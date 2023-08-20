На форуме «Армия 2023» представлен комплект оборудования РБ-504П-Э для борьбы с роем дронов

Широкий спектр технических средств для борьбы с беспилотниками представлен на выставочных площадках форума "Армия 2023". Причем некоторые образцы такого рода техники уже используются в реальных боевых условиях, в том числе для радиоэлектронной борьбы с дронами, которыми противник пытается атаковать российские города, объекты критически важной инфраструктуры.
Среди представленных образцов антидроновой техники - комплект оборудования для противодействия радиоуправляемым объектам авиационного типа РБ-504П-Э. Осуществляет мониторинг и подавление БПЛА в частотном диапазоне от 420 до 5850 МГц. В диапазоне частот 1150-1610 МГц осуществляет подавление каналов спутниковой навигации.
Сектор радиоэлетронного воздействия по азимуту - 360 градусов, по углу места - от 0 до 17 градусов. При этом дальность воздействия РБ-504П-Э обозначена так: не менее 1,8 км.
Способен формировать одновременно 4 воздействия на каналы управления дронами и 2 - на спутниковую радионавигацию.
Система ведёт работу в автоматическом режиме. Причём одной из её особенностей является способность противодействовать рою дронов.
Несколько таких систем могут осуществлять прикрытие от дронов достаточно крупных территорий и районов.