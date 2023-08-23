На саммите в сентябре США попробуют внести сумбур в планы Китая в Центральной Азии

Приглашение

«Кроме того, мы с удовольствием приветствовали вашу дочь Саиду в Белом доме в начале этого года. Ее защита и ваша смелая решимость в борьбе с насилием на основе гендерных признаков и домашним насилием заслуживают похвалы».

Этапы разворота

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