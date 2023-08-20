Пресса США: В Пентагоне ждут зимнего затишья в боевых действиях, чтобы восполнить запасы вооружений Украины

Хотя летнее контрнаступление Украины идет всего месяцы, чиновники в обороне уже смотрят в сторону зимы, когда возможно потенциальное затишье в сражении (...)позволив США и союзникам "наверстать и поддерживать" производство

Пентагон не в силах удовлетворить все потребности ВСУ в вооружениях при ведении интенсивных боевых действий, в США надеются на зимние поставки Украине. Об этом сообщает New York Times.По данным американского издания, ссылающегося на источники в военном ведомстве, в Пентагоне планируют нарастить поставки военной помощи Украине этой зимой, после окончания интенсивных боевых действий. В Вашингтоне надеются, что относительное затишье позволит США и Европе увеличить производство тех же боеприпасов, поставив их Киеву. В условиях боевых действий сделать это нет возможности.- пишет издание.В США признали, что украинское контрнаступление целиком держится на способности Запада его поддерживать путем поставки боеприпасов и вооружений. В то же время в Пентагоне предупредили, что в случае невозможности нарастить производство военной продукции Украина может остаться без помощи, так как США и союзникам необходимо пополнять и свои арсеналы, опустошенные ради Украины. Как заявляется, потенциальный военный конфликт с Россией и Китаем никто со счетов сбрасывать не намерен.Стоит отметить, что в последнее время основными спонсорами режима Зеленского остаются США и Германия, остальные страны постепенно устраняются от этого, продолжая подкидывать кое-какую помощь, не оказывающую значительного влияния на ход конфликта. Как пишет западная пресса, в Европе уже "чувствуют усталость" от конфликта, Украину начинают подталкивать к мирным переговорам с Россией, но на собственных условиях, которые не устраивают Россию. Как заявили в Кремле, поставленных задач добиться дипломатическим путем возможности нет, поэтому СВО будет продолжена.