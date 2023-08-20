«Турецкий БПЛА Bayraktar практически исчез с неба над Украиной»: чешский генерал оценил российские средства РЭБ

Поначалу русские были не в состоянии защититься от украинских БПЛА

Это позволило существенно ограничить применение БПЛА и превратить украинское преимущество в свое или, как минимум, сравнять счет. Знаменитый турецкий Bayraktar чуть не стерся с неба над Украиной

Большая часть военного успеха России заключается в ее способности использовать РЭБ во всех видах боя и в корне снизить эффективность применения средств, зависящих от электроники