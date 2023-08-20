«С них хватит»: украинские военные покинули окрестности Казачьих Лагерей на левобережье Днепра

Украинские военные покинули окрестности слева от Казачьих Лагерей на левобережье Днепра. Они поняли, что с них уже хватит.
Соответствующие видеокадры появились в сети интернет.
Несколько военнослужащих ВСУ по собственной инициативе сдались в плен нашим бойцам.
В течение последних нескольких дней российские спецназовцы, поддержанные артиллеристами, зачищали село Казачьи Лагеря от боевиков ВСУ. Потом эта работа успешно проводилась и в окрестных лесах, теперь они очищены от противника.
На данный момент основные усилия российских военных направлены на район Антоновского и железнодорожного мостов через Днепр.
Двумя днями ранее о зачистке окрестностей Казачьих Лагерей сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с журналистами агентства ТАСС. Он отметил: хотя на данный момент район свободен от противника, нет гарантии, что попытки украинских военных вернуться будут прекращены.
Ранее ряд украинских СМИ утверждал, что село Казачьи Лагеря якобы контролируют ВСУ, хотя это было далеко не так. Это подтвердила и группа российских журналистов, посетившая населенный пункт. В действительности же были многочисленные попытки украинских военных перебросить туда катерами десант и закрепиться, но эти действия не привели киевских силовиков к успеху. Максимум, чего им удавалось добиться, это достичь левого берега Днепра и спрятаться на окраине села или в его окрестностях.