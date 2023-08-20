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«Турецкий БПЛА Bayraktar практически исчез с неба над Украиной»: чешский генерал оценил российские средства РЭБ

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«Турецкий БПЛА Bayraktar практически исчез с неба над Украиной»: чешский генерал оценил российские средства РЭБ

Широкое применение ВСУ беспилотников, как в разведывательном, так и в ударном исполнениях, стало важным фактором, сдерживающим боевую активность российских войск в начала проведения спецоперации.


Поначалу русские были не в состоянии защититься от украинских БПЛА

- пишет генерал Джордж Грей, бывший начальник Генштаба сухопутных войск ВС Чехии.

Однако доминирование ВСУ на эшелоне малой авиации было ликвидировано за счет развертывания в боевых порядках собственных беспилотников и средств радиоэлектронного подавления.

Это позволило существенно ограничить применение БПЛА и превратить украинское преимущество в свое или, как минимум, сравнять счет. Знаменитый турецкий Bayraktar чуть не стерся с неба над Украиной

- отмечает генерал.

Имеется в виду, что после больших потерь ударный дрон Bayraktar TB2 практически не встречается на поле боя. При этом турецкий разработчик BAYKAR недавно заявил (видимо, пытаясь спасти «репутацию» изделия), что «беспилотник продолжает активно использоваться Украиной в разведывательных целях».

Большая часть военного успеха России заключается в ее способности использовать РЭБ во всех видах боя и в корне снизить эффективность применения средств, зависящих от электроники

- дает свою оценку чешский генерал.

С его слов, за счет РЭБ русским удается создавать помехи сигналу GPS, снижая точность наведения ракет и прочих боеприпасов со спутниковым наведением.

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13 комментариев
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  1. tchoni
    tchoni Сегодня, 11:16
    -5
    Да, конечно. Он исчез... Только "мавики" над нашими окопами как летали, так и летают. Не верите - в любой хохлограмм залезте. Да и сам "байрактар" от планов строительства завода по производству этих дронов пока не отказывается. Напишите лучше, что насыщенность боевых порядков российских войск системами ПВО дальнего радиуса действия сводит на нет ударные возможности сией турецкой вундерваффе...
    1. Joker62
      Joker62 Сегодня, 11:27
      +2
      У вас синдром недоверия к отечественному технике. lol
      И очень похоже, что вы поклонники все западное и амерской техники. wassat
      1. invisible_man
        invisible_man Сегодня, 11:46
        -1
        Какая она отечественная? У нас свою электронику практически не выпускают. Большая часть микросхем - именно американские и европейские, закупленные через третьи страны. А без них ничего не будет работать.
        1. Репеллент
          Репеллент Сегодня, 11:52
          +1
          Цитата: invisible_man
          А без них ничего не будет работать

          А "без них" - это как вы планируете достичь? Варианты:

          - уничтожить америку с европой
          - уничтожить третьи страны, через которые закупают
          - эммм... прилетят анунахи и вообще все уничтожат...

          Как? Имя, сестра, имя (с).
        2. alebdun2000
          alebdun2000 Сегодня, 12:04
          +1
          Откуда вы это взяли? Чипы 85Нм делают, их хватает для военных
      2. Неизменный
        Неизменный Сегодня, 11:51
        0
        А у вас какой синдром ? Перечитайте ещё раз, что вам написали. И потрудитесь проверить.
        Например, про мавики. Получается, что в целом наши РЭБ-войска молодцы. Только они не спасли никого, кто погиб от удара сброшенной прямо на голову гранаты, мины и пр. Много-много раз не спасли. Что тут ещё непонятно ?
        Не те системы РЭБ проектировали до сих пор. Те, что есть, будут нужны в следующей войне, при следующем побитии черноморских лохов. Вот там они бы развернулись ! Да только карты вскрыты теперь. И получится, что лохи-лохами, а дураков подорванных среди них не будет в итоге. Не пойдёт больше никто с голым задом на наш РЭБ. Все теперь заняты аналогичными разработками.
        Поэтому, сегодня были нужны другие системы. Их не было, и - это отдельный вопрос про саботаж нашей оборонки, уходящий в прошлое на несколько десятков лет. Из-за его нерешения сегодня погибло много людей. А мы были в авангарде технологий. СССР был, и даже Россия была, в начале.
        Теперь мы можем только возмездие совершить, а потерянного вернуть - уже не сможем.
      3. corrado
        corrado Сегодня, 11:59
        +1
        Важное в этой статье то, что о неэффективности Байрактаров говорят и говорят не у нас. Эффективен он там, где нет грамотной работы ПВО и мы это крепко доказали. А дальше уже делать выводы тем, кто эти БПЛА думает закупать.
        1. Неизменный
          Неизменный Сегодня, 12:06
          0
          На комментарии, где надо головой думать, внимания уже никто не обращает. Заметили ? lol
  2. Joker62
    Joker62 Сегодня, 11:24
    0
    Турецкий БПЛА Bayraktar практически исчез с неба над Украиной

    Ну хоть один чешский генерал честно оценил возможности РФ ВС с использованием РЭБ. soldier
  3. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 11:24
    0
    . При этом турецкий разработчик BAYKAR недавно заявил (видимо, пытаясь спасти «репутацию» изделия), что «беспилотник продолжает активно использоваться Украиной в разведывательных целях».

    Такая глупость. Чем применение байрактара в целях разведки отличается от его ударного применения? РЛС наших систем ПВО одинаково хорошо его видят и уничтожают.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:25
    +1
    генерал Джордж Грей, бывший начальник Генштаба сухопутных войск ВС Чехии
    На этот раз чех более реалистичен в своих выводах и оценках в отношении БПЛА по сравнению с прошлым разом когда сетовал на отсутствие высадки украинских десантов в тыл российских войск.
    Знаменитый турецкий Bayraktar чуть не стерся с неба над Украиной
    Действительно давненько не слышно о том, что когда-то объявлялось "ключом к победе" над российской армией.
  5. Неизменный
    Неизменный Сегодня, 11:37
    0
    Знаменитый турецкий Bayraktar чуть не стерся с неба над Украиной

    Ровно та же история случилась и с нашим Иноходцем. Байрактар пропал, а Иноходец, вообще не появился на том эшелоне, на котором он летает.
    Суть тут не в применении систем РЭБ, а в том, что ПВО видит на радаре достаточно крупный объект с достаточно дорогой аппаратурой, по которому стрельба зенитными ракетами всё ещё остаётся рентабельной. В итоге, тихоходный беспомощный аппарат поражался немедленно.
    Поэтому, как только беспилотники изменили размер, сразу возникла проблема борьбы и с ними и с их операторами. Потому что, для классического ПВО эта задача оказалась "невыполнимой", а, точнее, бесперспективной изначально, именно по показателям рентабельности.
  6. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 11:44
    +2
    Вообще то турки с бейтрактором лоханулись ещё в Сирии когда мы их начали активно сбивать. А тут они для нашего ПВО просто мишени.