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Британская пресса: Китай помогает России поставками продукции военного и двойного назначения

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Британская пресса: Китай помогает России поставками продукции военного и двойного назначения

Китай помогает России в борьбе против Украины и коллективного Запада, поставляя продукцию военного и двойного назначения. К такому выводу пришло британское издание The Telegraph.


Британцы провели собственное "расследование" установив, что Китай поддерживает Россию, наплевав на введенные против нее санкции. Причем товарооборот между Россией и Китаем растет и по прогнозам аналитиков в этом году превысит 200 млрд. долларов. Как заявляется, произойдет это, в том числе, благодаря поставкам товаров с "потенциальным военным применением".

Как заявляют в Лондоне, китайцы поставили в этом году России шесть вертолетов, большое количество беспилотников, оптические прицелы и "важнейшие металлы", которые используются в оборонной промышленности для производства различных вооружений. На этом список не заканчивается, там еще много других позиций, которые не должны были попасть в Россию, потому что "весь мир" ввел против нее санкции.

Кроме того, как оказалось, Китай и Россия вели "секретные переговоры" с Ираном по поставкам топлива для баллистических ракет. В общем, Пекин выступает в качестве посредника во множестве сделок, помогая заключить контракты на фоне "изоляции России".

Россия не публиковала данные о торговле с начала вторжения, хотя данные из Китая, ее главного торгового партнера, указывают на то, что Пекин стал важнейшим спасательным кругом РФ

- пишет издание.

Между тем, в самом Китае неоднократно отвергали все заявления о якобы поставке России продукции двойного и военного назначения. Как заявили в Пекине, Москва имеет все необходимое для ведения боевых действий, а Китай выступает за мирное решение конфликта. Так что данное "расследование" китайцам побоку, оно не первое, да и не последнее.
Использованы фотографии:
кремлин.ру
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7 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:55
    +1
    Ничего они,эти китайцы не помогают.Просто ведут свою политику.И особо не мешают торговать санкционными товарами двойного назначения
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:59
    0
    Британской прессе нужно кого-то критиковать, лишь бы не себя любимых
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:05
    +1
    Китай помогает России в борьбе против Украины и коллективного Запада, поставляя продукцию военного и двойного назначения
    Даже если бы и помогали, то какое англичанам, да и всем остальным до этого дело? Киеву весь коллективный Запад помогает оружием, финансами и политической поддержкой и считает это нормальным. После явного провала разрекламированного наступления Запад начинает искать причины этого, которые по их мнению конечно только в бездоказательной помощи России отдельными странами. А тут еще санкции, на которые возлагали такие надежды вдруг, по мнению того же Запада, не действуют. А раз не действуют значит их обходят... и пошло, поехало.
  4. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 07:10
    0
    Я не понимаю этих постоянных песен - то Иран нам что-то поставляет, то к Кимам Шойгу поехал "ракеты выпрашивать" (ни с кем в зелёном вшивнике не перепутали?), то Китай нам что-то поставил, что "можно использовать на фронте".
    Их бесит факт, что не все вместе с ними поют в чумном хоре или так своеобразно рвёт от радости, что у нас чего-то не хватает и мы, как упомянутый персонаж в зелёном вшивнике, якобы клянчим у кого можем?

    Насмотревшись на все последние западные "коалиции", на попрошайку-Украину, оглядываясь на собственную смешную армию, британцы даже не допускают, что кто-то может самостоятельно обеспечивать свою армию, самостоятельно вести войну, ослушаться хозяйского рыка из Вашингтона.

    Я думал, что в Европе один президент-клоун. Оказывается, там клоунов столько, что психбольниц цирков на всех не хватает.
  5. Roust
    Roust Сегодня, 07:10
    0
    У страха глаза велики. И да, было бы неплохо, если саксы правы, но, увы.
  6. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 07:12
    0
    Шакалы толпой всук взращивают холят и лелеют,но этого в упор не видят!
  7. Фактор
    Фактор Сегодня, 07:13
    0
    Китай понимает, что он будет атакован англосаксами, если Россия не справится с прокси укроВермахтом и не ликвидирует укроРейх.