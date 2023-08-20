Российская ПВО перехватила очередной украинский беспилотник при попытке атаковать Москву

Ночью была осуществлена попытка пролёта беспилотника на Москву на южном направлении. Силами ПВО она была пресечена. Спасибо военным за работу

20 августа около 04.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области. Дежурными силами ПВО был обнаружен беспилотный летательный аппарат, летевший над территорией Ступинского района Московской области в направлении города Москвы

Российской ПВО пресечена очередная попытка киевского режима нанести удар по объектам в Москве и Подмосковье, запущенный украинской хунтой беспилотник был перехвачен системами РЭБ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.Украинский беспилотник зашел на Москву с южного направления, такую информацию в своем ТГ-канале разместил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, беспилотник был нейтрализован военными, но в аэропортах Внуково и Домодедово был объявлен план "Ковер", прием и отправка рейсов был временно закрыты.- заявил Собянин.В Минобороны информацию подтвердили сообщив, что Киев попытался атаковать Москву с помощью беспилотника самолетного типа, который был обнаружен и подавлен средствами РЭБ. Дрон упал где-то в районе Ступино, пострадавших и разрушений на земле нет.- говорится в сообщении военного ведомства.А вот в Курске украинский беспилотник атаковал железнодорожный вокзал города, врезавшись в его крышу и вызвав пожар. В итоге пять человек получили легкие ранения. Как подчеркнул губернатор области Роман Старовойт, во время атаки вокзала на путях стоял пассажирский поезд.