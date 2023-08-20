Военное обозрение
Войти Регистрация

«Самый грозный актив российского флота»: в западной прессе считают, что подлодки «Варшавянка» сорвали контрнаступление ВСУ

14
«Самый грозный актив российского флота»: в западной прессе считают, что подлодки «Варшавянка» сорвали контрнаступление ВСУ

Внушительная часть крылатых ракет, которыми Россия атакует тылы украинской армии, нанося урон подкреплениям и инфраструктуре, запускается с подводных лодок.


Находящиеся в Черном море 4 усовершенствованные субмарины класса Kilo [обозначение в НАТО ДЭПЛ «Палтус» и «Варшавянка»] представляют собой самый грозный актив российского флота. Каждая из них может нести 3-4 крылатые ракеты «Калибр», в частности, вариант для атаки наземных целей SS-N-30A SAGARIS. Россия в значительной степени опиралась на эту ракету, чтобы сорвать контрнаступление Украины

- говорится в издании Covert Shores.

Kilo был последним крупным советским проектом ДЭПЛ и стал основным классом российских неатомных подводных лодок, пополнив также ряды иностранных флотов за счет экспортных заказов.

Имеются сообщения [слухи] о том, что еще шесть единиц были проданы на нынешней выставке «Армия-2023»

- отмечается в западной прессе.

В рамках развития семейства Kilo базовый проект 877 [«Палтус»] был заменен на тип 636 [«Варшавянка»]. Основным отличием является переход с аналоговых боевых систем на цифровые. Это позволило добавить в арсенал средств поражения крылатые ракеты «Калибр» и другое более современное оружие и оборудование.

Со слов автора, Kilo, получившие во времена Холодной войны прозвище «черная дыра», продолжают сохранять низкую акустическую сигнатуру даже в сравнении с западными субмаринами с AIP [воздухонезависимой двигательной установкой]:

В России имеется опыт в области шумоподавления и отличные безэховые плитки.


Одна из подлодок класса Kilo, «Алроса», оснащена движителем pumpjet [водометный движитель насосного типа]. Это необычное решение для неатомных ПЛ, поскольку реактивные силовые установки, как правило, оптимальны для более высоких скоростей под водой. Аналогичные помповые двигатели установлены на некоторых российских подводных лодках с баллистическими ракетами.

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
14 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:17
    +1
    У нас тут на сайте многие пишут ,что ЧФ флот бездельник,закрылся в портах и ни чего не делает.А оно во как михалыч!?Интересно чем они это заявление западной пропаганды крыть будут?Наверно своей пропагандой.
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 09:25
      +3
      Флот не для степей. А против босфора и златых песков.
      Ласковый поминатель непонятных и неприятных, неслучившихся последствий для нато в черном море и вост средиземноморье.
    2. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 09:28
      +3
      Я бы на месте наших сделал калибры с уменьшенной вдвое дальностью, но увеличенным боезарядом -т.к. с подлодок можно запускать чуть ли не из под Одессы
    3. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 09:28
      +5
      Цитата: tralflot1832
      тут на сайте многие пишут ,что ЧФ флот бездельник

      Флот не может быть ни "бездельником", ни "работягой". Флот выполняет ровно то, на что способен...
      1. 1 z1
        1 z1 Сегодня, 09:36
        +2
        Флот не может быть ни "бездельником", ни "работягой". Флот выполняет ровно то, на что способен...

        Золотые слова hi
      2. Умник
        Умник Сегодня, 09:37
        +2
        А именно на потребление ресурсов( и как бы все
    4. Светлан
      Светлан Сегодня, 09:33
      +1
      Интересно чем они это заявление западной пропаганды крыть будут?

      Ничем. Заявления, как-бы требующие ответа, делают высокопоставленные политики. А тут всего лишь журналист опубликовал обычную статью, выразив свое мнение. Такое обычно ответа не требует.
    5. Умник
      Умник Сегодня, 09:35
      +5
      Действительно думаете что 4 ракеты калибр сорвали наступление древних укров? Вы в это верите?
    6. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 09:47
      +1
      Я хоть и сам бывший подводник, но не могу всерьёз воспринимать такую туфту от "западной прессы", если только наш автор статьи, не переврал все, что можно. То, что ПЛ внесли существенный вклад ударами по тылу, это правда. Но гораздо больше стреляют и имеют на борту ракет наши надводные корабли. А стрельба с надводного положения гораздо безопаснее и надёжнее, чем из глубины. Поэтому сомневаюсь, что мы отдаем преимущество в стрельбе по Окраине подводникам. Прибавить сюда все прочие ракеты наземного, морского и воздушного базирования, которыми лупят второй год по Окраине и как-то не получается мне увидеть решающую роль подводных лодок в срыве контрнаступа.
      Но ещё смешнее, упоминание малошумности ПЛ "Варшавянка" и прочих, будто у Окраины есть противолодочная гидроакустическая оборона на Черном море и им есть чем ответить на обнаруженную ПЛ. Уверен, ПЛ даже не выходят для стрельбы из территориальных вод (12 миль от берега) и причем здесь малошумность? Ни корабли вражеские, ни самолеты не ищут их в этих водах по определению, шуми не шуми...
    7. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 09:54
      0
      Тралфлот вы видели наши боевые корабли атакующие порты Одессы,Николаева?Ракетами можно и с берега отстрелятся,это даже безопаснее будет.
  2. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 09:29
    0
    Ну всё таки ДЭПЛ класса Лада получше Варшавянок будет.Новое поколение НАПЛ это новое поколение.Жаль что ВНЭУ так и не допилили,хотя грозились.
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:37
    +1
    Цитата: Peter1First
    Я бы на месте наших сделал калибры с уменьшенной вдвое дальностью, но увеличенным боезарядом -т.к. с подлодок можно запускать чуть ли не из под Одессы

    Там и так расстояние 300-400 км при максимальной дальности 2600, хотя принципе можно использовать ПКР, загрубив РЛГСН, но это и так делается с тем же Ониксом.
  4. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 09:39
    +2
    Что, за странные заявления? Основные удары КР Калибр, наносят надводные корабли ЧФ. 4- МРК Буян и появились 2- МРК Каракурт, два фрегата 11356. Их суммарный старт - 64 ракеты, суммарный старт с ПЛ Варшавянка- 16 ракет.
  5. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 09:43
    +2
    При всем уважении к флоту, подводника и калибрам , 3-4 ракеты это аналог 3-4 авиабомб . Вклад конечно эти пуски внесли и вносят, но основная тяжесть остановки "бравого наступления" легла на артиллеристов, танкистов, летчиков и естественно трудягу пехоту.