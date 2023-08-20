Военное обозрение
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«Не соответствует действительности»: Глава МИД Украины Кулеба призвал Запад не заявлять о провале контрнаступления ВСУ

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«Не соответствует действительности»: Глава МИД Украины Кулеба призвал Запад не заявлять о провале контрнаступления ВСУ

Звучащие на Западе высказывания о провале украинского контрнаступления не соответствуют действительности. С таким заявлением выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.


Украинский министр не согласен с тем, что контрнаступление ВСУ провалено, западным партнерам нужно быть "осторожнее в высказываниях и прогнозах". По словам Кулебы, еще ничего не закончено, украинская армия идет вперед, а доказывать Украина никому ничего не должна.

Что я хочу этим сказать, так это то, что аналитики должны быть осторожнее со своими прогнозами и долгосрочными предсказаниями. Нам не нужно ничего доказывать

- заявил Кулеба.

Глава внешнеполитического ведомства Украины пытается сделать хорошую мину при плохой игре, ничем другим его заявление вызвано быть не может. О провале контрнаступления ВСУ на Западе не говорит только ленивый, причем на Украине это тоже признают, но не власти. Зеленский и его окружение все еще цепляются за призрачные надежды прорвать оборону российской армии и все же доказать Западу, что ВСУ способны выполнять задания заокеанских хозяев. В ином случае западные подачки могут прекратиться.

На сегодняшний день Киев выдает за "великую перемогу" установление контроля над отдельным населенным пунктом, взятым спустя два с половиной месяца попыток взять только первую линию обороны, хотя еще весной в планах значилось "молниеносное наступление" с захватом Мелитополя, выход к Азовскому морю и перерезание сухопутного коридора в Крым. Так что комментировать слова Кулебы нужды нет, за него все сказали события. А то, что согласен он с провалом контрнаступа или нет, это заявление для прессы, на ситуацию на фронте оно никак не повлияет.
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16 комментариев
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:44
    +6
    Интересно: ему, Кулебе, удобно было бы сидеть на спрятанном в мешке шиле?
    1. Сармат Саныч
      Сармат Саныч Сегодня, 08:58
      0
      Хроника десвинизации!
      Обезлюживание продолжается!
      ***
      Из сводки МО РФ. 19.08.2023
      УНИЧТОЖЕНО:
      975 пятачков
      12 артсистем и РСЗО
      13 единиц автотехники
      21 единица бронетехники

      Почти тысяча пятачков за сутки(и это только зафиксированными, без умерших от ран, без ударов по тылам, т.д.) удобрили своими рульками русские черноземы, а ни одного танка в сводке! Судя по всему все советские танки Европы уже утилизированы, огромные советские танковые запасы УССР уничтожены давно. Сейчас серьезными темпами(21 шт.за сутки) утилизируют НАТОвскую бронетехнику.

      Один человек в комментарии в ТГ упомянул, будто свинидлу стали часто упоминать "убыточность" Харькова, что, мол, может свидетельствовать о возможной его сдаче...
      *"""*
      Тут дело не в том, что в сегодняшней ситуации хрюкают пятачки. Тем более, чего вспоминать битвы в СМИ десятилетней давности, где одна группа истошно орала в студии: "Хватит кормить Донбасс!" - а другая билась в истерике: "Хватит кормить Львов!"
      Единственная ошибка тогда у всех сторон была одна: ни разу не услышал то, что могло спасти миллионы жизней - "Хватит кормить Киев!"
      *"""*
      На сегодня не Харьков убыточен. На сегодня убыточна вся 404. И многим, кто умеет считать деньги, в Вашингтоне, Лондоне, Берлине начинает дико надоедать эта ситуация, не то, что не приносящая прибытка, а не допускающая даже ФИКСАЦИИ нехилых убытков.
      Вот и гонят тупых пятачков в мясные штурмы на минные поля и пулеметы...
      А гауляйтерам деваться некуда: в мае прошлого года Хохлопадловка была разгромлена, после чего ей предложили: либо согласиться на условия Москвы (Стамбульские инициативы, мы даже войска отвели), либо жёстко начать выполнять все условия Запада. Пятачки выбрали второе...
      И свинидлы начали как не в себя брать у Запада: еду, бензин, снаряды, танки, а главное деньги! Сотни миллиардов $(сумма растраченных матресурсов на 404 гораздо выше озвученных $180 млрд, это не единожды по полкам раскладывали специалисты, там за полтриллиона легко перешагнуло). А когда мозжечок пятачка привычно сгенерировал: "Нацюрювал, пора втыкты!" - тупому животному объяснили, что тикать он может только на минные поля, пулеметы или в виде органов. Ибо джентльмены не любят давать в долг и так катастпофически просирать, да еще и разоружаться "до портков" на потеху врагам...
      Ось така паляницяlaughing!
      1. Пленник
        Пленник Сегодня, 09:04
        0
        "Свиной грипп" косит популяцию бандерохрюшек беспощадно.
  2. Илия
    Илия Сегодня, 07:54
    +5
    По словам Кулебы, еще ничего не закончено, украинская армия идет вперед, а доказывать Украина никому ничего не должна.
    Раздухарился, свидомый! laughing И не только "доказывать" будешь, но и отчитываться перед каждым гейропеским политиком, не говоря уже об амерах.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 08:31
      0
      Цитата: Илия
      По словам Кулебы, еще ничего не закончено, украинская армия идет вперед, а доказывать Украина никому ничего не должна.
      Раздухарился, свидомый! laughing И не только "доказывать" будешь, но и отчитываться перед каждым гейропеским политиком, не говоря уже об амерах.

      Украина не должна была бы отчитываться и доказывать, если бы жила и воевала на свои деньги.
      Пусть "спасибо" скажет, что и без того на Западе глаза закрывают на то, сколько там разворовано. А уж за остатки отчитаться заставят.
      Американцы не тот народ, который, потратив деньги, может поднять руку и, махнув ею, сказать... ну, все поняли, что. И на каждый цент, вложенный в уничтожение России, они ожидают отдачу. А если её нет? Кто просто так, за природную красоту и большие, по пять штук на ведро, груши будет вкладывать в украинский проект "Анти-Россия" деньги?

      Доболтается эта Кулёба, пока не надоест американцам. Уж слишком язык распускает. Или уже топор чувствует и потому ничего не боится?
    2. Наган
      Наган Сегодня, 09:12
      0
      Цитата: Илия
      И не только "доказывать" будешь, но и отчитываться перед каждым гейропеским политиком, не говоря уже об амерах.
      Кто платит деньги, тот и заказывает музыку.
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:59
    +6
    Война штука непредсказуемая...как в боксе...один пропущенный удар может все изменить...я бы до капитуляции киевского режима тоже не торопился делать скоропалительные выводы.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:10
      +5
      Цитата: Леха с Андроида.
      .я бы до капитуляции киевского режима тоже не торопился делать скоропалительные выводы.

      Согласна. Вот только "пропущенный удар" может быть не из-за "ах какого наступления ВСУ", а в результате "договорняка".
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 08:36
        0
        Цитата: Егоза
        Цитата: Леха с Андроида.
        .я бы до капитуляции киевского режима тоже не торопился делать скоропалительные выводы.

        Согласна. Вот только "пропущенный удар" может быть не из-за "ах какого наступления ВСУ", а в результате "договорняка".

        Страшно воевать, зная, что проиграть войну можно не из-за собственной трусости или слабости, а из-за того, что тебя кто-то продаст за твоей спиной кто-то о чём-то с врагом договорится.
        Было бы такое в моё время - не знаю, как бы, с каким булыжником на сердце я бы в горы уходил...
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 08:15
    0
    А что он другое посмеет сказать?За инакомыслие эта кулеба и до вечера не доживёт.
  5. фа2998
    фа2998 Сегодня, 08:18
    +3
    О ходе военных действий хорошо показывает карта. Причем это и нас касается.А показывает карта--"тяни-толкай",1 км в одну сторону-1 км в другую.ПОЗИЦИОННАЯ ВОЙНА!
    Ни у кого нет больших резервов ,никакой победной тактики или оружия.Война на истощение. hi
  6. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 08:19
    +3
    да уж...о це контрнаступ....селуху в три улицы взяли ценой почти 70000 тысяч свинорыл и угробили почти всю западную технику окончательно её дискредитировав.....чё там ...кулёма прав...поспешных выводов делать не надо...трупов свинорылых будет больше...как и предполагалось ..ДО ПОСЛЕДНЕГО УКРАИНЦА...всё идёт по плану
    1. Наган
      Наган Сегодня, 09:18
      0
      Цитата: Крымский партизан 1974
      ДО ПОСЛЕДНЕГО УКРАИНЦА...всё идёт по плану

      У них еще в резерве территориальные части "Куршевель", "Ницца", "Генуя", и наверно еще есть. Правда эти части так и останутся в пределах своих территорий. Так что хоть всю бывшую УССР застеклить, свидомитов, причем самых элитных, останется немало.
  7. Добрый_день
    Добрый_день Сегодня, 08:27
    +2
    Всё одно - вам капец позорные предатели и племени вашему канадско-бандеровскому. Всех в пепел и труху, кости и удобрения. А украинцев Россия освободит и будет Россия, Белоруссия и Малороссия, мир, дружба, любовь.
  8. HAM
    HAM Сегодня, 08:28
    +3
    "... В ином случае западные подачки могут прекратиться...."
    Не согласен с выражением про "подачки".Скорее речь идёт об "откорме" кабанчика перед забитием....или как французы откармливают гуся для жирной печени....ну,никак такие суммы не похожи на "подачки"....полное содержание и оснащение страны......только вот "не в коня корм"....воруют-с...
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:34
    0
    Нам не нужно ничего доказывать
    А ни кто и не пытается что-то доказывать. Просто на Западе наконец начинают смотреть на реально происходящее, а не предоставленное Киевом через их доклады и СМИ и оценивая информацию делать свои выводы. А выводы западных аналитиков (за исключение конченных русофобов) на сегодняшний день для Киева не утешительные.