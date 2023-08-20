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Российская ПВО перехватила очередной украинский беспилотник при попытке атаковать Москву

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Российская ПВО перехватила очередной украинский беспилотник при попытке атаковать Москву

Российской ПВО пресечена очередная попытка киевского режима нанести удар по объектам в Москве и Подмосковье, запущенный украинской хунтой беспилотник был перехвачен системами РЭБ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.


Украинский беспилотник зашел на Москву с южного направления, такую информацию в своем ТГ-канале разместил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, беспилотник был нейтрализован военными, но в аэропортах Внуково и Домодедово был объявлен план "Ковер", прием и отправка рейсов был временно закрыты.

Ночью была осуществлена попытка пролёта беспилотника на Москву на южном направлении. Силами ПВО она была пресечена. Спасибо военным за работу

- заявил Собянин.

В Минобороны информацию подтвердили сообщив, что Киев попытался атаковать Москву с помощью беспилотника самолетного типа, который был обнаружен и подавлен средствами РЭБ. Дрон упал где-то в районе Ступино, пострадавших и разрушений на земле нет.

20 августа около 04.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области. Дежурными силами ПВО был обнаружен беспилотный летательный аппарат, летевший над территорией Ступинского района Московской области в направлении города Москвы

- говорится в сообщении военного ведомства.

А вот в Курске украинский беспилотник атаковал железнодорожный вокзал города, врезавшись в его крышу и вызвав пожар. В итоге пять человек получили легкие ранения. Как подчеркнул губернатор области Роман Старовойт, во время атаки вокзала на путях стоял пассажирский поезд.
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10 комментариев
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  1. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 06:18
    +3
    Да как они залетают так далеко? Это что за бпла такие летящие сотни км на небольшой высоте, кто ими управляет, неужели не видны каналы управления?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:29
      0
      Чего Вы удивляетесь?У них созданы аппараты"Бобер" и похожие.Пролететь тысячу км им под силу.Спутниковая навигация.Что могут-сбивают,действует РЭБ.Но все прикрыть просто невозможно.Это стало обыденностью.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 06:18
    +6
    Сто пудов что их запускают с нашей территории. Возможно что точка запуска минимальная от цели дабы сложнее было обнаружить и уничтожить дрон.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 06:29
      +2
      Цитата: Бережливый
      Сто пудов что их запускают с нашей территории.

      Вот тут опять про СМЕРШ вспомнишь. Все, кто пробрались в РФ в последнее время, должны быть проверены, могут быть и "засланные козачки."
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 06:40
        +5
        Вот сами посудите,как может быть восстановлен сталинский "Смерш" в либерастной структуре государства?Так можно и на себя,любимых выйти.А это непозволительно.Первопричина этой трагедии лежит не в ударах этих аппаратов,или деятельности вражеской агентуры.Это-следствие
        1. Егоза
          Егоза Сегодня, 06:58
          -1
          Цитата: dmi.pris1
          Первопричина этой трагедии лежит не в ударах этих аппаратов,или деятельности вражеской агентуры.Это-следствие

          Так мозги уже должны были включиться!!! И смелости набраться, чтобы "Смерш" заработал!
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:51
    +2
    пресечена очередная попытка киевского режима нанести удар по объектам в Москве и Подмосковье, запущенный украинской хунтой

    О как... smile
    Киевский режим и украинская хунта...а раньше были уважаемые партнёры, коллеги, братья.
    Наконец то в Кремле приходит понимание кто обстреливает Москву и Кремль...это радует... это уже прогресс в мышлении.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:57
      -2
      Ээ..Это написано автором статьи,его мысли о хунте.Что же думают кремлевские?Вот это вопрос.
  4. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 07:00
    +2
    Дрон упал где-то в районе Ступино, пострадавших и разрушений на земле нет.

    Точное место падения неизвестно, а что пострадавших и разрушений нет - известно. Уровень PR - ниже плинтуса. Для безмозглых deбилов, верящих всему, что скажут из ящика.
    Почему не ищет полиция, почему не обратились за помощью к местному населению, почему не подняли по тревоге и не бросили на поиски росгвардию?
    Почему до сих пор не определены места запусков дронов. Не можем или не хотим? А может опять "нас попросили"?
    Я понимаю, что все эти вопросы риторические. Я только не понимаю чего хотят и чего ждут российские власти.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:10
    0
    Цитата: Бережливый
    Сто пудов что их запускают с нашей территории.

    Соглашусь, что с большой долей вероятности часть БПЛА может запускаться и с российской территории. Достаточно вспомнить уничтоженную на днях ДРГ ВСУ, у которой помимо всего прочего были обнаружены БПЛА с наклейками "Собственность ФСБ" явно подготовленные для провокации. Не стоит забывать и про "сочувствующих" Украине, а проще предателях.