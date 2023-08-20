Командующий ВВС ВСУ Олещук: На один старый украинский истребитель приходится от пяти до девяти современных российских

Мы еще не успеем подняться с аэродрома, а наш самолет будет в зоне поражения. Наши самолеты каждый день обстреливают. (...) Как с земли, так и с воздуха

Воздушные силы ВСУ не в состоянии контролировать воздушное пространство Украины, на это у них нет ни сил, ни средств, господство в воздухе на сегодняшний день имеет Россия. Об этом заявил командующий ВВС ВСУ Николай Олещук.Украина не имеет современных самолетов, а стоящие на вооружении Воздушных сил ВСУ истребители еще советской сборки сбиваются прямо "во время взлета". Так что у Киева нет возможности контролировать воздушное пространство на фоне тотального превосходства российских ВКС. Об этом командующий ВС ВСУ Олещук рассказал в эфире украинского телеканала "Рада", пожаловавшись на российскую авиацию - заявил Олещук.По его словам, на один украинский истребитель приходится от пяти до девяти российских, которые "держат его под прицелом" с самого взлета. Кроме того, несопоставимы возможности старых советских самолетов, стоящих на вооружении Воздушных сил ВСУ и современных российских истребителей. Если украинский МиГ-29 способен поражать противника на дальности 25-30 км, то российские Су-35 и Су-30 бьют на 200 км.В общем, в Воздушных силах ВСУ все плохо, но ситуация может поменяться кардинальным образом, как только Украина получит американские истребители F-16. Олещук прямо заявил, что ВВС ВСУ делает ставку на "новые" самолеты. Как уже сообщалось, в Киеве придумали для себя новую вундерваффе, которая должна помочь победить российскую армию. Причем о подготовке украинских пилотов, необходимой инфраструктуры и т.д. на Украине предпочитают не вспоминать.