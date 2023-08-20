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Пресса США: В Пентагоне ждут зимнего затишья в боевых действиях, чтобы восполнить запасы вооружений Украины

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Пресса США: В Пентагоне ждут зимнего затишья в боевых действиях, чтобы восполнить запасы вооружений Украины

Пентагон не в силах удовлетворить все потребности ВСУ в вооружениях при ведении интенсивных боевых действий, в США надеются на зимние поставки Украине. Об этом сообщает New York Times.


По данным американского издания, ссылающегося на источники в военном ведомстве, в Пентагоне планируют нарастить поставки военной помощи Украине этой зимой, после окончания интенсивных боевых действий. В Вашингтоне надеются, что относительное затишье позволит США и Европе увеличить производство тех же боеприпасов, поставив их Киеву. В условиях боевых действий сделать это нет возможности.

Хотя летнее контрнаступление Украины идет всего месяцы, чиновники в обороне уже смотрят в сторону зимы, когда возможно потенциальное затишье в сражении (...)позволив США и союзникам "наверстать и поддерживать" производство

- пишет издание.

В США признали, что украинское контрнаступление целиком держится на способности Запада его поддерживать путем поставки боеприпасов и вооружений. В то же время в Пентагоне предупредили, что в случае невозможности нарастить производство военной продукции Украина может остаться без помощи, так как США и союзникам необходимо пополнять и свои арсеналы, опустошенные ради Украины. Как заявляется, потенциальный военный конфликт с Россией и Китаем никто со счетов сбрасывать не намерен.

Стоит отметить, что в последнее время основными спонсорами режима Зеленского остаются США и Германия, остальные страны постепенно устраняются от этого, продолжая подкидывать кое-какую помощь, не оказывающую значительного влияния на ход конфликта. Как пишет западная пресса, в Европе уже "чувствуют усталость" от конфликта, Украину начинают подталкивать к мирным переговорам с Россией, но на собственных условиях, которые не устраивают Россию. Как заявили в Кремле, поставленных задач добиться дипломатическим путем возможности нет, поэтому СВО будет продолжена.
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11 комментариев
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  1. Cannon
    Cannon Сегодня, 09:09
    +1
    В США признали, что украинское контрнаступление целиком держится на способности Запада его поддерживать путем поставки боеприпасов и вооружений.++++Так может наши ракеты не туда летают? И не то бомбим?
    1. ave0123
      ave0123 Сегодня, 09:11
      -4
      Есди вдарить по Польше, нарушив им всю логистику, в результате никто не вступится - побоятся ЯО. Причём "кидать" поляков со "шпротами" им не впервой.
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 09:36
      0
      Цитата: Cannon
      Так может наши ракеты не туда летают? И не то бомбим?

      Когда-то говорилось об ударах по ЦПР.
      Решения о перемириях и "жестах доброй воли" в ЦПР принимаются аль вне их?
      Давно пора перетряхнуть хотя бы свои ЦПР, пнуть подальше всяких Абрамовичей.
      Уж это то глобальной ядерной войной не грозит.
  2. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:11
    0
    Они ещё надеются на что-то, может мы, чего не так делаем?
    Походу лето 2024 будет жестоким, если мы координально не изменим ситуацию с закрытием эксперемента "Украина".
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:12
    0
    Им еще в Пентагоне нужно научится делать Синтетов по Брэдбери, а то скоро украинцы кончатся.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:13
    0
    в Пентагоне планируют нарастить поставки военной помощи Украине этой зимой, после окончания интенсивных боевых действий
    А им кто-то обещал прекращение интенсивности боевых действий? Может еще потребуют у России прекратить на время боевые действия пока американцы и Европа будут штамповать снаряды для ВСУ?
    "Подождите не бейте. Я схожу покушаю, посплю, наберусь сил, прихвачу биту, а когда приду продолжим"
  5. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 09:14
    0
    В Вашингтоне надеются, что относительное затишье позволит США и Европе увеличить производство тех же боеприпасов.

    Они там под бомбежками работают, что надеются на затишье.
    Опять старая жвачка, что склады пустые.
  6. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 09:17
    0
    в Пентагоне планируют нарастить поставки военной помощи Украине этой зимой, после окончания интенсивных боевых действий. В Вашингтоне надеются, что относительное затишье позволит США и Европе увеличить производство тех же боеприпасов, поставив их Киеву. В условиях боевых действий сделать это нет возможности.

    Чушь лишённая логики.
    БД могут мешать поставкам, но не производству боеприпасов или увеличению производства в странах не участвующих в БД непосредственно.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:24
    0
    Не понял ,по американской военной доктрине стволы пушек зимой завязываются узлом и стрелять не возможно?Да даже если это так,то легко лечится ,прогревом выстрелом .Да и зимой противник как на ладони на Украине, это не джунгли и ни Афганистан с Ираком ,где от смены времён года практически ни чего не меняется.
    1. Ghost1
      Ghost1 Сегодня, 09:34
      0
      Скорее всего они из расчёта что остановится контрнаступ и можно будет восполнить запасы до следующего их наступления. И если с нашей стороны не будет активности что не даст им восполнить.
  8. ИВЗ
    ИВЗ Сегодня, 09:30
    0
    В Пентагоне ждут зимнего затишья в боевых действиях,
    А оно будет? Ели подумать, техника ВС РФ рассчитана на действия в любых мыслимых погодных условиях, а вот импорт которым напичканы ВСУ и в нормальных то условиях не очень надёжна. Помножить это на дикую пестроту образцов, трудности с их освоением, обслуживанием и т.д ... возможно "генерал Мороз", ну или слякоть снова помогут получить решающее преимущество. Да и подготовка к зиме в целом, на Украине, вряд ли будет серьёзной.