Британская пресса: Китай помогает России поставками продукции военного и двойного назначения

Россия не публиковала данные о торговле с начала вторжения, хотя данные из Китая, ее главного торгового партнера, указывают на то, что Пекин стал важнейшим спасательным кругом РФ

Китай помогает России в борьбе против Украины и коллективного Запада, поставляя продукцию военного и двойного назначения. К такому выводу пришло британское издание The Telegraph.Британцы провели собственное "расследование" установив, что Китай поддерживает Россию, наплевав на введенные против нее санкции. Причем товарооборот между Россией и Китаем растет и по прогнозам аналитиков в этом году превысит 200 млрд. долларов. Как заявляется, произойдет это, в том числе, благодаря поставкам товаров с "потенциальным военным применением".Как заявляют в Лондоне, китайцы поставили в этом году России шесть вертолетов, большое количество беспилотников , оптические прицелы и "важнейшие металлы", которые используются в оборонной промышленности для производства различных вооружений. На этом список не заканчивается, там еще много других позиций, которые не должны были попасть в Россию, потому что "весь мир" ввел против нее санкции.Кроме того, как оказалось, Китай и Россия вели "секретные переговоры" с Ираном по поставкам топлива для баллистических ракет. В общем, Пекин выступает в качестве посредника во множестве сделок, помогая заключить контракты на фоне "изоляции России".- пишет издание.Между тем, в самом Китае неоднократно отвергали все заявления о якобы поставке России продукции двойного и военного назначения. Как заявили в Пекине, Москва имеет все необходимое для ведения боевых действий, а Китай выступает за мирное решение конфликта. Так что данное "расследование" китайцам побоку, оно не первое, да и не последнее.