«Турецкий БПЛА Bayraktar практически исчез с неба над Украиной»: чешский генерал оценил российские средства РЭБ

Широкое применение ВСУ беспилотников, как в разведывательном, так и в ударном исполнениях, стало важным фактором, сдерживающим боевую активность российских войск в начала проведения спецоперации.
Поначалу русские были не в состоянии защититься от украинских БПЛА
- пишет генерал Джордж Грей, бывший начальник Генштаба сухопутных войск ВС Чехии.
Однако доминирование ВСУ на эшелоне малой авиации было ликвидировано за счет развертывания в боевых порядках собственных беспилотников и средств радиоэлектронного подавления.
Это позволило существенно ограничить применение БПЛА и превратить украинское преимущество в свое или, как минимум, сравнять счет. Знаменитый турецкий Bayraktar чуть не стерся с неба над Украиной
- отмечает генерал.
Имеется в виду, что после больших потерь ударный дрон Bayraktar TB2 практически не встречается на поле боя. При этом турецкий разработчик BAYKAR недавно заявил (видимо, пытаясь спасти «репутацию» изделия), что «беспилотник продолжает активно использоваться Украиной в разведывательных целях».
Большая часть военного успеха России заключается в ее способности использовать РЭБ во всех видах боя и в корне снизить эффективность применения средств, зависящих от электроники
- дает свою оценку чешский генерал.
С его слов, за счет РЭБ русским удается создавать помехи сигналу GPS, снижая точность наведения ракет и прочих боеприпасов со спутниковым наведением.