«Не соответствует действительности»: Глава МИД Украины Кулеба призвал Запад не заявлять о провале контрнаступления ВСУ

Что я хочу этим сказать, так это то, что аналитики должны быть осторожнее со своими прогнозами и долгосрочными предсказаниями. Нам не нужно ничего доказывать

Звучащие на Западе высказывания о провале украинского контрнаступления не соответствуют действительности. С таким заявлением выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.Украинский министр не согласен с тем, что контрнаступление ВСУ провалено, западным партнерам нужно быть "осторожнее в высказываниях и прогнозах". По словам Кулебы, еще ничего не закончено, украинская армия идет вперед, а доказывать Украина никому ничего не должна.- заявил Кулеба.Глава внешнеполитического ведомства Украины пытается сделать хорошую мину при плохой игре, ничем другим его заявление вызвано быть не может. О провале контрнаступления ВСУ на Западе не говорит только ленивый, причем на Украине это тоже признают, но не власти. Зеленский и его окружение все еще цепляются за призрачные надежды прорвать оборону российской армии и все же доказать Западу, что ВСУ способны выполнять задания заокеанских хозяев. В ином случае западные подачки могут прекратиться.На сегодняшний день Киев выдает за "великую перемогу" установление контроля над отдельным населенным пунктом, взятым спустя два с половиной месяца попыток взять только первую линию обороны, хотя еще весной в планах значилось "молниеносное наступление" с захватом Мелитополя, выход к Азовскому морю и перерезание сухопутного коридора в Крым. Так что комментировать слова Кулебы нужды нет, за него все сказали события. А то, что согласен он с провалом контрнаступа или нет, это заявление для прессы, на ситуацию на фронте оно никак не повлияет.