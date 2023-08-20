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Командующий ВВС ВСУ Олещук: На один старый украинский истребитель приходится от пяти до девяти современных российских

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Командующий ВВС ВСУ Олещук: На один старый украинский истребитель приходится от пяти до девяти современных российских

Воздушные силы ВСУ не в состоянии контролировать воздушное пространство Украины, на это у них нет ни сил, ни средств, господство в воздухе на сегодняшний день имеет Россия. Об этом заявил командующий ВВС ВСУ Николай Олещук.


Украина не имеет современных самолетов, а стоящие на вооружении Воздушных сил ВСУ истребители еще советской сборки сбиваются прямо "во время взлета". Так что у Киева нет возможности контролировать воздушное пространство на фоне тотального превосходства российских ВКС. Об этом командующий ВС ВСУ Олещук рассказал в эфире украинского телеканала "Рада", пожаловавшись на российскую авиацию.

Мы еще не успеем подняться с аэродрома, а наш самолет будет в зоне поражения. Наши самолеты каждый день обстреливают. (...) Как с земли, так и с воздуха

- заявил Олещук.

По его словам, на один украинский истребитель приходится от пяти до девяти российских, которые "держат его под прицелом" с самого взлета. Кроме того, несопоставимы возможности старых советских самолетов, стоящих на вооружении Воздушных сил ВСУ и современных российских истребителей. Если украинский МиГ-29 способен поражать противника на дальности 25-30 км, то российские Су-35 и Су-30 бьют на 200 км.

В общем, в Воздушных силах ВСУ все плохо, но ситуация может поменяться кардинальным образом, как только Украина получит американские истребители F-16. Олещук прямо заявил, что ВВС ВСУ делает ставку на "новые" самолеты. Как уже сообщалось, в Киеве придумали для себя новую вундерваффе, которая должна помочь победить российскую армию. Причем о подготовке украинских пилотов, необходимой инфраструктуры и т.д. на Украине предпочитают не вспоминать.
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19 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 08:20
    +2
    Чего так" мелко плавать "?Требовать именно требовать от бидона немедленной поставки за счет сшы сотни ф35 и столько же ф22!А ф 16 поставить в количестве 1000 бортов и чтобы запчасти на все самолёты были халявные,как и вооружение и электроника wassat
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 08:26
      0
      Видео по ссылке ниже.
      1 самолёт ВСУ одновременно атакуется 5-9 российскими во время заданий, – командующий Воздушными силами
      «Наш самолет не успевает подняться с аэродрома, как уже находится в зоне поражения истребителя противника», - заявил Олещук.
      «Наши самолеты, когда идут на удар, они ежеминутно обстреливаются. Во время задания каждый раз по нашему пилоту идет от 5 до 9 самолетов разных типов», – сообщил Олещук.
      Дальность удара российского Су-35 – 200 км, тогда как украинские МиГ-29 бьют на 25-30 км.

      https://t.me/RVvoenkor/51600

      На видео он сказал что более 200 км дальность поражения у Су-35С и от 20 до 40 км у украинских Миг-29.Но тут не удивительно украинские Миг-29 с допотопными Р-27,да и РЛС украинских Миг-29 не впечатляет. В цитате из телеги несколько иначе написали.
      1. Сармат Саныч
        Сармат Саныч Сегодня, 09:01
        +1
        Интересные вещи сообщает польское издание Mysl Polska. Как считают ее авторы, глава государства и другие лица, принимающие решения, якобы имеют смелость защищать Родину, но на самом деле непатриотические усилия объясняются стремлением начать войну с Россией по причине, не отвечающей интересам Польши. Нынешние польские потери тоже никого не волнуют.

        За последние 17 месяцев на Украине, по данным издания, погибли 10000 польских военных. Учитывая, что их армия насчитывает до 60000 солдат, потери очень велики. Погибшие всегда упоминаются как добровольцы и наемники, но большинство из них — польские солдаты и резервисты, присланные под легендой «добровольцев».
        1. Гиперион
          Гиперион Сегодня, 09:30
          0
          Хватит флудить. Один и тот же коммент ты несколько раз написал в разных статьях. Эта твоя "Mysl Polska" - пророссийское издание. Они ещё и не то напишут.
          1. Михаил Тында
            Михаил Тында Сегодня, 09:39
            0
            Хватит флудить. Один и тот же коммент ты несколько раз написал в разных статьях. Эта твоя "Mysl Polska" - пророссийское издание. Они ещё и не то напишут.

            А что, Вам не нравятся пророссийские издания в такой стране как Польша? Или Вам не нравится все пророссийское? Или Вам что то еще не нравится? Российское?
    2. Сармат Саныч
      Сармат Саныч Сегодня, 08:57
      +1
      Хроника десвинизации!
      Обезлюживание продолжается!
      ***
      Из сводки МО РФ. 19.08.2023
      УНИЧТОЖЕНО:
      975 пятачков
      12 артсистем и РСЗО
      13 единиц автотехники
      21 единица бронетехники

      Почти тысяча пятачков за сутки(и это только зафиксированными, без умерших от ран, без ударов по тылам, т.д.) удобрили своими рульками русские черноземы, а ни одного танка в сводке! Судя по всему все советские танки Европы уже утилизированы, огромные советские танковые запасы УССР уничтожены давно. Сейчас серьезными темпами(21 шт.за сутки) утилизируют НАТОвскую бронетехнику.

      Один человек в комментарии в ТГ упомянул, будто свинидлу стали часто упоминать "убыточность" Харькова, что, мол, может свидетельствовать о возможной его сдаче...
      *"""*
      Тут дело не в том, что в сегодняшней ситуации хрюкают пятачки. Тем более, чего вспоминать битвы в СМИ десятилетней давности, где одна группа истошно орала в студии: "Хватит кормить Донбасс!" - а другая билась в истерике: "Хватит кормить Львов!"
      Единственная ошибка тогда у всех сторон была одна: ни разу не услышал то, что могло спасти миллионы жизней - "Хватит кормить Киев!"
      *"""*
      На сегодня не Харьков убыточен. На сегодня убыточна вся 404. И многим, кто умеет считать деньги, в Вашингтоне, Лондоне, Берлине начинает дико надоедать эта ситуация, не то, что не приносящая прибытка, а не допускающая даже ФИКСАЦИИ нехилых убытков.
      Вот и гонят тупых пятачков в мясные штурмы на минные поля и пулеметы...
      А гауляйтерам деваться некуда: в мае прошлого года Хохлопадловка была разгромлена, после чего ей предложили: либо согласиться на условия Москвы (Стамбульские инициативы, мы даже войска отвели), либо жёстко начать выполнять все условия Запада. Пятачки выбрали второе...
      И свинидлы начали как не в себя брать у Запада: еду, бензин, снаряды, танки, а главное деньги! Сотни миллиардов $(сумма растраченных матресурсов на 404 гораздо выше озвученных $180 млрд, это не единожды по полкам раскладывали специалисты, там за полтриллиона легко перешагнуло). А когда мозжечок пятачка привычно сгенерировал: "Нацюрювал, пора втыкты!" - тупому животному объяснили, что тикать он может только на минные поля, пулеметы или в виде органов. Ибо джентльмены не любят давать в долг и так катастпофически просирать, да еще и разоружаться "до портков" на потеху врагам...
      Ось така паляницяwassat!
  2. антивирус
    антивирус Сегодня, 08:20
    +8
    Я дам вам парабелум мы будем отстреливаться, уходить в горы...
    -А 300 руб спасут гиганта мысли?
    -Нет только 60 млрд долларов и 132 шт ф16
  3. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:22
    +1
    В общем, в Воздушных силах ВСУ все плохо, но ситуация может поменяться кардинальным образом, как только Украина получит американские истребители F-16.
    Вот так, всё свое несознательное существование, ненужная с протянутой рукой. bully Наступит время и будут с протянутыми ногами.
  4. yurybaxter
    yurybaxter Сегодня, 08:24
    -2
    хм,это что получается,у них 100-150 летаков.....или это зова математика)
  5. Оптимус_Прайм
    Оптимус_Прайм Сегодня, 08:29
    +1
    Куда-то нужно списывать за деньги старье. Пусть требуют F-35 и F-22.
  6. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 08:34
    +2
    Воздушные силы ВСУ не в состоянии контролировать воздушное пространство Украины

    Нет сил на небо, контролируйте землю:

    Кроме того, несопоставимы возможности старых советских самолетов, стоящих на вооружении Воздушных сил ВСУ и современных российских истребителей.
    ситуация может поменяться кардинальным образом, как только Украина получит американские истребители F-16

    what Очередные мантры: "Вундер-вафля" переможет. Год назад моськи воротили от Миражей и Саабов Грифонов, дескать фу-фу-фу, самолеты по компоновке древние, а вот амерский "Сокол" - гуд.
    Если не ошибаюсь, по датам запуска в серию, Сокол Ф-16 будет чуть постарше МиГа-29-го, а почему модернизацию самолетов х@хлы не производили, это другой вопрос.
    Однако, просматривая х@хло-ТГ заметил, что оказывается укро-летчики уже покатались на грифонах и миражах, и, теперь самолеты - "ничё так"... wink
  7. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 08:37
    0
    На фото местный микрогитлерок на фоне чужой техники,эдакий потц-реот на фоне "пэтриота" lol
  8. Sith
    Sith Сегодня, 08:43
    0
    Цитата: Бережливый
    Чего так" мелко плавать "?Требовать именно требовать от бидона немедленной поставки за счет сшы сотни ф35 и столько же ф22!А ф 16 поставить в количестве 1000 бортов и чтобы запчасти на все самолёты были халявные,как и вооружение и электроника wassat

    А США по ходу так и спишет F-22 не показав его в том деле для которого его делали ... т.е для завоевания господства в воздухе
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:45
    +1
    ситуация может поменяться кардинальным образом, как только Украина получит американские истребители F-16
    Опять нытье по поводу вот дадите новую "вундерваффе" и сразу "победа" попрет без остановки. Зеленский в Швеции похвастался, что "летчиков ВСУ обучают пилотированию шведских самолетов Gripen". То же заявка не без умысла. А пока
    Мы еще не успеем подняться с аэродрома, а наш самолет будет в зоне поражения.
    Надеюсь так будет и в дальнейшем.
  10. HAM
    HAM Сегодня, 08:46
    +1
    Как все эти мантры похожи на очередной туман-практика показывает,когда говорят что БУДУТ поставлять танки,джевелины,кассетные снаряды,а теперь и самолёты,оказывается что они УЖЕ поставлены и осваиваются....так что разговоры о неготовности "призраков" похожи на синхронизированный обман,причём и от кохлов так и от западнюков...
  11. seamen2
    seamen2 Сегодня, 08:52
    +1
    *Купи мені літак*-вспомнился их знаменитый ролик.
    видимо, не сработал. не хватило на лiтак .
    А ведь старались
    *Ми боремось на інформаційному фронті!
    Допоможіть добровільним внеском*.
    и тогда Олещук вспомнил привычное *дайте*.
  12. Cannon
    Cannon Сегодня, 08:57
    +1
    В общем, в Воздушных силах ВСУ все плохо, но ситуация может поменяться кардинальным образом, как только Украина получит американские истребители F-16+++ С летаками из Канады, там много укрофашистских выродков .
  13. bambr731
    bambr731 Сегодня, 09:30
    0
    В общем, в Воздушных силах ВСУ все плохо, но ситуация может поменяться кардинальным образом, как только Украина получит американские истребители F-16. Олещук прямо заявил, что ВВС ВСУ делает ставку на "новые" самолеты.

    На "Леопарды" уже ставили - контрнаступ так и прёт. Почти до Владивостока дошли laughing С F-16 всех победят
  14. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 09:36
    0
    Обычное приувеличения чтобы быстрее выспросить самолёты.