение в Дании и Нидерландах, хотя никакого подтверждения от Запада об этом нет. Ранее западные ресурсы подтвердили, что обучение должно начаться в августе, но на сегодняшний день программа подготовки так и не согласована. В Киеве в который раз пытаются выдать желаемое за действительное.