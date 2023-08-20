Российская ПВО перехватила очередной украинский беспилотник при попытке атаковать Москву

Российской ПВО пресечена очередная попытка киевского режима нанести удар по объектам в Москве и Подмосковье, запущенный украинской хунтой беспилотник был перехвачен системами РЭБ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Украинский беспилотник зашел на Москву с южного направления, такую информацию в своем ТГ-канале разместил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, беспилотник был нейтрализован военными, но в аэропортах Внуково и Домодедово был объявлен план "Ковер", прием и отправка рейсов был временно закрыты.
Ночью была осуществлена попытка пролёта беспилотника на Москву на южном направлении. Силами ПВО она была пресечена. Спасибо военным за работу
- заявил Собянин.
В Минобороны информацию подтвердили сообщив, что Киев попытался атаковать Москву с помощью беспилотника самолетного типа, который был обнаружен и подавлен средствами РЭБ. Дрон упал где-то в районе Ступино, пострадавших и разрушений на земле нет.
20 августа около 04.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области. Дежурными силами ПВО был обнаружен беспилотный летательный аппарат, летевший над территорией Ступинского района Московской области в направлении города Москвы
- говорится в сообщении военного ведомства.
А вот в Курске украинский беспилотник атаковал железнодорожный вокзал города, врезавшись в его крышу и вызвав пожар. В итоге пять человек получили легкие ранения. Как подчеркнул губернатор области Роман Старовойт, во время атаки вокзала на путях стоял пассажирский поезд.