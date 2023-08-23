На саммите в сентябре США попробуют внести сумбур в планы Китая в Центральной Азии

Приглашение
18 августа журнал Форбс опубликовал текст приглашения, которое было направлено Дж. Байденом президенту Узбекистана Ш. Мирзиееву. Письмо датировано 11 августа, и в нем президент Узбекистана приглашается на саммит «США – Центральная Азия» (формат «С5+1»).
Издание не отрицает определенную сенсационность этой публикации, но обычно подобные сенсации – это просто контролируемый вброс информации. В данном случае интересно то, что первым номером в письме поставлен именно Узбекистан. Ведь, по идее, аналогичные приглашения должны были быть направлены всем участникам.
Возможно, что у издания просто не было вариантов приглашений, направленных остальным участникам, но с большей вероятностью можно утверждать, что первенство одного из членов центрально-азиатской пятерки засвечено Форбс не случайно. Также можно отметить, что в тексте письма, которое уже опубликовано и узбекистанскими СМИ, содержится следующий абзац:
«Кроме того, мы с удовольствием приветствовали вашу дочь Саиду в Белом доме в начале этого года. Ее защита и ваша смелая решимость в борьбе с насилием на основе гендерных признаков и домашним насилием заслуживают похвалы».
Дело в том, что в это же время «Радио Озодлик» выдает новость о том, что Саида Мирзиеева может быть назначена первым помощником президента республики Узбекистан, и это на фоне реформы в администрации и упразднения должности ее руководителя.
«Озодлик» – это филиал одиозного «Радио Свобода» (иноагент и нежелательная организация в РФ). Тем и интереснее выходит этот новостной дубль, особенно если посмотреть на даты и на то, что интрига по окончательной конфигурации в АП Узбекистана сохраняется.
Рассмотрим ситуацию в контексте событий, происходивших в течение последнего года.
Если внимательно взглянуть на международные крупные форумы, то практически везде мы видим, что страны Центральной (Средней) Азии сегодня выступают вместе. Если формат «Россия + Центральная Азия» является традиционным, то остальные саммиты 2023 года проводились впервые: «Китай + Центральная Азия», «ЕС + Центральная Азия», «ССАГПЗ + Центральная Азия». Каждый из них характеризовался своей повесткой, но везде пятерка стран выступала де-факто как одна сторона переговоров, хотя понятно, что, помимо общей повестки, на этих форумах каждое государство имело и свой перечень вопросов.
Очевидно, что центрально-азиатская пятерка с 2023 года прочно входит международную политику как отдельный субъект. Также надо отметить, что до недавнего времени в экспертном сообществе такое региональное единство представлялось откровенной утопией. Однако антиутопия разворачивалась прямо у нас на глазах, и стоит ретроспективно напомнить этапы этого разворота.
Этапы разворота
В июле прошлого года на IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии при явном лидерстве Казахстана заключается знаковый «Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке» («Средняя Азия и контуры нового экономического блока»).
Основные переговоры велись между Узбекистаном, Казахстаном и Киргизией, Туркмения и Таджикистан осторожно присматривались к идеям. На этом этапе можно было зафиксировать снятие одного из главных противоречий в регионе – вопроса лидерства между Узбекистаном и Казахстаном. Интересно отметить и то, что Турция, которая очень хотела вписаться в этот формат, не получила желаемого. Т. е. помимо всего прочего, стороны выказали явное нежелание играть пятисторонним форматом в туранский проект.
В сентябре перед саммитом ШОС лидер Китая посещает Казахстан, где поддержал проект реформ К.-Ж. Токаева и высказался в духе, полностью соответствующем идеям «Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке».
Далее в Казахстане проходят президентские выборы, которые фактически утверждают программу реформ и соответственно внешнеполитический курс. В Узбекистане готовится конституционная реформа, а в декабре Казахстан и Узбекистан подписывают «Договор между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о союзнических отношениях».
В конце января подписывается «Декларация о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Киргизией и Узбекистаном», юридически оформляя таким образом центрально-азиатское ядро пятерки, о котором договаривались в июле 2022 года («Средняя Азия переходит к следующему этапу формирования альтернативного союза»).
В марте проходят выборы в законодательную систему Казахстана, которые завершают формирование управленческой вертикали. В конце апреля в Узбекистане организуется референдум по изменению Конституции.
Казахстан и Узбекистан завершают годовой цикл изменением управленческих моделей – каждое государство по-своему, но в обоих случаях каждая модель направлена на рост инвестиционной привлекательности региона и стабильность системы с циклом 7–8 лет.
Отметим, что со второго квартала этого года мы видим уже везде саммиты в формате центрально-азиатской пятерки, наиболее значимым из которых, несомненно, являлся саммит в китайском Сиане, по итогам которого была подписана Сианьская декларация. Содержание этой декларации не оставляет сомнений в том, что Китай открывает дорогу для полноценных инвестиций в регион в целях формирования из него части своей «большой фабрики».
Итогом саммита ЕС – Центральная Азия становится на первый взгляд парадоксальный тезис о невмешательстве в эту работу. Россия запускает проект по дополнительному обеспечению региона природным газом, который идет добавочно к проектам строительства АЭС, а аравийские монархии на саммите ССАГПЗ – Центральная Азия в целом выражают согласие поддержать развитие региона своими инвестиционными ресурсами.
Логично, что США рано или поздно должны были принять какое-то участие на этом направлении, другое дело, что здесь они долгое время предпочитали прямую дипломатию, минуя различные коллегиальные форматы.
По сути дела, в Вашингтоне были больше сосредоточены на Афганистане и Пакистане, а в Средней Азии предпочитали наблюдать за развитием событий, периодически высказывая претензии в вопросах соблюдения антироссийских санкций. Но и то это делалось в относительно мягкой форме, исключая, пожалуй, Киргизию.
И вот теперь стоит на это взглянуть через призму текста послания Дж. Байдена.
Дело в том, что Китай, как видно из результатов прошлого года, выделяет первым номером в пятерке Казахстан. Выделяет мягко, тактично, при том, что сложные вопросы между собой Ташкент и Астана решают, как мы видим, вполне эффективно.
Администрация же США мало того, что сделала информационный вброс, пригласив на саммит первым номером президента Узбекистана, но еще и отдельно выделила работу его дочери на «гендерном направлении».
Почему это важно?
А важно потому, что в Казахстане при К.-Ж. Токаеве этому «гендерному» направлению и защите прав женщин уделяется также особое внимание. Причем это не столько дань европейской моде, с ее перегибами, а вполне адекватная работа, часть системных реформ. Получается, что США как бы не замечают этого. И вроде бы не придерешься, но саммит-то в формате «5+1»!
И вот этот нюанс подсказывает, что реальные намерения Белого дома заключаются вовсе не в перехвате инициативы у Китая на центрально-азиатском направлении, а в банальном желании расколоть это новое межгосударственное объединение, которое может опереться на инвестресурсы не только Китая, но и аравийских фондов.
Желай США по-настоящему перехватить у Китая это направление, в Вашингтоне постарались бы сохранить структуру пятерки. Но сохранять структуру они явно не собираются, зато учитывают тот фактор, что наибольший объем секторальных инвестиций из России приходится как раз на Узбекистан.
Саммит США – Центральная Азия пройдет практически в рамках ГА ООН, и следующая Консультативная встреча глав Центральной Азии должна состоятся как раз перед ее работой в сентябре. На этой встрече, по всей видимости, пятерка и будет согласовывать общие подходы.
Вне всякого сомнения, что в Вашингтоне постараются организовать эту встречу на уровне, не уступающем прошедшему саммиту США – Индия. Также нет сомнений и в том, что внешним фоном будут вопросы Украины и санкций в обмен на инвестиции, но по сути дела этот саммит будет попыткой внести в отношения центральноазиатской пятерки сумбур и нарушить планы, зафиксированные в Сианьской декларации.
Однако Центральная Азия слишком долго ждала серьезных вложений в регион, чтобы поддаться обаянию США, тем более что Вашингтон сегодня не может похвастаться объемами инвестиций, они нужны на других направлениях и в дефиците, и США хотят опереться на ресурсы аравийцев. Но выход на аравийские фонды страны Центральной Азии имеют и так.