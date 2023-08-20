«Самый грозный актив российского флота»: в западной прессе считают, что подлодки «Варшавянка» сорвали контрнаступление ВСУ

Внушительная часть крылатых ракет, которыми Россия атакует тылы украинской армии, нанося урон подкреплениям и инфраструктуре, запускается с подводных лодок.
Находящиеся в Черном море 4 усовершенствованные субмарины класса Kilo [обозначение в НАТО ДЭПЛ «Палтус» и «Варшавянка»] представляют собой самый грозный актив российского флота. Каждая из них может нести 3-4 крылатые ракеты «Калибр», в частности, вариант для атаки наземных целей SS-N-30A SAGARIS. Россия в значительной степени опиралась на эту ракету, чтобы сорвать контрнаступление Украины
- говорится в издании Covert Shores.
Kilo был последним крупным советским проектом ДЭПЛ и стал основным классом российских неатомных подводных лодок, пополнив также ряды иностранных флотов за счет экспортных заказов.
Имеются сообщения [слухи] о том, что еще шесть единиц были проданы на нынешней выставке «Армия-2023»
- отмечается в западной прессе.
В рамках развития семейства Kilo базовый проект 877 [«Палтус»] был заменен на тип 636 [«Варшавянка»]. Основным отличием является переход с аналоговых боевых систем на цифровые. Это позволило добавить в арсенал средств поражения крылатые ракеты «Калибр» и другое более современное оружие и оборудование.
Со слов автора, Kilo, получившие во времена Холодной войны прозвище «черная дыра», продолжают сохранять низкую акустическую сигнатуру даже в сравнении с западными субмаринами с AIP [воздухонезависимой двигательной установкой]:
В России имеется опыт в области шумоподавления и отличные безэховые плитки.
Одна из подлодок класса Kilo, «Алроса», оснащена движителем pumpjet [водометный движитель насосного типа]. Это необычное решение для неатомных ПЛ, поскольку реактивные силовые установки, как правило, оптимальны для более высоких скоростей под водой. Аналогичные помповые двигатели установлены на некоторых российских подводных лодках с баллистическими ракетами.