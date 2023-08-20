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На форуме «Армия 2023» представлен комплект оборудования РБ-504П-Э для борьбы с роем дронов

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На форуме «Армия 2023» представлен комплект оборудования РБ-504П-Э для борьбы с роем дронов

Широкий спектр технических средств для борьбы с беспилотниками представлен на выставочных площадках форума "Армия 2023". Причем некоторые образцы такого рода техники уже используются в реальных боевых условиях, в том числе для радиоэлектронной борьбы с дронами, которыми противник пытается атаковать российские города, объекты критически важной инфраструктуры.


Среди представленных образцов антидроновой техники - комплект оборудования для противодействия радиоуправляемым объектам авиационного типа РБ-504П-Э. Осуществляет мониторинг и подавление БПЛА в частотном диапазоне от 420 до 5850 МГц. В диапазоне частот 1150-1610 МГц осуществляет подавление каналов спутниковой навигации.

Сектор радиоэлетронного воздействия по азимуту - 360 градусов, по углу места - от 0 до 17 градусов. При этом дальность воздействия РБ-504П-Э обозначена так: не менее 1,8 км.

Способен формировать одновременно 4 воздействия на каналы управления дронами и 2 - на спутниковую радионавигацию.

Система ведёт работу в автоматическом режиме. Причём одной из её особенностей является способность противодействовать рою дронов.

Несколько таких систем могут осуществлять прикрытие от дронов достаточно крупных территорий и районов.
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4 комментария
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  1. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 07:04
    0
    Когда уже прочитаем сообщение о том, что "Серийный комплекс поставлен в войска", а не "показан на выставке".
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:06
    0
    Причём одной из её особенностей является способность противодействовать рою дронов.

    Ну_ну. Когда на практике применяться будут? Пока что одиночные БПЛ то и дело проникают. Неужели надо рой ждать?
  3. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 07:07
    0
    Не спец ,но как мне кажется пора переходить к более серьезным разработкам.Понятно что фронту требуется здесь и сейчас и по больше.Но это временно.ВСУ как и мы быстро перестраиваются прямо в поле.Как мне видится с дивана ппора создавать "сеть"РЭБ,как пример ПВО.Многоуровневая и главное обьединенная.,причем передовая-КБ должны работать в реальном времени.Сейчас вопрос уже не в обнаружении ,а в определении "свой-чужой",в тут и большая проблема.
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 07:10
    0
    На выставке должно быть показано то что есть у военных в наличии а не наоборот.